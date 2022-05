Dove vedere Genoa-Juventus in diretta TV e streaming, probabili formazioni e orario 6-5-2022

Dove vedere Genoa-Juventus, match valido per la 36°giornata di Serie A. La partita si giocherà venerdì 6 maggio alle 21:00 a Marassi. Genoa Juventus sarà visibile sia in diretta Streaming Dazn che in co-esclusiva su Sky Sport.

Genoa e Juventus si sfideranno nell’anticipo della 36° giornata di Serie A. Sicuramente le due squadre arrivano allo scontro in maniera totalmente diversa. Il Genoa ha bisogno di punti per salvarsi. È ancora grande l’amarezza per la sconfitta nel derby contro la Sampdoria. Il Grifone, infatti, aveva la possibilità di pareggiare all’1-0 di Sabiri con un rigore concesso al 96′ ma sbagliato da Criscito.

Il Genoa rimane al penultimo posto con 25 punti. Ha l’obbligo di dover vincere le prossime partite e deve cominciare a guardarsi indietro perché la Salernitana sta facendo molto bene. Ma al Ferraris arriverà la Juventus. I bianconeri, invece, possono giocare solamente per il terzo posto. Con la vittoria per 2-1 contro il Venezia e lo 0-0 della Roma con il Bologna, la Vecchia Signora è matematicamente in Champions League.

Il Napoli terzo è solamente ad un punto e la differenza tra terzo e quarto posto sarebbe importante solo in termini di entrate economiche. L’obbiettivo per i bianconeri è continuare a vincere per cercare di superare i partenopei. Nella sfida d’andata contro il Genoa, all’Allianz, a trionfare sono stati proprio i padroni di casa per 2-0 con le reti di Cuadrado e Dybala.

Dove vedere Genoa-Juventus in diretta TV e streaming

Partita: Genoa-Juventus

Genoa-Juventus Data: 6 maggio

6 maggio Orario: 21.00

21.00 Canale tv: DAZN , Sky Sport Calcio (202 del satellite), Sky Sport 4K (213 del satellite), Sky Sport (251 del satellite)

(202 del satellite), (213 del satellite), (251 del satellite) Streaming: DAZN, Sky Go, NOW

Genoa-Juventus, match della 36°giornata di Serie A, sarà trasmesso in diretta Streaming su DAZN. Sarà possibile visionare il match dal sito o scaricando l’app disponibile per PC, smartphone e tablet. Inoltre, sarà possibile vedere il match anche su DAZN Channel (canale 409 del digitale terrestre).

Genoa-Juventus sarà trasmessa in esclusiva in diretta streaming su DAZN e sarà visibile per i suoi abbonati sia su smart tv di ultima generazione compatibili con l’app che su tutte le tv collegate ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast, anche in questo caso attraverso l’applicazione.

Scaricando l’App DAZN si potrà vedere Genoa-Juventus in diretta streaming anche su smartphone, tablet. Su pc o notebook è possibile vedere la partita collegandosi all’app .

La telecronaca di Genoa Juventus è a cura di Riccardo Mancini affiancato da Manuel Pasqual al commento tecnico.

Dopo il fischio finale, gli utenti avranno a disposizione gli Highlights e la partita integrale per la visione on demand su Dazn.

In co-esclusiva anche Sky trasmetterà la partita sui canali Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 del satellite, 473 del digitale terrestre). Sarà possibile visionare il match anche sull’app Sky Go, scaricabile per PC smartphone e tablet.

La telecronaca di Sky di Genoa Juventus sarà a cura di Andrea Marinozzi e Giancarlo Marocchi.

Inoltre, per visionare il match, sarà possibile il collegamento alla smart tv di un dispositivo come Amazon Fire Stick, Google Chromecast, Xbox One, Play Station 4 o Play Station 5.

Dove ascoltare Genoa-Juventus in radiocronaca

È possibile ascoltare la radiocronaca di Genoa-Juventus in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno oppure cliccando sul pulsante PLAY presente nel player in basso.

È possibile ascoltare la radiocronaca della partita su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Genoa-Juventus, le ultimissime

4-4-2 per il Genoa di Alexander Blessin. La difesa schierata davanti a Sirigu potrebbe prevedere i due centrali Ostigard e Bani mentre sulle fasce Frendrup al fianco di Vasquez. Stesso numero di uomini anche a centrocampo dove dal primo minuto potrebbero esserci Galdames e Badelj come centrali e sulle corsie laterali Amiri e Portanova. In attacco il duo formato da Destro e Ekuban.

La Juventus risponde con un 4-2-3-1. Szczesny tra i pali e la difesa con de Ligt e Bonucci, autore di una doppietta contro il Venezia, mentre come terzini Max Allegri si affida a Danilo e Alex Sandro. Per la mediana spazio a Zakaria assieme a Rabiot. Sulla trequarti Bernardeschi, Dybala e Morata faranno da sponda alla punta Vlahovic.

Genoa-Juventus, le probabili formazioni

GENOA (4-4-2): Sirigu; Frendrup, Ostigard, Bani, Vasquez; Amiri, Galdames, Badelj, Portanova; Destro, Ekuban.

JUVENTUS (4-2-3-1): Szczesny; Danilo, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; Zakaria, Rabiot; Bernardeschi, Dybala, Morata; Vlahovic.