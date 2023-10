Dove vedere Inghilterra-Italia in diretta TV, Streaming e Probabili Formazioni 17-10-2023

La partita Inghilterra-Italia si giocherà al “Wembley” Londra, sabato 17 ottobre, alle ore 20:45. Il match sarà visibile in chiaro su Rai Uno, mentre sarà possibile accedere allo streaming del march collegandosi sull’app Rai Play.

Gli azzurri di Spalletti si preparano per il match contro l’Inghilterra che potrebbe valere il primato del Gruppo C. Foto Ufficiale Profilo Twitter della Nazionale.

L’Inghilterra di Southgate, dopo la vittoria di misura messa a segno nell’amichevole contro l’Australia per 1-0 grazie al gol di Watkins, si appresta ad affrontare ancora una volta l’Italia in uno scontro che decreterebbe buona parte del potenziale vincitore del Gruppo C. Gli inglesi sono, infatti, momentaneamente primi in classifica a 13 punti, con gli azzurri un passo indietro sul podio, fermi a 10 punti. In caso di vittoria, infatti, l’Inghilterra riuscirebbe a strappare un margine di vantaggio troppo ampio senza che possa esser più messo in discussione il primato del girone. L’arma in più della nazionale guidata da Southgate sembra essere sempre di più una fase offensiva ritrovata, che recita ben 16 gol messi a segno nelle 5 partite di qualificazione agli Europei 2024, un dato che sicuramente sarà da tenere in considerazione in casa azzurra.

Dall’altra parte la nazionale azzurra, totalmente rimodellata dal lavoro di Luciano Spalletti, gli azzurri, infatti, dall’arrivo del tecnico toscano non hanno ancora mai assaporato il gusto della sconfitta e vorranno farlo sicuramente il più tardi possibile. Il Gruppo C vede l’Italia ancora in una posizione non del tutto tranquilla. Se è vero che gli uomini di Spalletti sono riusciti ad imporsi contro Malta per 4-0 qualche giorno fa portandosi a 10 punti in classifica, la medesima cosa è stata ripetuta dall’Ucraina che con la vittoria sulla Macedonia del Nord può vantare gli stessi punti degli azzurri. È d’obbligo, dunque, per l’Italia cercare di ottenere un successo anche nella trasferta di Wembley che farebbe non solo strappare un pass quasi sicuro agli azzurri per Euro 2024, ma rimetterebbe anche in seria discussione la testa del girone.

Dove vedere Inghilterra-italia in Diretta Tv e Streaming

Partita: Inghilterra-Italia

Inghilterra-Italia Data: 17 ottobre

17 ottobre Orario: 20:45

20:45 Diretta Tv : Rai Uno

: Rai Uno Streaming: Rai Paly

Inghilterra-Italia verrà trasmessa in esclusiva sulla Rai e il canale di riferimento sarà Rai Uno. Lo streaming del match sarà invece accessibile tramite l’app Rai Play, la quale è gratuitamente scaricabile attraverso lo store sia per IOS che per Android per tutti i dispositivi come Smartphone, Tablet e PC.

Un altro modo per seguire lo streaming della partita in programma allo stadio “Wembley” potrà essere quello di collegarsi direttamente al sito ufficiale della Rai tramite il proprio PC o Notebook.

La telecronaca del match sarà affidata ad Alberto Rimedio con il commento tecnico di Antonio Di Gennaro.

Inghilterra-Italia le ultimissime:

Negli inglesi Southgate si affiderà al 4-2-3-1 per consolidare la vetta del girone. In porta Pickford, mentre per la retroguardia ci saranno Arnold e Walker ai lati con Stones e Tomori centrali. In mediana Rice verrà affiancato dall’esperienza di Henderson. Davanti tris di trequartisti con Rashford, Bellingham, e Foden alle spalle dell’uragano Kane.

Tra le fila azzurre, invece, Spalletti ripartirà dalle certezze del suo 4-3-3. In difesa Di Lorenzo è pronto a tornare sull’out di destra con Mancini e Bastoni ancora centrale e Dimarco sulla fascia opposta. In mezzo al campo, Frattesi potrebbe trovare spazio dal primo a discapito di Barella, con Locatelli e Bonaventura a completare il reparto. Davanti Berardi e Kean larghi sulle fasce, con Raspadori leggermente in vantaggio su Scamacca per un posto da riferimento centrale.

Inghilterra-Italia Probabili Formazioni

Inghilterra (4-2-3-1): Pickford; Walker, Stones, Tomori, Alexander-Arnold, Henderson, Rice; Foden, Bellingham, Rashford; Kane.

Italia (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Bastoni, Dimarco; Bonaventura, Locatelli, Frattesi; Berardi, Raspadori, Kean.