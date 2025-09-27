Dove vedere Juventus – Atalanta in Diretta Tv e Live Streaming Serie A

Dove vedere Juventus – Atalanta in Diretta Tv e Streaming Live, 5° Giornata Serie A, Sabato 27 Settembre ore 18:00.

Il Big Match della 5° Giornata di Serie A vede di fronte due imbattute di questo campionato all’Allianz Stadium con la Juventus di Igor Tudor che affronta l’Atalanta di Juric.

Sabato alle 18:00 l’Allianz Stadium di Torino sarà teatro di una sfida di altissimo livello: Juventus e Atalanta, entrambe ancora imbattute in questo avvio di Serie A 2025-26, si affronteranno a caccia di un successo che potrebbe pesare molto in classifica.

La squadra di Massimiliano Allegri arriva al match con due punti di vantaggio frutto di 3 vittorie e 1 pareggio, ma la Dea di Ivan Juric reduce dal secondo impegno consecutivo in trasferta a Torino ha l’occasione di sorpassare i bianconeri in caso di vittoria.

Una partita che promette spettacolo e che potrebbe già dare indicazioni importanti sulle ambizioni stagionali delle due formazioni.

Dove vedere Juventus – Atalanta in Diretta TV e streaming:

Dove vedere Juventus – Atalanta in Diretta TV e streaming:

Voce Dettagli Partita Juventus – Atalanta Data e ora 📺 Diretta TV DAZN e canale satellitare Zona 214 Sky 📱 Diretta streaming App ufficiale DAZN disponibile su smartphone, tablet, PC, console e smart TV

Diretta TV: DAZN e Zona DAZN (canale 214 Sky)

DAZN e Zona DAZN (canale 214 Sky) Diretta streaming: app DAZN disponibile su smartphone, tablet, PC, console e smart TV

app DAZN disponibile su smartphone, tablet, PC, console e smart TV Gli utenti Sky con pacchetto attivo potranno seguirla anche su Zona DAZN al canale 214 del decoder Sky.

La sfida Juventus – Atalanta di Sabato 27 Settembre alle 18:00 sarà trasmessa in diretta in esclusiva su DAZN, detentore dei diritti per tutte e 10 le partite di ogni giornata di Serie A, di cui tre in co-esclusiva con Sky Sport.

La telecronaca di Juventus – Atalanta su DAZN sarà a cura di Edoardo Testoni e commento tecnico di Andrea Stramaccioni

Per seguire il match basterà scaricare l’App ufficiale di DAZN e sottoscrivere l’abbonamento, con possibilità di visione anche su Smart TV, smartphone, tablet e PC.

Dalla scorsa stagione, con l’arrivo del canale satellitare Zona DAZN (canale 214 di Sky), gli abbonati possono guardare la Serie A anche tramite Sky Calcio. Tuttavia, per accedere a questo servizio resta necessario sottoscrivere un doppio abbonamento sia a Sky Sport che a DAZN, con un sovrapprezzo mensile di 5 euro per gli utenti già iscritti a DAZN.

Come arriva la Juventus:

Juventus, buon avvio con Tudor ma attenzione all’Atalanta: il ricordo del 4-0 pesa

Il cammino della Juventus in questo avvio di stagione non è stato privo di ostacoli, ma il nuovo corso targato Igor Tudor procede con segnali incoraggianti: i bianconeri hanno raccolto 10 punti in Serie A e restano imbattuti in tutte le competizioni.

Dopo il pirotecnico 4-3 nel Derby d’Italia con l’Inter e l’incredibile pareggio per 4-4 in Champions League contro il Borussia Dortmund, la Juve si è però fermata sul campo dell’Hellas Verona, con un deludente 1-1. Al Bentegodi, l’ex bianconero Tudor ha visto la sua squadra faticare più del previsto: al gol iniziale di Francisco Conceicao ha risposto su rigore Gift Orban, protagonista di un episodio controverso che ha lasciato l’amaro in bocca.

Ora la Juventus torna all’Allianz Stadium, dove ha costruito una vera e propria roccaforte con sei vittorie consecutive in campionato. In totale, i bianconeri hanno vinto 10 delle ultime 11 partite interne, con l’unico pesante scivolone rappresentato dal 4-0 subito dall’Atalanta a marzo, risultato che costò la panchina a Thiago Motta.

Il match contro la squadra di Gian Piero Gasperini si prospetta dunque come un nuovo banco di prova: la Juve vuole dare continuità al percorso positivo con Tudor, ma dovrà superare un avversario che lo scorso anno fu capace di infliggere la sconfitta più netta degli ultimi tempi in casa bianconera.

