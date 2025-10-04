Dove vedere Inter – Cremonese in Diretta Tv e Streaming Live Serie A

Dove vedere Inter – Cremonese in Diretta Tv e Streaming Live, 6° Giornata Serie A, Sabato 4 Ottobre ore 18:00.

Alle 18:00 va di scena Inter-Cremonese, il derby lombardo a San Siro, con nerazzurri e grigiorossi appaiati in classifica con 9 punti.

A sorpresa, Inter e Cremonese si presentano alla sfida di sabato a San Siro con gli stessi punti in classifica, un dato impensabile alla vigilia del campionato. Le due squadre lombarde, tradizionalmente distanti per storia, ambizioni e organico, vivono un momento diametralmente opposto rispetto alle aspettative.

I nerazzurri di Simone Inzaghi hanno già incassato due sconfitte nelle prime giornate, un dato insolito per una squadra costruita per lo scudetto, e cercano ora una reazione immediata davanti al proprio pubblico per non perdere terreno dalle prime della classe.

La Cremonese, invece, si sta adattando sorprendentemente bene al ritorno in Serie A, mostrando organizzazione, intensità e spirito di squadra. Il gruppo di Giovanni Stroppa ha raccolto risultati importanti e vuole approfittare di un’Inter ancora in cerca di equilibrio per continuare a stupire.

Una partita che si preannuncia più equilibrata del previsto, dove il divario tecnico potrebbe contare meno della forma del momento e della fiducia con cui le due squadre scenderanno in campo.

Guarda Inter – Cremonese in Diretta su DAZN.

REGISTRATI SUBITO

Dove vedere Inter – Cremonese in Diretta TV e streaming:

Voce Dettagli Partita Inter – Cremonese Data e ora 📺 Diretta TV DAZN e canale satellitare Zona 214 Sky 📱 Diretta streaming App ufficiale DAZN disponibile su smartphone, tablet, PC, console e smart TV

Diretta TV: DAZN e Zona DAZN (canale 214 Sky)

DAZN e Zona DAZN (canale 214 Sky) Diretta streaming: app DAZN disponibile su smartphone, tablet, PC, console e smart TV

app DAZN disponibile su smartphone, tablet, PC, console e smart TV Gli utenti Sky con pacchetto attivo potranno seguirla anche su Zona DAZN al canale 214 del decoder Sky.

La sfida Inter – Cremonese di Sabato 4 Ottobre ore 18:00 sarà trasmessa in diretta in esclusiva su DAZN, detentore dei diritti per tutte e 10 le partite di ogni giornata di Serie A, di cui tre in co-esclusiva con Sky Sport.

La telecronaca di Inter – Cremonese su DAZN sarà a cura di Riccardo Mancini con Commento tecnico di Dario Marcolin.

Per seguire il match basterà scaricare l’App ufficiale di DAZN e sottoscrivere l’abbonamento, con possibilità di visione anche su Smart TV, smartphone, tablet e PC.

Dalla scorsa stagione, con l’arrivo del canale satellitare Zona DAZN (canale 214 di Sky), gli abbonati possono guardare la Serie A anche tramite Sky Calcio. Tuttavia, per accedere a questo servizio resta necessario sottoscrivere un doppio abbonamento sia a Sky Sport che a DAZN, con un sovrapprezzo mensile di 5 euro per gli utenti già iscritti a DAZN.

Come arriva l’Inter:

Dopo il sorprendente ko con l’Udinese e la successiva sconfitta nel Derby d’Italia, l’Inter ha rialzato la testa e sembra aver trovato la giusta stabilità sotto la guida di Cristian Chivu, il cui progetto sta iniziando a prendere forma.

I nerazzurri hanno reagito con forza, imponendosi per 2-0 in Champions League contro l’Ajax, poi battendo il Sassuolo, storica “bestia nera”, e infine superando il Cagliari in trasferta nella scorsa giornata di Serie A. Un tris di successi che ha restituito fiducia alla squadra e rilanciato le ambizioni scudetto.

Il buon momento è proseguito anche in Europa, dove l’Inter ha superato con autorità lo Slavia Praga a San Siro, estendendo a 17 partite la propria imbattibilità casalinga in Champions League. A segno Lautaro Martinez – omaggiato dal portiere avversario sul primo gol – e Denzel Dumfries, prima che lo stesso capitano nerazzurro chiudesse i conti con la doppietta personale nel secondo tempo.

Ora l’obiettivo è chiaro: proseguire la striscia di vittorie in campionato e restare incollati alle dirette rivali per il titolo, Napoli, Juventus e Milan, prima della pausa per le nazionali.

Il precedente sorride ai milanesi: in questo secolo le due squadre si sono affrontate solo due volte, entrambe nella stagione 2022-23, con due successi interisti e Lautaro Martinez sempre a segno. Tuttavia, Chivu e i suoi sanno bene che la Cremonese non va sottovalutata: la neopromossa sta sorprendendo per organizzazione e carattere, e farà di tutto per rovinare la festa al Meazza.

