Dove vedere Fiorentina – Atalanta in diretta TV, Streaming e Probabili Formazioni

Dove vedere Fiorentina – Atalanta, Posticipo della 30° Giornata di Serie A, Lunedì 17 Aprile 2023 alle 20:45. Il match tra la Fiorentina di Italiano e l’Atalanta di Gasperini sarà trasmesso in Diretta TV e Streaming in esclusiva su DAZN.

Il posticipo che chiude la 30° Giornata di Serie A in programma lunedì 17 aprile alle 20.45 all’Artemio Franchi che vede di fronte Fiorentina e Atalanta si potrà seguire su Dazn in diretta tv e streaming.

La Fiorentina di Vincenzo Italiano è reduce da sette turni utili di fila ed è impegnata su tre fronti: campionato, Coppa Italia e Conference League.

L’Atalanta di Gasperini, invece, ha come obiettivo solo il campionato e dopo 2 vittorie consecutive contro Empoli e Cremonese nell’ultima giornata ha perso in casa 2 a 0 contro il Bologna.

I viola sono reduci da un’ottimo match in terra di Polonia dove nell’andata dei quarti di finale di “Conference League” hanno sconfitto con un netto 4-1 il Lech Poznan.

In campionato viaggiano a quota 41 punti che valgono il nono posto e qualche speranza di riapprodare in quella zona Europa già frequentata con ottimo profitto attualmente. Il terzo versante è la Coppa Italia dove, dopo il 2-0 ottenuto nella tana della Cremonese nella sfida d’andata di semifinale, sono a un passo dal giocarsi la Finale.

Sesta con 48 punti, l’Atalanta non è riuscita a calare il tris dopo le vittorie con Empoli e Cremonese ed è capitolata al “Gewiss Stadium” contro un quadrato Bologna per 2-0. Gli uomini di Gian Piero Gasperini sognano l’Europa e vogliono quindi evitare di steccare per continuare a coccolarsi l’aspirazione.

Nelle file dei gigliati, a parte Sirigu già al capolinea della stagione per la rottura del tendine d’Achille, tutti a disposizione di VIncenzo Italiano. Tra i nerazzurri stagione praticamente finita per Hateboer alla prese con un problema al crociato, Koopmeiners è in preda a noie al flessore e rienrerà per fine aprile, Ruggeri è fermo per via di una lesione al bicipite femorale. Out anche Pasalic per problemi alla caviglia e Vorlicky bloccato da un infortunio al ginocchio.

Come vedere Fiorentina – Atalanta in Diretta TV e Streaming Live

Partita : Fiorentina – atalanta

: Fiorentina – atalanta Data : Lunedì 17 Aprile

: Lunedì 17 Aprile Orario : 20:45

: 20:45 Canali TV : DAZN (app e sito)

: DAZN (app e sito) Streaming: DAZN (app e sito)

Sarà possibile vedere il match Fiorentina – Atalanta valido per la 30° Giornata di Serie A Sabato 8 Aprile alle ore 18:30 in esclusiva sulla piattaforma DAZN tramite APP o sul sito ufficiale utilizzando una Smart Tv, Pc, smartphone, tablet o console.

Per poter guardare la partita Fiorentina – Atalanta in diretta Streaming basterà registrarsi su DAZN e attivare l’abbonamento mensile che permette la visione dell’intero campionato di Serie A.

La telecronaca su Dazn sarà a cura di Riccardo Mancini e il commento tecnico di Marco Parolo.

Fiorentina – Atalanta, inoltre, sarà visibile anche su tutti i televisori collegati ad una console come Xbox, Xbox serie X o PlayStation 4 o 5, oppure a un dispositivo Android Box, Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Fiorentina – Atalanta sarà visibile anche su Sky utilizzando il decoder Sky Q e sintonizzandosi sul canale 214 “Zona Dazn”, ossia un canale con contenuti Dazn.

Grazie ai canali Zona Dazn disponibili sul Decoder Sky Q si avrà la comodità di vedere Dazn direttamente sul satellite o digitale terrestre senza problemi di connessione a internet.

I clienti Sky possono vedere i contenuti di Dazn anche direttamente dall’app presente sui disposititi Sky Q oltre che sul canale 214 Zona Dazn.

In ogni caso è necessario essere abbonati a Dazn. La app si può trovare nella sezione apposita del decoder o utilizzando il comando vocale “apri Dazn”. Per il canale Zona Dazn è necessario pagare a Dazn un sovrapprezzo di 5 euro al mese, attivando l’opzione sul proprio account Dazn.

Per vedere il Pacchetto Mondo Dazn su Sky è necessario aggiungere all’abbonamento Sky Calcio (14.90 euro/mese il più economico) anche quello a Dazn (29.99 euro/mese), più altri 5 euro da versare a Dazn per rendere accessibile il canale.

Quindi vedere tutta la Serie A anche sul satellite o digitale terrestre costa 49.89 euro al mese.

Dove ascoltare la Radiocronaca di Fiorentina – Atalanta:

E’ possibile ascoltare la radiocronaca di Fiorentina – Atalanta in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno oppure cliccando sul pulsante PLAY presente nel player in basso.

La radiocronaca della partita sarà disponibile anche su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Probabili Formazioni di Fiorentina – Atalanta:

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Dodò, Martinez Quarta, Igor, Biraghi; Bonaventura, Mandragora, Amrabat; Gonzalez, Cabral, Ikoné. Allenatore Vincenzo Italiano

ATALANTA (3-4-3): Musso; Toloi, Palomino, Scalvini; Zappacosta, De Roon, Ederson, Maehle; Lookman, Højlund, Boga. Allenatore Gasperini