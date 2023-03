Dove vedere Lazio – Roma in diretta TV, Streaming e Probabili Formazioni

Dove vedere Lazio – Roma, 27° Giornata di Serie A, Domenica 19 Marzo 2023 alle 18:00. Il Derby della Capitale tra la Lazio di Sarri e la Roma di Mourinho sarà trasmesso in Diretta TV e Streaming in esclusiva su DAZN.

La sfida d’alta quota tra Lazio e Roma che è uno scontro diretto per la zona Champions League è in programma alle 18:00 di domenica 19 Marzo allo “Stadio Olimpico” di Roma e sarà trasmessa su Dazn in esclusiva per gli abbonati.

Si gioca oggi il Derby della capitale numero 196 ed è una sfida che sicuramente regalerà spettacolo dentro e fuori dal campo con le immancabili coreografie delle due tifoserie.

La Lazio di Sarri è terza con 49 punti , la Roma di Mourinho segue con 47 al quinto posto.

Lazio contro Roma, il derby della Capitale si rinnova e si annuncia come di consueto carico di emozioni.

Le due compagini hanno nel mirino il quarto posto che vale la Champions League.

La Lazio viene dall’eliminazione in Conference League dopo la doppia sconfitta subita contro gli olandesi dell’Az 2 a 1 sia all’Olimpico che in trasferta.

La Roma, invece, viene dal passaggio del turno in Europa League contro la Real Sociedad con uno 0-0 in terra iberica che le è stato sufficiente vista l’affermazione per 2-0 all’andata all'”Olimpico”.

I giallorossi ai quarti ora sono attesi nella sfida con gli olandesi del Feyenoord in una riedizione della Finale di Conference League vinta lo scorso anno.

In campionato la Roma dopo la vittoria contro la Juventus per 1 a 0 domenica scorsa ha perso in casa contro il Sassuolo per 3 a 4.

Brillanti in Europa, i giallorossi, che non avranno in panchina lo “special one” Josè Mourinho squalificato per due giornate e sostituito da Salvatore Foti, vogliono mandare al macero il brutto ricordo della sconfitta per 3-4 contro il Sassuolo.

La Lazio di Sarri invece è in un ottimo momento di forma in campionato e dopo 3 vittorie consecutive Salernitana, Sampdoria e Napoli capolista in trasferta ha pareggiato contro il Bologna l’ultima giornata.

Ora, però, per ambedue, testa al derby. Che, nei precedenti, vede 73 vittorie della Roma contro 56 della Lazio e 66 pareggi.

Il match d’andata è stato vinto dalla Lazio con il gol decisivo di Felipe Anderson. I giallorossi vogliono vendicare la sconfitta subita all’andata e con una vittoria supererebbero i biancocelesti. La Lazio invece con una vittoria si porterebbe a +5 dai cugini giallorossi pregiudicando la possibilità della Roma di rientrare nel quarto posto.

Nella Lazio non ci sarà Vecino squalificato mentre Casale dovrebbe essere al posto di Pellegrini così come Hysaj di Gila. Out, invece, Immobile per infortunio al bicipite femorale.

La Roma dovrà fare a meno dello squalificato Kumbulla, Darboe e Karsdorp ai box per infortunio.

Guarda Lazio – Roma in Diretta Streaming su DAZN!

REGISTRATI SUBITO!

Come vedere Lazio – Roma in Diretta TV e Streaming Live

Partita : Lazio – Roma

: Lazio – Roma Data : Domenica 19 Marzo

: Domenica 19 Marzo Orario : 18:00

: 18:00 Canali TV : DAZN (app e sito)

: DAZN (app e sito) Streaming: DAZN (app e sito)

Sarà possibile vedere il Derby della Capitale valido per la 27° Giornata di Serie A che vedrà di fronte la Roma di Josè Mourinho e la Lazio di Maurizio Sarri, Domenica 19 Marzo 2023 alle ore 18:00 in esclusiva sulla piattaforma DAZN tramite APP o sul sito ufficiale utilizzando una Smart Tv, Pc, smartphone, tablet o console.

Per poter guardare la partita Lazio – Roma in diretta Streaming basterà registrarsi su DAZN e attivare l’abbonamento mensile che permette la visione dell’intero campionato di Serie A.

La telecronaca su Dazn sarà a cura di Ricky Buscaglia, commento tecnico di Riccardo Montolivo.

Lazio – Roma, inoltre, sarà visibile anche su tutti i televisori collegati ad una console come Xbox, Xbox serie X o PlayStation 4 o 5, oppure a un dispositivo Android Box, Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Guarda tutte le partite di Serie A in Diretta Streaming su DAZN.

REGISTRATI SUBITO!

Lazio – Roma sarà visibile anche su Sky utilizzando il decoder Sky Q e sintonizzandosi sul canale 214 “Zona Dazn”, ossia un canale con contenuti Dazn.

Grazie ai canali Zona Dazn disponibili sul Decoder Sky Q si avrà la comodità di vedere Dazn direttamente sul satellite o digitale terrestre senza problemi di connessione a internet.

I clienti Sky possono vedere i contenuti di Dazn anche direttamente dall’app presente sui disposititi Sky Q oltre che sul canale 214 Zona Dazn.

In ogni caso è necessario essere abbonati a Dazn. La app si può trovare nella sezione apposita del decoder o utilizzando il comando vocale “apri Dazn”. Per il canale Zona Dazn è necessario pagare a Dazn un sovrapprezzo di 5 euro al mese, attivando l’opzione sul proprio account Dazn.

Per vedere il Pacchetto Mondo Dazn su Sky è necessario aggiungere all’abbonamento Sky Calcio (14.90 euro/mese il più economico) anche quello a Dazn (29.99 euro/mese), più altri 5 euro da versare a Dazn per rendere accessibile il canale.

Quindi vedere tutta la Serie A anche sul satellite o digitale terrestre costa 49.89 euro al mese.

Dove ascoltare la Radiocronaca di Lazio – Roma:

E’ possibile ascoltare la radiocronaca di Lazio – Roma in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno oppure cliccando sul pulsante PLAY presente nel player in basso.

La radiocronaca della partita sarà disponibile anche su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Probabili Formazioni di Lazio – Roma:

Maurizio Sarri manda in campo la sua Lazio con il 4-3-3 con Provedel in porta e davanti a lui Casale e Romagnoli centrali con Hysaj a destra e Marusic a sinistra. A centrocampo c’è Cataldi in cabina di regia affiancato da Milinkovic Savic e Luis Alberto. In attacco il tridente formato da Felipe Anderson, Pedro e Zaccagni.

Mourinho manda in campo la sua Roma con il solito 3-4-2-1 con Rui Patricio in porta e linea difensiva a 3 formata da Mancini, Smalling e Ibanez. A centrocampo ci sono Cristante e Wijnaldum al centro con Zalewski a destra e Spinazzola a sinistra. In attacco Abraham punta centrale supportato da Dybala e Lorenzo Pellegrini.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Hysaj, Casale, Romagnoli, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Pedro, Felipe Anderson, Zaccagni. Allenatore: Maurizio Sarri

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Cristante, Wijnaldum, Spinazzola; Dybala, Pellegrini; Abraham. Allenatore: Josè Mourinho