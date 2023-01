Juventus Udinese, dove vedere il match valido per la 17ª giornata di Serie A. La partita si giocherà sabato 7 gennaio alle 18:00 all’Allianz Stadium. Juventus – Udinese sarà visibile in diretta Streaming su DAZN e su Sky Q per gli abbonati al pacchetto “Mondo DAZN.

La Juventus tenta la missione remuntada. I bianconeri vengono dal successo in extremis sul campo della Cremonese. Arek Milik, su punizione, ha portato tre punti pesantissimi per la Vecchia Signora che adesso sogna di risalire per poter partecipare alla lotta scudetto assieme a tutte le inseguitrici. La squadra di Max Allegri è terza dietro Milan e Napoli.

All’Allianz arriva l’Udinese che viene da un periodo abbastanza complicato. Attualmente è ottava ed è reduce dal pareggio in casa contro l’Empoli. I friulani hanno accumulato solo pareggi e sconfitte e l’ultima vittoria risale addirittura al 3 ottobre, sul campo del Verona. La squadra di Andrea Sottil è alla ricerca della prima vittoria del 2023 contro un’avversaria tutt’altro che abbordabile.

Juventus Udinese, dove vederla in diretta TV e streaming

Partita: Juventus-Udinese

Juventus-Udinese Data: 7 gennaio

7 gennaio Orario: 18:00

18:00 Canale tv: Zona DAZN

Streaming: Dazn

Juventus Udinese, match della 17ª giornata di Serie A, sarà trasmesso in Diretta Streaming su DAZN. Sarà possibile vedere il match direttamente dal sito o scaricando l’App disponibile per Smart tv, smartphone, tablet e console.

Juventus – Udinese sarà trasmessa in esclusiva in diretta streaming su DAZN e sarà visibile per i suoi abbonati sia su Smart tv di ultima generazione compatibili con l’app che su tutte le tv collegate ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast, anche in questo caso attraverso l’applicazione.

Scaricando l’App DAZN si potrà vedere Juventus – Udinese in diretta streaming anche su smartphone, tablet. Su pc o notebook è possibile vedere la partita collegandosi all’app.

La telecronaca di Juventus Udinese è a cura di Stefano Borghi affiancato da Massimo Ambrosini al commento tecnico.

Dopo il fischio finale, gli utenti avranno a disposizione gli Highlights e la partita integrale per la visione on demand su Dazn.

Da quest’anno c’è una nuova novità: l’app DAZN è disponibile anche su Sky Q. Inoltre, per gli abbonati sia a Sky che a DAZN , al prezzo di 5 Euro al mese che viene aggiunto a quello dell’abbonamento, sarà possibile visionare anche i canali satellitari ZONA DAZN (dal numero 214 al 218) che trasmetteranno le 7 partite in esclusiva insieme ad una selezione di eventi.

Juventus Udinese, dove ascoltare la radiocronaca

È possibile ascoltare la radiocronaca di Juventus-Udinese in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno.

È possibile ascoltare la radiocronaca della partita su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Juventus Udinese, le ultimissime

Nel 3-5-2, in porta ci sarà Szczesny. In difesa confermato Gatti al fianco di Bremer e Danilo. A centrocampo potrebbe ritornare Chiesa sulla fascia destra mentre come centrali Fagioli, Locatelli e Rabiot e a sinistra Kostic. In attacco, il duo formato da Kean e Milik.

Stesso modulo per l’Udinese. Davanti a Silvestri il terzetto difensivo con Becao, Bijol e Perez. In mediana, Pereyra, Lovric e Walace con Makengo e Udogie. In avanti, Sottil si affida Beto e Success.

Juventus Udinese, le probabili formazioni

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Chiesa, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Kean, Milik.

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Bijol, Perez; Pereyra, Lovric, Walace, Makengo, Udogie; Beto, Success.

Juventus Udinese, precedenti e statistiche

Sono 104 gli incontri tra Juventus ed Udinese: 69 vittorie per la Juventus, 13 per l’Udinese e 22 i pareggi. Il precedente dello scorso anno ha visto la vittoria della Juventus per 2-0 grazie alle reti di Dybala e McKennie.