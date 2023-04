Dove vedere Lech-Fiorentina in diretta TV, Streaming e Probabili Formazioni 13-04-2023

Dove vedere Lech-Fiorentina, match valevole per il turno d’andata dei quarti di Conference League.

La partita si giocherà allo stadio “Miejski” di Poznan, venerdì 13 aprile, alle ore 21.00. Il match sarà visibile in Diretta tv su Sky Sport e in Streaming su Dazn. Un’altra opzione è Tim Vision, che permette a tutti i propri abbonati l’accesso ai contenuti Dazn, di conseguenza anche allo streaming della partita.

Il Lech, dopo aver superato la fase a giorni da seconda classificata con 9 punti alle spalle del Villareal e aver eliminato il Bodo Glimt prima ai sedicesimi e il Djurgarden agli ottavi, è pronto a concentrarsi sul prossimo turno, nel quale gli avversari saranno gli uomini di Mister Italiano. Il Lech è attualmente la terza forza del campionato polacco dietro il Legia secondo e il Rakow capolista. La squadra allenata dal tecnico olandese Van Den Brom sembra avere tutte le intenzioni di non volersi fermare ai quarti e cercherà di sfruttare la propria compattezza di squadra per strappare un risultato positivo dinanzi ai propri tifosi allo stadio Miejski di Poznan.

Dall’altra parte la Fiorentina di Vincenzo Italiano, che continua il suo periodo di forma straordinario. I Viola sono, infatti, reduci da 12 risultati utili consecutivi nelle ultime 12 gare fra campionato e coppe. La Conference League resta un obiettivo concreto della società toscana di questa stagione e, se la formazione di Italiano dovesse riuscire a superare anche il doppio confronto più che agevole contro il Lech, si ritroverebbe ad affrontare una tra Basilea e Nizza, squadra ampiamente alla portata dei viola che si ritroverebbero, dunque, ad un passo dalla finale in programma a Praga. La Fiorentina cercherà di ripetere la grande prestazione messa in atto nel confronto precedente in casa del Sivasspor, dove i viola sono riusciti ad imporsi per 1-4 in Turchia, in modo tale da riuscire ad incanalare sul giusto binario il discorso qualificazione e giocare la gara di ritorno sfruttando l’entusiasmo di casa del Franchi.

Lech-Fiorentina sarà trasmessa in Diretta Tv su Sky, sul canale Sky Sport e in Diretta Streaming su Dazn, ma sarà visibile anche a tutti gli abbonati Tim Vision che dispongono di una Tim Vision Box, da cui potranno accedere a tutti i contenuti Dazn e avviare lo streaming del match direttamente dalla Box.

Al termine delle partite, gli utenti di Dazn avranno a disposizione tutti gli highlights e le partite integrali, per poter rivivere qualsiasi momento perso. La partita sarà visibile anche su Sky, dove verrà a messa a disposizione tramite SkyGo. Mentre non sarà possibile seguirla in chiaro su Tv8.

La partita Lech-Fiorentina potrà essere seguita sull’app di Dazn, scaricabile gratuitamente dal proprio store su PC, Smartphone e Tablet, oltre che sul sito Internet della piattaforma eseguendo l’accesso con le proprie credenziali.

Lech-Fiorentina le ultimissime:

Nel Lech il tecnico olandese Van Den Brom prediligerà l’oramai consuetudinario 4-2-3-1, con un’unica punta di peso a sostenere il reparto offensivo. Il ruolo di centravanti verrà ricoperto dal capitano Mikael Ishak, attaccante svedese, attualmente capocannoniere del campionato polacco con ben 16 gol all’attivo, 11 messi a segno nel proprio campionato e 5 siglati in Conference, vero e proprio pericolo numero uno per la difesa Viola.

Nella Fiorentina molto probabilmente tornerà nel ruolo di mediano, davanti alla difesa, Amrabat, assente nella gara di campionato contro lo Spezia di sabato scorso a causa della somma di ammonizioni. Il marocchino sarà affiancato nel centrocampo a tre dei Viola da Bonaventura e Barak. Davanti il tridente offensivo con Cabral al centro dell’attacco, supportato da Niko Golzalez e Ikonè.

Lech-Fiorentina Probabili Formazioni:

Lech Poznan (3-5-2): Bednarek; Salamon, Karlström, A. Milić; Pereira, Skóraś, Afonso Sousa, Murawski, Rebocho; Szymczak, Ishak.

Fiorentina (4-3-3): Terracciano; Dodô, Milenković, Martinez Quarta, Ranieri; Mandragora, Amrabat, Bonaventura; Ikoné, Cabral, González