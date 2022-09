Dove vedere Italia-Inghilterra Under 21 in diretta Tv e Streaming, Probabili formazioni 22-09-2022

Dove vedere Italia-Inghilterra Under 21 di Nations League in diretta TV e streaming.

Il match si giocherà venerdì 22 Settembre alle ore 17:15. La partita sarà visibile in chiaro su Rai 2 ed in streaming su RaiPlay.

Italia-Inghilterra Under 21

Gli Azzurrini tornano a Pescara, infatti, nel pomeriggio di Giovedì 22 settembre si disputerà Italia–Inghilterra Under 21. Gli uomini del Ct Nicolato possono contare su un dato molto più che rassicurante: nelle precedenti gare avvenute allo stadio “Adriatico-Giovanni Cornacchia” la nostra nazionale minore non è mai uscita sconfitta, collezionando 4 vittorie ed un pareggio. Meno illuminante, invece, è lo score fino a questo momento contro gli inglesi: 8 vittorie, 7 pareggi e 6 sconfitte.

In un periodo storico molto delicato per la nazionale maggiore, che si ritrova a dover affrontare una rifondazione, dopo la seconda mancata qualificazione ai Mondiali, molti giovani ragazzi con un estremo potenziale continuano a farsi le ossa nell’Under 21. Alcuni di loro sono di fatto candidati a prendersi la scena in nazionale maggiore forse già a partire dal prossimo europeo, basti pensare a giovani come Udogie, acquistato in questa stessa stagione estiva dal Tottenham, o Fabio Miretti, che in una Juventus in piena crisi esistenziale, riesce a ritagliarsi una maglia da titolare per le sue qualità da mezzala.

In Italia il problema resta quello espresso dallo stesso Mancini poche ore fa in conferenza stampa e cioè quello che alcune società italiane, fatta eccezione per alcune, preferiscono puntare su giocatori stranieri e che rientrino in parametri standard, invece di lanciare giovani dalle cantere e, quindi, le possibilità di intravedere profili interessanti, soprattutto in ottica nazionale, diminuiscono drasticamente. Il nostro augurio, come quello di Mister Mancini, è quello che ci possa essere un cambio di rotta nelle politiche dirigenziali delle società italiane, per far in modo che la nostra nazionale torni dove merita di stare.

Dove vedere Italia – Inghilterra in Diretta Tv e Streaming

Partita: Italia – Inghilterra

Italia – Inghilterra Data: 22 Settembre

22 Settembre Orario: 17.15

17.15 Canale tv: Rai 2

2 Streaming: Raiplay

Il match di Nations League Italia-Inghilterra come tutte le partite della nazionale Italiana sarà trasmessa in chiaro su Rai 2. Inoltre, la partita sarà visibile in diretta streaming su Ray Play, scaricabile per Pc, Smartphone e Tablet.



Italia-Inghilterra, le ultimissime:



Negli azzurrini in porta dovrebbe essere confermatissimo Plizzari. In difesa invece spazio al centrale dell’Atalanta Okoli al fianco di Viti, mentre i terzini confermati Udogie e Bellanova. Centrocampo composto dalla cantera juventina con Miretti, Fagioli e Rovella. In avanti Cambiaghi e Pellegri i più sicuri mentre per il terzo posto disponibile se la giocano Esposito e Vignato.

Probabili Formazioni di Italia-Inghilterra:

ITALIA (4-3-3): Plizzari, Okoli, Viti, Udogie, Bellanova, Miretti, Fagioli, Rovella, Cambiaghi, Esposito, Pellegri. All. Paolo Nicolato



INGHILTERRA (4-2-3-1): Bursik, Colwill, Bellis, Aarons, Thomas, Skipp, Garner, Gordon, Gibbs-White, Sessegnon, Balogun. All. Lee Carsley