Come arriva la Cremonese:

Pochi avrebbero immaginato che la Cremonese potesse presentarsi a San Siro con gli stessi punti dell’Inter, eppure i grigiorossi hanno raccolto 9 punti nelle prime giornate, confermandosi come una delle rivelazioni di questo avvio di campionato.

Nel weekend scorso, la squadra di Davide Nicola ha pareggiato 1-1 sul campo del Como, grazie al gol del difensore Federico Baschirotto, già alla sua seconda rete stagionale, che ha permesso di mantenere l’imbattibilità in Serie A. Un risultato che consolida un percorso sorprendente e una posizione di prestigio: settimo posto in classifica, subito alle spalle dell’Inter, ma con la stessa quota punti, separata solo dalla differenza reti.

Considerando le previsioni di inizio stagione, che vedevano la Cremonese tra le candidate alla retrocessione, l’impatto è stato notevole. I lombardi hanno già battuto il Milan a San Siro, superato il Sassuolo, e ottenuto tre pareggi consecutivi, dimostrando solidità, spirito di gruppo e grande intensità di gioco.

L’unico passo falso è arrivato in Coppa Italia, dove l’eliminazione contro il Palermo è giunta solo ai calci di rigore. Un episodio che non ha intaccato la fiducia di una squadra capace di giocarsela alla pari con avversari ben più quotati.

Con questo spirito, la Cremonese torna nella capitale del calcio lombardo con la speranza di firmare un’altra impresa e confermare che la salvezza, oggi più che mai, può diventare un obiettivo concreto.

Probabili Formazioni di Inter – Cremonese:

Brutte notizie per Cristian Chivu, che dovrà rinunciare a Marcus Thuram: l’attaccante francese ha riportato un infortunio muscolare alla coscia durante la sfida di Champions League di martedì e sarà costretto a saltare la gara con la Cremonese, oltre a rischiare anche le prossime partite della nazionale.

Per sostituirlo, il tecnico nerazzurro valuta due opzioni: Francesco Pio Esposito o Ange Bonny, con quest’ultimo leggermente favorito per affiancare Lautaro Martinez, reduce da una doppietta in Europa e già autore di tre gol in due precedenti contro la Cremonese.

Visti i tanti impegni ravvicinati, Chivu potrebbe optare per qualche cambio nell’undici titolare, dando spazio a elementi finora meno utilizzati come Davide Frattesi e Andy Diouf, pronti a rimpiazzare chi ha accumulato più minuti nelle ultime settimane.

Sul fronte opposto, la Cremonese arriva alla sfida dopo una settimana intera di preparazione, ma con alcune assenze pesanti: l’ex interista Emil Audero, il milanista in prestito Filippo Terracciano, Michele Collocolo e Faris Moumbagna sono tutti ai box. In porta dovrebbe esserci ancora Marco Silvestri, confermato dopo la buona prova contro il Como.

Recuperato quasi del tutto, Jamie Vardy spera di ottenere la sua prima maglia da titolare in Serie A, ma Davide Nicola sembra intenzionato a confermare la coppia d’attacco composta da Franco Vazquez e Antonio Sanabria, con Federico Bonazzoli pronto a subentrare nella ripresa.

Probabili formazioni

Inter (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Frattesi, Barella, Mkhitaryan, Dimarco; Bonny, Martinez.

Allenatore: Cristian Chivu

Cremonese (3-5-2): Silvestri; Ceccherini, Baschirotto, Bianchetti; Zerbin, Grassi, Bondo, Payero, Pezzella; Vazquez, Sanabria.

Allenatore: Davide Nicola

Pronostico di Inter – Cremonese:

Dopo le ultime prestazioni convincenti in campionato e in Champions League, l’Inter sembra aver finalmente trovato ritmo e fiducia sotto la guida di Cristian Chivu. Al contrario, la Cremonese, pur imbattuta finora, potrebbe vedere interrompersi la propria striscia positiva contro un’avversaria nettamente superiore per organico, esperienza e qualità complessiva.

I nerazzurri, reduci da quattro vittorie consecutive tra tutte le competizioni, sono determinati a proseguire il trend positivo e a non perdere altro terreno dalle prime quattro della Serie A. In casa, il fattore San Siro e la spinta del pubblico rappresentano un vantaggio decisivo per una squadra che ha bisogno di punti per restare agganciata alla zona Champions.

La Cremonese arriverà con coraggio e buone idee, ma il divario tecnico dovrebbe emergere col passare dei minuti. L’Inter, più solida e cinica, ha tutte le carte in regola per imporsi e chiudere la gara senza subire reti. Attenzione ancora una volta a Lautaro Martinez, in grande forma e spesso protagonista proprio contro i grigiorossi.

Pronostico: Inter 2-0 Cremonese

I migliori bookmaker