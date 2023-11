Dove vedere Italia-Macedonia del Nord in diretta Tv, Streaming e Probabili Formazioni 17/11/2023

La partita Italia-Macedonia del Nord si giocherà allo stadio “Olimpico” di Roma, venerdì 17 novembre, alle ore 20:45. Il match sarà visibile in chiaro su Rai Uno, mentre sarà possibile accedere allo streaming del march collegandosi sull’app Rai Play.

Vietato sbagliare per la nazionale di Luciano Spalletti che si appresta ad a disputare gli ultimi due incontri contro Macedonia del Nord e Ucraina validi per le qualificazioni al prossimo Europeo 2024. L’Italia è sospesa su un filo molto sottile, da una parte il baratro totale in caso di mancata qualificazione al prossimo Europeo, che si andrebbe ad aggiungere a quella della mancata partecipazione al Mondiale di un anno fa, dall’altra la volontà di superare una volta per tutte questo periodo attanagliante di continue complicazioni è strappare un pass ai prossimi Europei per tornare ad essere di nuovo protagonista da campione in carica. Due partite tutt’altro che facili per gli azzurri, la prima delle quali proprio contro la Macedonia del Nord che non molto tempo fa fu proprio l’autrice della vittoria che nello scorso 22 marzo 2022 decreto la mancata partecipazione al mondiale della nazionale azzurra al Mondiale in Qatar grazie ad un gol nei minuti di recupero di Trajkovski. Gli azzurri hanno, dunque, il dovere di non far riaffiorare vecchi fantasmi e di portare a casa il bottino pieno per poi essere ancora padroni del proprio destino nel match contro gli ucraini.

Proprio la Nazionale guidata dal tecnico Milevski cercherà di fare ancora una volta lo sgambetto all’Italia, in caso di successo infatti, la Macedonia sarebbe ancora in piena corsa per la qualificazione con 10 punti totalizzati, anche se nel successivo match del 20 novembre, quest’ultima dovrà misurarsi con la capolista Inghilterra fuori casa. Insomma la nazionale macedone non ha nulla da perdere e si presenterà allo stadio Olimpico di Roma con tanta voglia di far bene. Gli uomini più pericolosi nel proprio comparto organico restano Elmas e Bardhi, l’Italia è avvisata.

Dove vedere Italia-Macedonia del Nord verrà trasmessa in esclusiva sulla Rai con il canale di riferimento che sarà Rai Uno. Lo streaming del match invece, sarà accessibile tramite l’app Rai Play, la quale è gratuitamente scaricabile attraverso lo store sia per IOS che per Android per tutti i dispositivi come Smartphone, Tablet e PC.

Un altro modo per seguire lo streaming della partita in programma allo stadio “ Olimpico” potrà essere quello di collegarsi direttamente al sito ufficiale della Rai tramite il proprio PC o Notebook.

La telecronaca del match sarà affidata ad Alberto Rimedio con il commento tecnico di Antonio Di Gennaro.

Italia-Macedonia del Nord le ultimissime:

Spalletti dovrà fare i conti con gli ultimi forfet di Bastoni e Meret. In porta confermatissimo Donnarumma, davanti al quale agirà una retroguardia a trazione ampiamente interista con Dimarco e Darmian sui laterali e Gatti e Acerbi centrali. A centrocampo spazio a Barella e Bonaventura, con Jorginho in regia. Davanti Berardi e Chiesa esterni alti e Giacomo Raspadori riferimento centrale.

Solito 3-5-2 in casa Macedonia con Elmas a ridosso dell’unica punta Miovski. Come quinti di centrocampo, invece, agiranno Bardhi e Alioski. In mezzo al campo invece, ci saranno Elezi, Atanasov e Ashkovski.

Italia-Macedonia del Nord Italia le probabili formazioni:

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Darmian, Gatti, Acerbi, Dimarco; Barella, Jorginho, Bonaventura; Berardi, Raspadori, Chiesa. Ct. Spalletti.

MACEDONIA DEL NORD (3-5-2) – Dimitrievski; Manev, Serafimov, Musliu; Ashkovski, Elezi, Atanasov, Bardhi, Alioski; Elmas, Miovski. Ct. Milevski.