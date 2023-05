Dove vedere il Gran Premio di Montecarlo di F1 in Diretta Tv e Streaming

Come vedere il Gran Premio di Montecarlo di Formula 1 a Monaco in diretta tv e Streaming Live: Sky trasmetterà la diretta tv in esclusiva di Qualifiche e Gara su Sky Sport F1 HD e Sky Sport Uno. Su Tv8 andrà in onda la differita di qualifiche e gara del GP di Miami. E’ possibile vedere il Gran Premio di Miami in diretta Streaming su Sky Go e Now Tv.

Il Gran Premio di Monaco è uno dei più attesi ed entusiasmanti del calendario di Formula1.

Suggestiva vista di parte del tracciato di Monte Carlo (foto da: f1madness.co.za)

Quest’anno il GP di Montecarlo taglierà il traguardo dell’edizione numero 80. Nato nel 1929 e valevole per il mondiale di Formula 1dal 1950, il Gran Premio di Monaco che da sempre ci corre sul circuito cittadino di Montecarlo prenderà il via domenica 28 maggio alle 15:00.

La domanda principale non può che essere una: proseguirà il monopolio Red Bull con il campione del mondo in carica Max Verstappen e il compagno di squadra Sergio Perez che finora agli avversari non ha lasciato neppure le briciole o vi saranno concorrenti in grado di spezzarlo, leggi in prima linea Aston Martin, Mercedes e Ferrari?

Fino a questo momento, le cinque prove del mondiale andate in archivio (sarebbero dovute essere sei ma il Gran Premio dell’Emilia Romagna sul circuito di Imola è stato cancellato per la nota vicenda drammatica dell’alluvione che ha colpito la regione) hanno mandato a punti la quasi totalità dei piloti. A non avere ancora mosso la casella dallo zero sono soltanto Logan Sargeant della Williams e Nyck De Vries dell’Alpha Tauri.

Il Gp di Monaco presenterà peraltro una novità sul fronte della sicurezza. I piloti saranno infatti tenuti a rispettare un limite di velocità laddove vigeranno eventuali doppie bandiere gialle; ci saranno modifiche riguardo ai tempi per Virtual e Full Safety Car perché i piloti dovranno effettuare un ulteriore rallentamento. Un’innovazione che ha lasciato perplessi alcuni addetti ai lavori per i quali il nuovo provvedimento potrebbe penalizzare chi transitasse lentamente per la presenza di un incidente rispetto a chi transita dopo quando magari è già stato risolto favorendo così un innaturale riavvicinamento. Ma la Fia, sul punto, è stata netta: sicurezza per tutti gli addetti ai lavori al primo posto e non si scappa.

I piloti saranno informati della zona lenta attraverso un display posto sul cruscotto del volante o via radio.

Come vedere il Gran Premio di Montecarlo in Diretta Tv e Streaming Live:

Elenco Canali: Sky Sport F1 HD e Sky Sport 1

Streaming: Sky Go, Nowtv

Il Gran Premio di Montecarloi di Formula 1 dalle ore 15 di domenica 28 Maggio sarà trasmesso in diretta Tv in esclusiva su Sky Sport Uno canale 201 e Sky Sport F1 (canale 207).

La telecronaca su Sky Sport è come sempre di Carlo Vanzini affiancato dal commento tecnico di Marc Gené e inseieme a loro come insider dai box c’è Roberto Chinchero.

Federica Masolin è conduttrice e padrona di casa negli approfondimenti del pre e del post gara, affiancata da Davide Valsecchi. Le analisi tecniche sono affidate a Matteo Bobbi con la sua SkySportTechRoom, le interviste alla pit reporter Mara Sangiorgio.

Differita sul Digitale terrestre:

TV8 trasmetterà la differita in chiaro di qualifiche e Gara del Gran Premio di Miami di F1 rispettivamente a partire dalle ore 18:30 di sabato e domenica.

DIRETTA STREAMING GRAN PREMIO DI Montecarlo:

Gli abbonati a Sky Sport grazie al servizio Sky Go possono guardare il Gran Premio di Montecarlo in diretta streaming live su Pc, smartphone e tablet.

Inoltre grazie al servizio Now-tv è possibile acquistare la visione dell’evento del Gran Premio di Montecarlo di Formula 1.

Programma e Orari Gran Premio di Montecarlo 2023:

Venerdì 5 Maggio

ore 13:00 Prove Libere 1 – Sky Sport F1

– Sky Sport F1 ore 17:30 Prove Libere 2 – Sky Sport F1

Sabato 6 Maggio

ore 12:30 Prove Libere 3 – Sky Sport F1

– Sky Sport F1 Ore 16:00 Qualifiche – Sky Sport F1

Domenica 28 Maggio

ore 15:00 Gara – Sky Sport F1

Programmazione differita su TV8 GP Montecarlo 2023:

Sabato 27 Maggio

ore 18:30 Qualifiche – TV8

Domenica 28 Maggio

ore 18:00 Gara – TV8

Gp di Montecarlo, caratteristiche del circuito:

Il circuito di Montecarlo misura 3,337 chilometri ed è dotato di 19 curve delle quali dodici a destra. Vi è una sola zona di DRS situata in corrispondenza del rettilineo in cui avviene la partenza e che rappresenta uno dei pochi punti di possibile sorpasso.

