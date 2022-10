Dove vedere Hearts-Fiorentina in diretta TV, Streaming e Probabili Formazioni 6-10-2022

Dove vedere Hearts-Fiorentina, match che chiuderà il girone d’andata di Conference League.

La partita si giocherà allo stadio Tynecastle di Edimburgo, giovedì 6 ottobre alle ore 21:00. La gara sarà visibile su Dazn sui canali di Zona Dazn oppure, in alternativa, la diretta streaming della partita potrà essere seguita anche su Sky Sport. La partita, inoltre, verrà trasmessa anche in chiaro su Tv8.

La Fiorentina di Vincenzo Italiano vola in Scozia per prepararsi ad affrontare gli scozzesi del Hearts. L’inizio stagione della viola non ha rispecchiato le aspettative, con la squadra di Italiano apparsa molto spesso in affanno, anche nell’ultimo incontro di campionato in casa dell’Atalanta, dove la Dea è riuscita a vincere di misura 1-0 grazie ad un gol di Lookman.

Italiano ancora non è riuscito a far carburare i suoi. I risultati, infatti, tardano ad arrivare anche in Conference League, dove la vetta è molto lontana, soprattutto dopo la brutta sconfitta di Istanbul contro il Basaksheir e il pareggio in casa contro il Riga, nonostante i sorteggi inizialmente sembravano aver sorriso alla Fiorentina. Questo giovedì, dunque, i viola avranno l’occasione di riuscire a scuotere in maniera significativa la classifica e abbandonare l’ultimo posto nel gruppo A.

Gli scozzesi del Hearts, però, sono in cerca di riscatto dopo il brutto ko subito il Premiership, per 0-4 contro i Rangers, e faranno di tutto per mettere in difficoltà la Fiorentina, come fa sapere il centrocampista del Hearts Robert Snodgrass: “Dobbiamo assolutamente rialzarci da questa amara sconfitta, giovedì arriva la fiorentina ed io in primis cercherò di mettere a disposizione della mia squadra tutta l’esperienza che ho”. Gli scozzesi potranno far leva anche sul fattore campo. Il Tynecaste si prospetta una bolgia: la Fiorentina è avvisata.

Dove vedere Hearts-Fiorentina in Diretta Tv e Streaming

Hearts-Fiorentina sarà trasmessa diretta streaming su DAZN, ma sarà visibile anche a tutti gli abbonati Tim Vision che dispongono di una TIMVISION BOX da dove potranno accedere a tutti i contenuti Dazn e avviare lo streaming del Match direttamente dalla Box.



Al termine delle partite, gli utenti avranno a disposizione tutti gli highlights e le partite integrali, per poter rivivere qualsiasi momento perso. La partita sarà trasmessa anche su Sky Sport, mentre potrà essere visibile in chiaro sul canale Tv8 come ci informa la stessa emittente.

Nella formazione viola, c’è un disperato bisogno di un attaccante che concretizzi le occasioni create. Italiano ha riscoperto Kouame come punta nel suo 4-3-3, ma la scelta non ha portato fino ad ora grandi frutti, quindi, nella gara di giovedì potrebbe rivedersi Luka Jovic al centro dell’attacco viola. Parte, invece, molto più arretrato Cabral nelle gerarchie. In mezzo al campo potrebbe essere concesso più spazio ad Amabrat e Duncan che si giocano un posto con Bonaventura e Mandragora, mentre davanti, pronto a metter minuti nelle gambe, Nico Gonzalez ristabilitosi del tutto dall’infortunio.

FIORENTINA (4-3-3) Terracciano, Venuti, Quarta, Igor, Biraghi, Amrabat, Mandragora, Barak, Gonzalez, Jovic, Ikone. All. Vincenzo Italiano



Hearts (4-4-1-1) Gordon, Smith, Neison Kingsley, Cochrane, Humphrys, Sands, Devlin, Forrest, McKay, Shankland. All. Neilson