Come arriva l’Atalanta:

Atalanta imbattuta da sette gare all’Allianz Stadium: Juric sfida la Juventus con fiducia

La tradizione favorevole dell’Atalanta a Torino rappresenta un dato che non può passare inosservato: i bergamaschi sono infatti imbattuti da sette trasferte consecutive di Serie A all’Allianz Stadium, un record che certifica la solidità della squadra anche nei big match. In generale, nelle ultime 11 sfide di campionato con la Juventus, la Dea ha perso soltanto una volta, a conferma di un equilibrio ormai consolidato in questo confronto diretto.

Come i bianconeri, anche l’Atalanta è ancora imbattuta in campionato. L’unico passo falso stagionale è arrivato in Champions League, sul campo dei campioni in carica del Paris Saint-Germain, con un pesante 4-0. La reazione, però, non si è fatta attendere: la scorsa settimana, i nerazzurri hanno travolto il Torino con tre gol in appena otto minuti, trascinati dalla doppietta del nuovo acquisto Nikola Krstovic.

Con quel successo ottenuto contro la sua ex squadra, Ivan Juric ha confermato il percorso avviato dall’illustre predecessore Gian Piero Gasperini. L’Atalanta ha infatti perso soltanto una delle ultime 18 trasferte in Serie A, impreziosite da ben 11 clean sheet.

Se finora il calendario ha agevolato i bergamaschi, con sfide alla portata, il prossimo banco di prova sarà ben più complesso: l’incrocio con la Juventus di Tudor a Torino rappresenta una prova di maturità cruciale per misurare le ambizioni stagionali della Dea.

Probabili Formazioni di Juventus – Atalanta:

La Juventus ritrova la sua colonna difensiva: dopo il forfait contro il Verona per un lieve problema fisico, Bremer è pronto a riprendersi il posto nella difesa a tre. Il suo rientro spingerà Pierre Kalulu a scalare sulla fascia in versione esterno a tutta corsia.

In attacco prosegue il ballottaggio: Jonathan David, favorito per partire dal 1’, dovrà contendere la maglia a Lois Openda e Dusan Vlahovic. Quest’ultimo, pur utilizzato spesso a gara in corso, ha già collezionato 5 partecipazioni da subentrato (tra gol e assist), dimostrandosi un’arma preziosa. Conferma attesa per Kenan Yildiz, mentre in mezzo al campo agiranno Thuram e Locatelli. Ancora indisponibili Fabio Miretti e Arkadiusz Milik, mentre Conceicao, reduce dal gol con il Verona e da un infortunio, si sta allenando a parte ma dovrebbe rientrare tra i convocati.

Dall’altra parte l’Atalanta deve fare i conti con una vera emergenza: out Ederson, Giorgio Scalvini, Sead Kolasinac, Nicola Zalewski, Isak Hien e Gianluca Scamacca. A tenere alta la qualità ci penserà però il nuovo bomber Nikola Krstovic, già decisivo con una doppietta a Torino contro il Torino e autore di tre assist in stagione. Accanto a lui dovrebbe esserci Charles De Ketelaere, mentre Ademola Lookman, rientrato solo di recente, non è ancora al meglio della condizione.

Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Gatti, Bremer, Kelly; Kalulu, Thuram, Locatelli, Cambiaso; Adzic, Yildiz; David.

Allenatore: Igor Tudor.

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Djimsiti, Ahanor; Bellanova, De Roon, Pasalic, Zappacosta; De Ketelaere, Sulemana; Krstovic.

Allenatore: Ivan Juric.

Pronostico Juventus-Atalanta: bianconeri favoriti in un match da gol

Le statistiche parlano chiaro: sia Juventus che Atalanta hanno mantenuto una media di almeno due gol a partita in questo avvio di stagione, ma entrambe le difese non hanno ancora trovato la giusta solidità. È quindi lecito attendersi una sfida spettacolare e ricca di emozioni all’Allianz Stadium.

L’Atalanta, però, paga una lunga lista di indisponibili, che potrebbe rivelarsi decisiva in un match di questo livello. La Juventus, dal canto suo, può contare su diverse soluzioni offensive e sulla spinta di un pubblico che non vede l’ora di vendicare il pesante 4-0 subito nello scorso campionato.

Per questi motivi il pronostico pende dalla parte dei bianconeri: la squadra di Igor Tudor è favorita per conquistare i tre punti, anche se la Dea di Ivan Juric non partirà certo battuta.

Pronostico: Juventus-Atalanta 2-1

