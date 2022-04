Dove vedere Juventus-Bologna in Diretta Tv e Streaming e Probabili Formazioni

Dove vedere Juventus – Bologna 33° giornata di Serie A 2021-2022 sabato 16 aprile 2022 ore 18:30. La partita Juventus – Bologna sarà trasmessa in Diretta TV e Streaming in esclusiva su DAZN

La Juventus di Allegri è tornata alla vittoria in trasferta a Cagliari sabato scorso e ha consolidato il quarto posto in classifica.

Dopo la sconfitta interna contro l’Inter la Juve è reduce dalla vittoria di Cagliari ed è ormai tornata ad essere quella che tutti noi conosciamo, il suo compito è quello di tenere lontana la Roma, che occupa la quinta posizione in classifica a sole cinque lunghezze di distacco. Ma i bianconeri possono anche guardare in alto visto i passi falsi di Milan e Napoli e ora sono a -4 dalla coppia di seconde formata da Napoli e Inter e a -6 dal Milan capolista.

Il Bologna, invece, è una squadra totalmente diversa da quella vista durante la prima parte di stagione. Contro il Milan il Bologna è riuscito a strappare un pareggio a reti bianche a San Siro e si è rivisto lo spirito della squadra emiliana. Lunedì poi il Bologna ha battuto nel posticipo 2 a 0 la Sampdoria e ora guarda con fiducia al match contro la Juventus.

I bianconeri, che partono nettamente favoriti, puntano ovviamente al successo per blindare il quarto dagli assalti della Roma, distante, ora come ora, appena cinque punti. I sardi, dal canto loro, desiderosi di allontanarsi dalla zona retrocessione, cercano la gioia di una vittoria interna che manca addirittura dal 2-1 al Bologna dello scorso 11 gennaio.

Come vedere Juventus – Bologna in Diretta Tv e Streaming Live:

Bologna-Juventus sarà visibile, a partire dalle 18:30 di sabato 16 aprile 2022, in Diretta Streaming su DAZN (scaricando l’app di DAZN sulle smart tv abilitate).

La telecronaca DAZN sarà a cura di Edoardo Testoni con commento tecnico di Massimo Ambrosini.

Dove ascoltare la radiocronaca di Juventus – Bologna:

La radiocronaca di Cagliari-Juventus sarà disponibile, a partire dalle 20.45, sulle frequenze di Rai Radio Uno.

Probabili formazioni di Juventus – Bologna:

Massimiliano Allegri e la sua Juventus saranno consci che una possibile vittoria coi rossoblu gli permetterebbe un ulteriore passo verso la qualificazione alla prossima Champions League. Per battere il Bologna, l’allenatore toscano potrebbe optare per il 4-4-2, con Szczesny a difesa dei pali. Il pacchetto arretrato della Vecchia Signora potrebbe essere composto, almeno inizialmente, dalla coppia de Ligt-Chiellini al centro del reparto, mentre Pellegrini e Danilo dovrebbero occupare rispettivamente il fronte sinistro e destro. Il centrocampo bianconero, invece, sarà presumibilmente formato da Rabiot e Cuadrado come esterni, con Zakaria che dovrebbero posizionarsi in mezzo al campo. Infortunio alla caviglia destra per Arthur, che non sarà in campo contro il Bologna e forse salterà anche la Fiorentina Pochi dubbi, infine, sul tandem offensivo che sarà probabilmente composto da Alvaro Morata e Dusan Vlahovic. Non saranno del match causa infortunio Chiesa, McKennie, Kaio Jorge, Akè e Locatelli.

Mister Mihajlović e il suo Bologna (sebbene in panchina siederà il vice Tanjga) si avvicineranno alla gara con la Juventus dovendo fare attenzione al magro bottino ottenuto sinora in termini di vittorie fuori dalle mura amiche in stagione (3 in 15 incontri disputati).

Per impensierire la banda di Allegri, i rossoblu dovrebbero scendere in campo col 3-5-2, con Skorupski come estremo difensore. Soumaoro, Medel e Theate, invece, avranno ottime chance di comporre il terzetto arretrato, mentre a centrocampo dovrebbero esserci Aebischer, Schouten e Svanberg in mezzo, con Dijks e Hickey che agiranno come esterni. Gli interpreti offensivi degli emiliani, in ultimo, saranno probabilmente Arnautovic e Barrow.

Juventus (4-4-2): Szczesny, Pellegrini, de Ligt, Chiellini, Danilo, Rabiot, Arthur., Zakaria, Cuadrado, Morata, Vlahovic.

Bologna (3-5-2): Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; Hickey, Svanberg, Schouten, Soriano, Dijks; Arnautovic, Barrow.