Dove vedere Lazio-Celtic in diretta TV, Streaming e Probabili Formazioni 28-11-2023

Il match sarà visibile in Diretta Tv su Sky Sport. Mentre le alternative streaming saranno rappresentate da SkyGo, Mediaset Infinity e da tutti gli abbonati Now Tv Sport, i quali potranno accedere attraverso il proprio abbonamento a tutti i contenuti Sky.

La Lazio cerca un riscatto europeo dopo che nell’ultimo turno di campionato i biancocelesti hanno incassato la 6° sconfitta contro la Salernitana in 13 match disputati. Uno dei peggiori inizi di stagione della storia della Lazio, dunque, con un misero 11° posto in classifica e con la zona Champions che dista già 7 lunghezze. A partire da domani gli uomini di Sarri saranno chiamati ad invertire il trend negativo attanagliante in campionato, almeno in Champions League, dove i biancocelesti dovranno misurarsi nel quinto turno del Gruppo E contro il Celtic. La gara d’andata è stata sancita da una vittoria rocambolesca della Lazio grazie ad un gol di Pedro arrivato nei minuti finali del match e che ad ora assume un peso specifico ai fini della classifica, la quale recita Atletico Madrid a 8 punti, Lazio a 7, Feyenoord a 6 e Celtic a 1 punto. Con un successo, infatti, i biancocelesti volerebbero a 10 punti e se dall’altra parte l’Atletico dovesse timbrare il cartellino nell’ostica trasferta di Rotterdam, gli uomini di Sarri potrebbero ritrovarsi qualificati agli ottavi di finale con un turno d’anticipo.

Dall’altra parte un Celtic non ancora del tutto abbattuto, gli scozzesi guidati da Rodgers, infatti, possono contare su un vantaggio di già 8 punti dalla seconda in classifica nel loro campionato e hanno approfittato di questo per far rifiatare i loro uomini migliori. Anche se le speranze di strappare un pass per gli ottavi sono praticamente nulle, gli scozzesi vogliono comunque, tentare di tener vivo il sogno retrocessione in Europa League, puntando al terzo posto nel girone. Per farlo, però, avranno assolutamente bisogno di un successo all’Olimpico contro la Lazio per volare a 4 punti e giocarsi il tutto per tutto nell’ultimo turno casalingo contro il Feyenoord.

Lazio Celtic sarà visibile in diretta tv su Sky, con i canali di riferimento che saranno Sky Sport Uno (201) e Sky sport 4k (213).



Le alternative streaming saranno rappresentate da Now Tv, piattaforma sulla quale, attraverso il proprio abbonamento, sarà possibile accedere a tutti i contenuti, sottoscrivendo l’abbonamento al Pass Sport dal costo di 9,99 euro al mese. C’è anche l’opzione Mediaset Infinity, altra piattaforma dove verrà trasmesso il match di Champions League, in questo caso l’abbonamento costerà solamente 7,99 euro al mese.



La partita Lazio-Celtic potrà essere seguita sull’app SkyGo, scaricabile gratuitamente da proprio store per Pc, Tablet e Smartphone, attraverso la quale, inserendo le proprie credenziali, si potrà accedere allo streaming del match.

Lazio-Celtic le ultimissime:

Nei biancocelesti Sarri torna ad affidarsi al suo uomo migliore quale Luis Alberto, assente nella gara contro la Salernitana per somma di ammonizioni. Lo spagnolo sarà affiancato da Vecino e Rovella, quest’ultimo in leggero vantaggio su Cataldi per una maglia da titolare. Davanti il grande assente sarà Mattia Zaccagni, uscito malconcio per un infortunio all’anca nella trasferta di Salerno, al suo posto agirà sulla corsia di sinistra Pedro, con Felipe Anderson dalla parte opposta e Ciro Immobile unico riferimento centrale.

Dall’altra parte Rodgers si presenterà a specchio in un 4-3-3, dove il pericolo numero uno è indubbiamente l’attaccante nipponico Furuashi che sorreggerà il peso offensivo assieme a Yang e Meada.

Lazio-Celtic Probabili Formazioni:

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Gila, Marusic; Cataldi, Vecino, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Pedro. All. Sarri

CELTIC (4-3-3): Hart, Johnston, Phillips, Scales, Taylor; O’Riley, McGregor, Hatate; Maeda, Furuashi, Yang. All. Rodgers