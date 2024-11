Dove vedere Inter-Arsenal, match valevole per il quinto turno della Champions 2024-2025. La partita si giocherà allo stadio “San Siro” di Milano, mercoledì 6 novembre, alle ore 21:00. Il match sarà visibile in Diretta streaming in esclusiva su Prime Video, in quanto la piattaforma è detentrice dei diritti del miglior match della competizione in programma il mercoledì sera.

Dove vedere Inter-Arsenal in diretta TV, Streaming e Probabili Formazioni 06-11-2024

L’Inter di Simone Inzaghi non si ferma più, i nerazzurri, infatti, sono reduci da un filotto molto più che positivo che li ha visti trionfare in 7 occasioni nelle ultime 8 uscite tra campionato e Champions League. L’ultimo successo è arrivato proprio qualche giorno fa in casa contro il Venezia, vittoria che ha consentito ai meneghini di accorciare il divario con il Napoli capolista ad una sola lunghezza in attesa dello scontro diretto di domenica prossima. Nel mezzo, però, Inzaghi dovrà cercare di dar seguito alla raccolta punti anche in Champions, dove i nerazzurri saranno chiamati ad offrire una prestazione di alto rango, qualora questi ultimi vorranno riuscire ad allungare il periodo di imbattibilità in Europa.

Dall’altra parte una tutt’altro che sorridente Arsenal, capeggiata dal tecnico spagnolo Mikel Arteta, il periodo dei Gunners, infatti, non è dei migliori come recitano le ultime tre gare di Premier League, le quali hanno attestato due sconfitte incassate in contro Newcastle e Bournemouth ed il pareggio Liverpool. Questi ultimi risultati hanno fatto sì che gli uomini di Arteta scivolassero momentaneamente al 5° posto in classifica a ben 7 punti di distacco dal Liverpool. Il tecnico iberico vorrà, dunque, tornare al successo quanto prima, nella speranza che un successo possa riportare le giuste motivazioni nel suo gruppo e quale miglior occasione di farlo in uno stadio storico come San Siro.

Dove vedere Inter-Arsenal in diretta Tv e Streaming

Inter-Arsenal sarà trasmessa in Tv e Streaming su Amazon Prime Video in esclusiva, in quanto la piattaforma ha acquisito i diritti televisivi del miglior match di Champions League in programma il mercoledì sera. Per seguire la gara, dunque, sarà necessario sottoscrivere l’abbonamento a Prime Video al costo mensile di 4,99.

Per quanto riguarda la diretta tv, Inter-Arsenal sarà visibile scaricando l’app di Amazon Prime Video su una smart tv compatibile con il servizio oppure su una console di gioco come PlayStation o Xbox. Per quanto riguarda la diretta streaming, invece, si potrà assistere al match o accedendo al sito ufficiale o scaricando l’app su dispositivi mobili come pc, tablet o smartphone.

La telecronaca del match sarà affidata a Sandro Piccinini con il commento tecnico di Massimo Ambrosini.

Inter-Arsenal le ultimissime:

Tra le fila nerazzurre, Inzaghi, medita sulle scelte di turnover in vista dello scontro scudetto di domenica prossima contro il Napoli. In difesa, infatti, Bisseck dovrebbe far rifiatare Bastoni nel ruolo di braccetto di sinistra con De Vrij ancora in mezzo e Pavard a completare il reparto. A centrocampo Calhanoglu si riposizionerà in regia con Frattesi e Mkhitaryan ai propri lati. Le fasce saranno ricoperta da Dumfries a destra con Darmian dalla parte opposta a dare il cambio a Dimarco. Davanti resta da valutare Aranutovic a causa di un infezione all’occhio, mentre dovrebbero partire titolare sia Thuram che Taremi.



Nell’Arsenal, Arteta, dovrà fare a meno ancora di Riccardo Calafiori, ancora out per un infortunio al ginocchio, al suo posto ci sarà White al fianco di Gabriel con Timber e Zinchenko terzini. In mediana a far da diga ci sarà Partey con Merino e Rice mezzali. Davanti il tridente sarà formato dal recuperato Saka sulla destra, Martinelli dalla parte opposta e Kai Havertz agente falso nove.

Inter-Arsenal Probabili Formazioni:

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, de Vrij, Bisseck; Dumfries, Frattesi, Calhanoglu, Mkhitaryan, Darmian; Lautaro, Thuram. Allenatore: Simone Inzaghi

Arsenal (4-3-3): Raya; Timber, White, Gabriel, Zinchenko; Merino, Partey, Rice; Saka, Havertz, Martinelli. Allenatore: Mikel Arteta

Seguici su Telegram Rimani aggiornato sulle ultime novità, i Pronostici Scommesse e i migliori Bonus Bookmaker. Seguici (Gratis!)

Copyright © stadiosport.it - È vietata la riproduzione di contenuti e immagini, in qualsiasi forma.