Il tracciato monegasco è tra i più conosciuti in assoluto al mondo, un ponte tra la Formula 1 dei pionieri (risale al 1929 la prima edizione) e quella di oggi, iper-tecnologica. Lungo 3.337 metri per 19 curve (10 a destra e 9 a sinistra), è ricavato utilizzando le strade del centro cittadino e, dalla fondazione ad oggi, il suo disegno non è cambiato in modo sostanziale, legandosi alla situazione viaria del Principato. Tra le modifiche principali vanno ricordate innanzitutto la collocazione iniziale della linea di partenza/arrivo, prima del 1963 posta su un rettilineo parallelo a quello attuale (non esistevano nè le Piscine nè la Rascasse, entrambe risalenti al 1973). Nello stesso anno, a causa della costruzione dell’Hotel Loews, venne di molto allungato il Tunnel, avvicinandolo al Portier. Nel 1976, invece, per motivi di sicurezza vengono riprofilate (e rallentate) la Sainte Devote e l’Anthony Noghes; nel 1986 tocca alla chicane del Porto, prima di quell’anno un veloce destra-sinistra, poi modificata come la conosciamo oggi. L’ultimo intervento di rilievo risale al 2004, con la costruzione dei nuovi box, gli unici dell’intero panorama iridato a dare le spalle al rettilineo di partenza/arrivo. Ma andiamo a percorrere un giro di questo storico tracciato.

Il layout del circuito di Monte Carlo (foto da: pt.wikipedia.org)

Dopo lo start, sul ‘falso’ rettilineo di partenza (in realtà più un lungo curvone veloce a destra), si arriva alla prima staccata, quella della curva a destra dedicata alla Patrona di Monte Carlo, Sainte Devote. Segue il tratto veloce in salita del Beau Rivage, per poi giungere al Massenet, complicato curvone a sinistra, subito dopo il quale, con un secco cambio di direzione verso destra, si affronta la curva del Casinò. In discesa, ci si lancia verso la sezione più angusta del circuito (e del Mondiale), formata dal Mirabeau Haute (a destra), dallo strettissimo Grand Hotel Hairpin (ex Lowes e Vecchia Stazione) a sinistra e, dopo un brevissimo tratto in accelerazione, dalla doppia piega a destra del Mirabeau Bas e del Portier. Giunti sul mare, i piloti si lanciano nel tratto più veloce, quello del curvone a destra Tunnel, dopo il quale è posto lo speed trap. Segue la complicatissima staccata della Nouvelle Chicane, sinistra-destra-sinistra a pochi centimetri dal guard-rail. Dopo un allungo, si affronta la curva del Tabaccaio, a sinistra, per arrivare quindi nel tratto delle Piscine, formato da due chicane in successione, delle quali la prima (sinistra-destra) intitolata a Louis Chiron, e la seconda (destra-sinistra) denominata proprio Piscine. L’ultimo tratto della pista è composto dal tornantino a destra Rascasse e dall’ultima curva, sempre a destra, l’Anthony Noghes, in onore dell’ideatore del Gran Premio di Monaco e del Rally di Monaco.

Albo d’Oro Vincitori Gran Premio di Montecarlo

A comandare la classifica di chi ha tagliato per primo il traguardo è l’indimenticabile Ayrton Senna che si è imposto in sei edizioni.

Una in meno ne hanno invece nel palmares Graham Hill, padre dell’ex campione del mondo Damon e iridato a sua volta, e uno dei miti dei ferraristi e del circus Michael Schumacher. Quattro ne ha il francese Alain Prost. Stirling Moss, Jackie Stewart, Lewis Hamilton e Nico Rosberg si sono aggiudicati tre Gran Premi monegaschi a testa, Juan Manuel Fangio, Maurice Trintignant, Niki Lauda, Jody Scheckter, David Coulthard, Fernando Alonso, Mark Webber e Sebastian Vettel 2. Tra i vincitori con un unico Gran Premio figurano Jack Brabham, Patrick Depailler, Dennis Hulme, lo svedese Ronnie Peterson tragicamente scomparso nel Gp di Monza del 1979 al volante della Lotus, Jean Pierre Beltoise, l’indimenticato ex ferrarista Gilles Villeneuve, Carlos Reutemann, Riccardo Patrese, Keke Rosberg, Olivier Panis, Mika Hakkinen, Juan Pablo Montoya, Jarno Trulli, Kimi Raikkonen, Jenson Button e Daniel Ricciardo. La scorsa edizione è stata vinta da Perez. Quest’ultimo, Hamilton e Alonso hanno quindi l’occasione di incrementare il loro bottino.

QUANDO IL GP NON ERA INSERITO NEL MONDIALE DI FORMULA 1

Vi fu un tempo in cui la prova monegasca non era inserita nel circuito del mondiale. Avvenne tra 1929 e 1934 e la gara fu vinta, nell’ordine, da William Grover- Williams, Renè Dreyfus, Louis Chiron, Tazio Nuvolari, Achille Varzi, Guy Moll, Luigi Fagioli, Rudolf Caracciola e Manfred Von Brauchtisch.

F1 GP MONACO: ALBO D’ORO

Come sottolineato in apertura, quella di quest’anno sarà la 64.esima edizione del Gran Premio di Monaco a valere per il Mondiale (in 67 campionati), e la 75.esima in totale. Le edizioni dal 1929 al 1934 e quelle del 1948 e del 1952 non sono annoverate tra quelle valevoli per il Mondiale di Formula 1, mentre quelle dal 1935 al 1937 hanno fatto parte del calendario del Campionato Europeo di Formula Grand Prix.

Ayrton Senna, su Toleman, durante la mitica edizione del 1984, che svelò al mondo il suo talento. Senna ha ottenuto ben 6 vittorie, 5 pole, 8 podi totali e 4 giri record nel Principato (foto da: italiaonroad.it)

