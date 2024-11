Dove vedere Inter-Lipsia in diretta TV, Streaming e Probabili Formazioni 07-11-2024

La partita Inter-Lipsia si giocherà allo stadio “San Siro” di Milano, martedì 26 novembre, alle ore 21:00. Il match sarà visibile in Diretta Tv su Sky Sport, mentre le alternative streaming saranno rappresentate, oltre che da Rai Play e SkyGo, anche da Now Tv Sport, piattaforma dove tutti gli utenti che avranno sottoscritto un abbonamento, avranno accesso a tutti i contenuti Sky.

A distanza di pochi giorni dalla roboante manita rifilata al Verona nei primi 45’ minuti di gioco l’Inter torna a sentire le emozioni della Champions League con l’obiettivo ottavi di finale. Il percorso del gruppo di Simone Inzaghi in Europa fin qui, continua, infatti, ad essere estremamente straordinario come recitano i 10 punti totalizzati in 6 match, accompagnati da 6 reti fatte e nessuna subita. I nerazzurri, dunque, scenderanno in campo nella gara casalinga contro il Lipsia cercando di aggredire subito il match nel tentativo di uscire dalle mura amiche con un nuovo bottino pieno che significherebbe un passo quasi definitivo per la qualificazione agli ottavi di finale.

Dall’altra parte, invece, ci sarà un Lipsia che continua a vivere due periodi di forma del tutto diversi tra campionato e Champions. I tedeschi sono attualmente la terza forza della Bundesliga in solitaria con 21 punti totalizzati, a soli due lunghezze dal Francoforte e a -8 dal Bayer Monaco. In Champions, invece, le cose non stanno andando secondo i piani visto l’attuale 32° posto con ancora 0 punti all’attivo e soltanto 4 reti messe a segno a discapito delle 9 subite. Insomma servirà che il tecnico Rose, si inventi qualcosa quanto prima per cercare di poter sperare ancora di poter rientrare nella fase dei play off, prima che la matematica condanni lui e i suoi ragazzi.

Dove vedere Inter-Lipsia in diretta Tv e Streaming

Inter-Lipsia sarà visibile in diretta tv su Sky, con i canali di riferimento che saranno Sky Sport Uno (201) e Sky sport 4k (213).



L’alternativa streaming sarà rappresentata da Now Tv, piattaforma sulla quale, attraverso il proprio abbonamento, sarà possibile accedere a tutti i contenuti Sky, sottoscrivendo l’abbonamento al Pass Sport dal costo di 14,99 euro al mese.



La partita Inter-Lipsia potrà essere seguita sull’app SkyGo, scaricabile gratuitamente dal proprio store per Pc, Tablet e Smartphone, attraverso la quale, inserendo le proprie credenziali, si potrà accedere allo streaming del match.

Inter-Lipsia le ultimissime:

Molti saranno i cambi di formazione per Inzaghi, rispetto agli undici scesi in campo contro il Verona. In difesa si rivedrà Pavard, il francese si riposizionerà come braccetto di sinistra al fianco di De Vrij e Bastoni. Sugli esterni, turno di riposo per Darmian, che lascerà il posto a Dumfries, mentre dall’altra parte tornerà titolare Dimarco. A centrocampo Zielinski scalda i motori per una maglia da titolare in mediana, Barella e Frattesi che dovrebbero essere le mezzali. Davanti occasionissima per Taremi, il quale dopo la parentesi Correa in campionato avrà anche lui l’opportunità di mettersi in mostra al fianco di Martinez.

Solito 3-4-3 per Rose invece, che si affiderà ancora ad Openda come punta centrale in attacco con Sesko e Baumgartner a sostegno. In mezzo al campo le chiavi della regia saranno affidate a Kampl con Vermeeren al suo fianco, mentre sugli esterni confermati Henrichs e Nusa, quest’ultimo in gol contro l’Hoffenheim. In difesa assenza pesante quella di Klostermann, al suo posto ci sarà Geertruida con Orban e Lukeba a completare il reparto davanti a Gulacsi.

Inter-Lipsia Probabili Formazioni:

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Taremi, Lautaro. All. Inzaghi.

LIPSIA (4-4-2): Gulacsi; Geertruida, Orban, Lukeba, Henrichs; Nusa, Vermeeren, Kampl, Baumgartner; Sesko, Openda. All. Rose

