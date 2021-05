Dove vedere Inter-Roma in Diretta TV-Streaming, orario e Probabili formazioni 12-5-2021

Dove vedere Inter-Roma, turno infrasettimanale della 36° Giornata di Serie A, mercoledì 12 Maggio alle 20:45. La partita Inter-Roma sarà trasmessa in Diretta TV e Streaming in esclusiva su Sky.

Il terzultimo turno del campionato di Serie A 2020/2021, nonché ultimo infrasettimanale della stagione, mette di fronte due squadre dall’umore totalmente opposto, ma legate dal destino.

Sembra, infatti, passato un secolo da quando, nel girone d’andata, le due compagini diedero vita ad un pirotecnico pareggio (2-2) che alimentava i dubbi riguardo la conduzione di Antonio Conte e della sua squadra e rinvigoriva le speranze di centrare un obiettivo di grande spessore da parte dei capitolini di Fonseca.

Invece, la sfida di un girone fa, ha totalmente rovesciato gli equilibri del campionato e delle due squadre con l’Inter che da quel piccolo scivolone ha tratto grandi insegnamenti fino a diventare la devastante macchina da guerra che si è laureata con largo anticipo Campione d’Italia.

La Roma, invece, iniziò quella che ben presto sarebbe diventata una vera e propria caduta nel baratro che ha portato i giallorossi a dover conquistare sul campo la qualificazione all’ultima coppa europea rimasta ancora nel mirino, ovvero la UEFA Conference League.

Destino vuole che l’ultima volta che questo match significò “lotta scudetto” nella panchina dei neroazzurri c’era l’indimenticato Josè Mourinho che recò enormi dispiaceri alla piazza capitolina che, però, diventerà anche la sua nuova casa nella prossima stagione.

La Roma, con Mourinho, spera di aprire un ciclo ambizioso e vincente per ridurre il gap con le big d’Italia e per la prima volta lo Special One sarà avversario della “sua” Inter che oggi si gode un condottiero di grande spessore come Antonio Conte.

L’Inter, ormai campione d’Italia per la diciannovesima volta, non vuole fare “beneficenza” alle grandi rivali e vuole vincere tutte le partite disponibili; la Roma, invece, ha disperato bisogno di tre punti, in modo tale che Fonseca possa congedarsi con la magrissima consolazione di aver piazzato la sua squadra in Europa.

Ultime sulle formazioni di Inter-Roma

Matteo Darmian si è dimostrato l’uomo giusto per Antonio Conte, nonché grande rivelazione di questo campionato.

I neroazzurri di Antonio Conte meditano su un turnover non troppo aggressivo ma che potrebbe coinvolgere almeno un paio dei grandi protagonisti della cavalcata interista.

Handanovic, dimostratosi molto sottotono nelle ultime uscite, dovrebbe lasciare il posto a Ionut Radu che finalmente può mostrare le proprie qualità dal primo minuto.

Davanti al rumeno sono pronti i soliti tre perni di difesa, ovvero Skriniar, De Vrij e Bastoni. La rivelazione Darmian e Perisic giocheranno sulle fasce del centrocampo a cinque, dando un turno di riposo ad Hakimi, mentre Barella, Brozovic e Gagliardini occuperanno il centro del campo.

In avanti, resiste il ballottaggio tra Romelu Lukaku e Alexis Sanchez, con il belga favorito a meno che Conte non decida di farlo nuovamente riposare. Lautaro sarà il compagno di reparto di uno dei due ex Manchester United.

I giallorossi di Fonseca scelgono di mantenere il modulo dimostratosi vincente con Manchester United e Crotone, ovvero il 4-2-3-1. Poche le novità rispetto alla sfida con il Crotone, tranne la presenza dal primo minuto di Edin Dzeko che relega Borja Mayoral in panchina. Il trio di trequartisti sarà composto, nuovamente, da Mkhitaryan, Pellegrini e Pedro con Villar e Cristante a giocare come perni di centrocampo.

L’ex Santon partirà dal primo minuto con Karsdorp sulla fascia opposta, Mirante in porta e Mancini e Kumbulla centrali di difesa.

Probabili formazioni di Inter-Roma

INTER (3-5-2): Radu; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Gagliardini, Perisic; Lautaro Martinez, Lukaku.

ROMA (4-2-3-1): Mirante; Karsdorp, Mancini, Kumbulla, Santon; Cristante, Villar; Pedro, Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko.

Come vedere Inter-Roma in Diretta TV e Streaming Live

Partita: Inter-Roma

Inter-Roma Data: 12 maggio 2021

12 maggio 2021 Orario: 20.45

20.45 Canale tv: Sky Sport Uno (numero 201 satellite, 472 e 482 digitale terrestre), Sky Sport (256 satellite)

Sky Sport Uno (numero 201 satellite, 472 e 482 digitale terrestre), Sky Sport (256 satellite) Streaming: SkyGo (App), NowTv (App e sito)

Sarà possibile vedere il match tra l’Inter di Antonio Conte e la Roma di Paulo Fonseca, con calcio d’inizio programmato per le ore 20:45 di Mercoledì 12 Maggio 2021, tramite il possesso di un abbonamento Sky comprendente i pacchetti “Calcio” e “Sport”. Il match dello Stadio San Siro di Milano sarà visibile attraverso i canali del decoder Sky adibiti al racconto della nostra Serie A come Sky Sport , Sky Sport Serie A.

Sarà, inoltre, possibile seguire il match tramite le piattaforme digitali scaricando l’App SkyGo (accessibile a chi ha un abbonamento Sky), NowTV, che non ha bisogno di un abbonamento a Sky ma semplicemente dell’acquisto di un pacchetto, oppure si potrà sentire la diretta della partita via Radio su Rai Radio 1.

Dove ascoltare la Radiocronaca Live di Inter-Roma

E’ possibile ascoltare la radiocronaca di Inter-Roma in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno oppure cliccando sul pulsante PLAY presente nel player in basso.

E’ possibile ascoltare la radiocronaca della partita su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Precedenti e statistiche di Inter-Roma

Confronto numero 175, in Serie A, tra neroazzurri e giallorossi. L’Inter comanda nel bilancio con 72 vittorie, rispetto alle 49 affermazioni dei giallorossi. Sono 54 le gare terminate con il segno “X”.

Negli ultimi 6 confronti ci sono stati ben 6 pareggi. Solo Roma-Lazio (tra il 1990 e 1993) erano riuscite a collezionare 7 pareggi di fila.

La Roma non vince in trasferta da Marzo (1-2 vs Fiorentina).

