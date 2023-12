Dove vedere Inter-Lecce in diretta TV, Streaming e Probabili Formazioni 23-12-2023

La partita si giocherà allo stadio “San Siro” di Milano, sabato 23 dicembre alle ore 18:00. Il match sarà visibile in Diretta tv su Sky Sport e in Streaming su Dazn. Altre opzioni di Streaming saranno quelle offerte da Tim Vision, che permette a tutti i propri abbonati l’accesso ai contenuti Dazn, di conseguenza anche allo streaming della partita e quella di Now Tv, la quale consentirà ai propri utenti attraverso l’attivazione del pass sport di accedere ai contenuti calcistici di Sky.

Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter – StadioSport.it

I primi lampi d’oscurità si sono abbattuti sul gruppo nerazzurro, un vero e proprio fulmine a ciel sereno la sconfitta incassata contro il Bologna per 1-2 in Coppa Italia nei minuti finali dei supplementari che ha di fatto eliminato i nerazzurri dalla Coppa da attuali campioni in carica. Una batosta del tutto inaspettata questa per Inzaghi, alla quale si va ad aggiungere anche il risentimento muscolare accusato da Lautaro Martinez nei supplementari a causa del eccessivo impegno. La presenza dell’argentino contro il Lecce resta in forte dubbio e, se dovesse essere confermata, Inzaghi dovrà affidarsi alla coppia Thuram-Aranutovic per superare l’ostacolo Lecce. In questo momento i nerazzurri hanno una assoluta necessita di vincere, sia per voltare immediatamente pagina, sia per evitare che la Juventus possa portarsi nuovamente a pochi punti dalla vetta a meno di due gare dalla fine del girone d’andata.

Dall’altra parte il Lecce di D’Aversa che in questo campionato continua a essere consapevole dei propri mezzi e a mostrare la propria idea di gioco. I giallorossi hanno infatti collezionato già 20 punti, continuando a galleggiare a metà classifica con una distanza considerevole di 8 punti dalla zona retrocessione. Gli uomini di D’Aversa vorranno sfruttare al meglio le proprie capacità in contropiede, grazie soprattutto alle caratteristiche di alcuni giocatori come Banda che possono far male alla retroguardia nerazzurra in campo aperto. L’obiettivo dei pugliesi sarà sicuramente quello di uscire indenni dalla trasferta di Milano e di continuare sull’ottima striscia di risultati positivi che vede questi ultimi imbattuti dallo scorso 5 ottobre contro la Roma, da lì in poi sono arrivati 4 pareggi ed 1 vittoria.

Dove vedere Inter-Lecce in Diretta Tv e Streaming

Partita : Inter-Lecce

: Inter-Lecce Data: 23 dicembre

23 dicembre Orario: 18:00

18:00 Diretta Tv : Sky Sport

: Sky Sport Streaming: Dazn, Now Tv e Tim Vision e SkyGo

Inter-Lecce sarà trasmessa in Diretta Tv su Sky, sul canale Sky Sport e in Diretta Streaming su Dazn, ma sarà visibile anche a tutti gli abbonati Tim Vision che dispongono di una Tim Vision Box, da cui potranno accedere a tutti i contenuti Dazn e avviare lo streaming del match direttamente dalla Box.



Al termine delle partite, gli utenti di Dazn avranno a disposizione tutti gli highlights e le partite integrali per poter rivivere qualsiasi momento perso. La partita sarà visibile anche su Sky, dove verrà a messa a disposizione tramite SkyGo.

Lo streaming del match, oltre che su Dazn, potrà essere accessibile anche dalla piattaforma Now Tv, la quale consente a tutti i propri utenti che hanno sottoscritto l’abbonamento al Pass Sport dal costo di 9,99€ di poter accedere ai contenuti Sky e di conseguenza alla visione della gara.

La partita Inter-Lecce potrà essere seguita sull’app di Dazn, scaricabile gratuitamente dal proprio store su PC, Smartphone e Tablet, oltre che sul sito Internet della piattaforma eseguendo l’accesso con le proprie credenziali.

Inter-Lecce le ultimissime:

Nonostante non sia ancora certa l’indisponibilità di Martinez, resta difficile pensare che, se l’argentino possa recuperare, venga schierato dal primo minuto, al suo posto pronto, dunque, Arnautovic che affiancherà Thuram. Sugli esterni Inzaghi dovrà fare a meno di Cuadrado, operatosi nelle scorse ore al tendine d’achille e di Dumfries ancora non al meglio. A destra ci sarà dunque ancora Darmian con uno tra Bisseck e Pavard che prenderà posto alle sue spalle come braccetto di destra. A sinistra tornerà dal primo minuto Dimarco che insieme a Bastoni sorreggerà la medesima fascia. A centrocampo tornano i titolari con Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan.

Solito 4-3-3 per Baroni che affiderà le chiavi del centrocampo a Ramadani in gol tra l’altro nell’ultima contro il Frosinone, l’albanese sarà affiancato da Gonzalez e Blin che agiranno da mezzali. Davanti dopo le ottime prestazioni Piccoli a scalzato Krstovic e partirà ancora titolare, con Strefezza in vantaggio su Sansone sulla fascia destra e l’imprescindibile Banda dalla parte opposta.

Inter-Lecce probabili formazioni:

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Arnautovic, Thuram.

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Gonzalez, Ramadani, Blin; Strefezza, Piccoli, Banda.