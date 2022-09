Dove vedere Lazio-Feyenoord in Diretta TV-Streaming, orario e Probabili formazioni 8-9-2022

Dove vedere Lazio-Feyenoord, partita valevole per la prima giornata della fase a gironi di Europa League, Giovedì 8 Settembre 2022 alle 21:00. Il match sarà trasmesso in Diretta TV e Streaming su SKY e DAZN.

Come vedere Lazio-Feyenoord in Diretta TV e Streaming Live

Partita: Lazio-Feyenoord

Lazio-Feyenoord Data: Giovedì 8 Settembre 2022

Giovedì 8 Settembre 2022 Orario: 21:00

21:00 Canale tv: Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport (canale 256), Sky Sport Football (canale 203)

Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport (canale 256), Sky Sport Football (canale 203) Streaming: DAZN, SkyGo (App), NowTv (App e sito)

Lazio Feyenoord sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN e sarà visibile per i suoi abbonati sia su smart tv di ultima generazione compatibili con l’app che su tutte le tv collegate ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast, anche in questo caso attraverso l’applicazione.

Guarda Lazio Feyenoord in Diretta su DAZN

Scaricando l’App DAZN si potrà vedere Lazio Feyenoord in diretta streaming anche su dispositivi mobili come smartphone e tablet. Su pc o notebook è possibile vedere la partita collegandosi al sito ufficiale DAZN.

Dopo il fischio finale, gli utenti avranno a disposizione gli highlights e la partita integrale per la visione on demand su Dazn.

Sarà possibile vedere il match tra la Lazio di Maurizio Sarri e il Feyenoord di Arne Slot, con calcio d’inizio programmato per le ore 21:00 di Giovedì 8 Settembre 2022, tramite il possesso di un abbonamento Sky comprendente i pacchetti “Calcio” e “Sport”. Il match dello Stadio Olimpico di Roma sarà visibile attraverso i canali del decoder Sky adibiti al racconto delle tre principali coppe europee (Champions League, Europa League e Conference League) come Sky Sport , Sky Sport Football.

Sarà, inoltre, possibile seguire il match tramite le piattaforme digitali scaricando l’App SkyGo (accessibile a chi ha un abbonamento Sky), NowTV, che non ha bisogno di un abbonamento a Sky ma semplicemente dell’acquisto di un pacchetto, oppure si potrà sentire la diretta della partita via Radio su Rai Radio 1.

Dove ascoltare la Radiocronaca di Lazio-Feyenoord

E’ possibile ascoltare la radiocronaca di Lazio-Feyenoord in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno oppure cliccando sul pulsante PLAY presente nel player in basso.

La radiocronaca della partita sarà disponibile anche su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Le ultime sulle formazioni di Lazio-Feyenoord

La Lazio ospita il Feyenoord per la prima sfida di Europa League.

Maurizio Sarri schiererà la sua Lazio con un 4-3-3 con il ritorno, dal primo minuto, del portiere spagnolo Maximiano.

Patric e Gila giocheranno come difensori centrali, mentre Lazzari e Hysaj saranno i terzini designati.

Impossibile fare a meno di Milinkovic-Savic e Ciro Immobile, entrambi titolari, mentre a centrocampo c’è spazio per Marcos Antonio e Luis Alberto che dovrebbe partire dal primo minuto.

Gli esterni alti saranno Zaccagni e Cancellieri.

Il Feyenoord si presenterà in maniera ben diversa rispetto a quella vista nell’ultima partita europea contro la Roma.

Slot userà una formazione speculare, ovvero il 4-3-3, con Bijlow portiere e una linea difensiva composta da 4 difensori, ovvero Pedersen, Trauner, Hancko, Bjorkan.

Kocku, Szymanski e Timber giocheranno a centrocampo con Walemark e Dilrosun a sostegno della punta Danilo.

Le probabili formazioni di Lazio-Feyenoord

LAZIO (4-3-3): Maximiano; Lazzari, Patric, Gila, Hysaj; Milinkovic-Savic, Marcos Antonio, Luis Alberto; Cancellieri, Immobile, Zaccagni. Allenatore: Maurizio Sarri

FEYENOORD (4-3-3): Bijlow; Pedersen, Trauner, Hancko, Bjorkan; Kocku, Szymanski, Timber; Walemark, Danilo, Dilrosun. Allenatore: Arne Slot