Dove vedere Feyenoord – Roma in Diretta TV-Streaming Europa League 13-04-2023

Dove vedere Feyenoord – Roma, Andata dei quarti di Finale di Europa League Giovedì 12 Aprile 2023 alle 18:45. Feyenoord – Roma sarà trasmessa in Diretta TV su Sky Sport Football ed in Diretta Streaming su DAZN e Sky Go.

Feyenoord e Roma si incrociano nel cammino europeo a quasi un anno di distanza.

La scorsa stagione si sono affrontate nella Finale di Conference League a Tirana vinta dalla Roma per 1 a 0 grazie al gol di Nicolò Zaniolo.

Il sorteggio dei quarti di Finale di Europa League le vede ancora di fronte con gli olandesi che sono affamati di rivincita e vogliono vendicare la sconfitta in Finale della scorsa stagione mentre i giallorossi vogliono invece concedersi il bis.

Il primo atto della sfida andrà in scena giovedì 13 aprile alle 18.45 al “Feijenoord Stadium” di Rotterdam.

Gli olandesi hanno i giorni scorsi espresso intenzioni bellicose. E l’auspicio diventa quindi che resti una semplice partita di calcio senza derive del tutto estranee al mondo della sfera di cuoio come il danneggiamento della fontana della Barcaccia di Roma da parte di alcuni facinorosi della squadra di Rotterdam dopo la sconfitta della finale di “Conference League”.

In “Eredivisie” la squadra biancorossa sta viaggiando a mille occupando il primo posto con 67 punti e otto di vantaggio sul tandem Ajax- Psv Eindhoven, la Roma è invece terza a quota 53 punti alle spalle di Napoli e Lazio.

Le due squadre sono approdate ai quarti in modo un po’ differente.

Il Feyenoord ha messo le mani sul gruppo F con otto punti aggiudicandosi il primo posto per maggior numero di reti segnate, 13 e grazie a due vittorie, altrettanti pareggi e altrettante sconfitte.

La Roma si è invece classificata seconda nel gruppo C alle spalle del Betis Siviglia con dieci punti in virtù di tre vittorie, un pareggio , due sconfitte, undici reti segnate e sette subite (contro le nove del Feyenoord nel suo gruppo).

Negli ottavi di finale la squadra di Rotterdam si è sbarazzata disinvoltamente degli ucraini dello Shaktar Donetsk con un pareggio all’andata per 1-1 in trasferta e un netto 7-1 a favore in casa.

La Roma ha invece spazzato via la Real Sociedad imponendosi per 2-0 all’Olimpico e pareggiando a reti bianche al ritorno a San Sebastian.

La Roma schiererà in difesa Ibanez, Smalling e Mancini e ritrova il tridente formato da Dybala Abraham e Pellegrini in attacco.

Feyenoord con i suoi due goleador della “Eredivisie” Gimenez (dieci reti) e Kokcu (otto) ai nastri di partenza.

Come vedere Feyenoord- Roma in Diretta TV e Streaming Live:

Partita : Feyenoord – Roma

: Feyenoord – Roma Data : Giovedì 13 Aprile 2023

: Giovedì 13 Aprile 2023 Orario : 18:45

: 18:45 Canali TV : Sky Sport Football

: Sky Sport Football Streaming: DAZN, NowTv, Sky Go

Sarà possibile vedere la sfida di Andata di Quarti di Finale di Europa League tra la Roma di Josè Mourinho e gli olandesi del Feyenoord giovedì 13 Aprile 2023 alle ore 18:45 in diretta TV sul digitale terrestre in chiaro su TV8 e per gli abbonati su Sky Sport.

Sarà possibile vedere Feyenoord – Roma in Diretta Streaming sulla piattaforma DAZN tramite APP o sul sito ufficiale utilizzando una Smart Tv, Pc, smartphone, tablet o console.

DAZN ha affidato la telecronaca di Feyenoord – Roma a Stefano Borghi con il commento tecnico di Simone Tiribocchi.

Su Sky invece ci sarà la telecronaca di Riccardo Gentile affiancato dal commento tecnico di Lorenzo Minotti. Inviati a bordocampo Paolo Assogna e Angelo Mangiante.

Per poter guardare la partita Feyenoord – Roma in diretta Streaming basterà registrarsi su DAZN e attivare l'abbonamento mensile che permette la visione dell'intero campionato di Serie A.

Feyenoord – Roma, inoltre, sarà visibile anche su tutti i televisori collegati ad una console come Xbox, Xbox serie X o PlayStation 4 o 5, oppure a un dispositivo Android Box, Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Feyenoord – Roma sarà visibile anche su Sky utilizzando il decoder Sky Q e sintonizzandosi sul canale 214 "Zona Dazn".

Grazie ai canali Zona Dazn disponibili sul Decoder Sky Q si avrà la comodità di vedere Dazn direttamente sul satellite o digitale terrestre senza problemi di connessione a internet.

I clienti Sky possono vedere i contenuti di Dazn anche direttamente dall’app presente sui disposititi Sky Q oltre che sul canale 214 Zona Dazn.

In ogni caso è necessario essere abbonati a Dazn. La app si può trovare nella sezione apposita del decoder o utilizzando il comando vocale “apri Dazn”. Per il canale Zona Dazn è necessario pagare a Dazn un sovrapprezzo di 5 euro al mese, attivando l’opzione sul proprio account Dazn.

Per vedere il Pacchetto Mondo Dazn su Sky è necessario aggiungere all’abbonamento Sky Calcio (14.90 euro/mese il più economico) anche quello a Dazn (29.99 euro/mese), più altri 5 euro da versare a Dazn per rendere accessibile il canale.

Quindi vedere tutta la Serie A anche sul satellite o digitale terrestre costa 49.89 euro al mese.

Probabili Formazioni di Feyenoord – Roma:

Slot schiera il suo Feyenoord con il 4-3-3 con Wellenreuther in porta e davanti a lui Trauner e Hancko centrali con Peders a destra e Hartman a sinistra. A centrocampo c’è Kocku al centro affiancato da Wieffer e Szymanski. In attacco il tridente formato da Gimenez, Idrissi e Jahanbakhsh.

Mourinho schiera la sua Roma con il 3-4-2-1 con Rui Patricio in porta e linea difensiva a 3 formata da Ibanez, Smalling e Mancini. A centrocampo ci sono Cristante e Matic con Zalewski a destra e Spinazzola a sinistra. In attacco Abraham punta centrale supportato da Dybala e Lorenzo Pellegrini.

FEYENOORD (4-3-3): Wellenreuther; Peders, Trauner, Hancko, Hartman; Wieffer, Kocku, Szymanski; Jahanbakhsh, Gimenez, Idrissi. All. Slot

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Cristante, Matic, Spinazzola; Pellegrini, Dybala; Abraham. All. Mourinho

Arbitro: Josè Maria Sanchez Martinez (Spagna)