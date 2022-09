Dove vedere Empoli-Roma in Diretta TV-Streaming, orario e Probabili formazioni 12-9-2022

Dove vedere Empoli-Roma, 6° giornata di Serie A, Lunedì 12 Settembre 2022 alle 20:45.

Il match dello Stadio Carlo Castellani di Empoli sarà trasmesso in Diretta TV e Streaming su SKY e DAZN.

Guarda Empoli-Roma in Diretta su DAZN.

Come vedere Empoli-Roma in Diretta TV e Streaming Live

Partita: Empoli-Roma

Empoli-Roma Data: Lunedì 12 Settembre 2022

Lunedì 12 Settembre 2022 Orario: 20:45

20:45 Canale tv: DAZN

DAZN Streaming: DAZN

Sarà possibile vedere la sfida tra l’Empoli di Paolo Zanetti e la Roma di Josè Mourinho, lunedì 12 settembre 2022, alle ore 20:45 in esclusiva sulla piattaforma DAZN tramite APP o sul sito ufficiale utilizzando una Smart Tv, Pc, smartphone, tablet o console.

Per poter guardare la partita Empoli-Roma in diretta Streaming basterà registrarsi su DAZN e attivare l’abbonamento mensile che permette la visione dell’intero campionato di Serie A.

Empoli-Roma, inoltre, sarà visibile anche su tutti i televisori collegati ad una console come Xbox, Xbox serie X o PlayStation 4 o 5, oppure a un dispositivo Android Box, Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Guarda tutte le partite di Serie A in Diretta Streaming su DAZN.

Empoli-Roma sarà visibile anche su Sky utilizzando il decoder Sky Q e sintonizzandosi sul canale 214 “Zona Dazn”, ossia un canale con contenuti Dazn.

Grazie ai canali Zona Dazn disponibili sul Decoder Sky Q si avrà la comodità di vedere Dazn direttamente sul satellite o digitale terrestre senza problemi di connessione a internet.

I clienti Sky possono vedere i contenuti di Dazn anche direttamente dall’app presente sui disposititi Sky Q oltre che sul canale 214 Zona Dazn.

In ogni caso è necessario essere abbonati a Dazn. La app si può trovare nella sezione apposita del decoder o utilizzando il comando vocale “apri Dazn”. Per il canale Zona Dazn è necessario pagare a Dazn un sovrapprezzo di 5 euro al mese, attivando l’opzione sul proprio account Dazn.

Per vedere il Pacchetto Mondo Dazn su Sky è necessario aggiungere all’abbonamento Sky Calcio (14.90 euro/mese il più economico) anche quello a Dazn (29.99 euro/mese), più altri 5 euro da versare a Dazn per rendere accessibile il canale.

Quindi vedere tutta la Serie A anche sul satellite o digitale terrestre costa 49.89 euro al mese.

Dove ascoltare la Radiocronaca di Empoli-Roma

E’ possibile ascoltare la radiocronaca di Empoli-Roma in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno oppure cliccando sul pulsante PLAY presente nel player in basso.

La radiocronaca della partita sarà disponibile anche su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Le ultime sulle formazioni di Empoli-Roma

L’Empoli di Paolo Zanetti ospita la Roma nel “Monday Night” della sesta giornata di Serie A.

Per i toscani, confermato il 4-3-1-2 che modifica la propria fase offensiva a causa dell’infortunio di Destro.

Pjaca sarà il trequartista designato con Satriano e Lammers che giocheranno in attacco.

Vicario sarà il portiere, mentre Stojanovic, Ismajli, Luperto e Parisi completeranno la fase difensive.

La zona mediana del campo, sarà presidiata da Haas, Grassi e Bandinelli.

La Roma, invece, non dovrebbe modificare troppo nel proprio 3-4-2-1. Probabilmente il vero cambiamento sarà Camara a centrocampo al posto di Cristante.

Dybala e Pellegrini giocheranno a sostegno di Abraham, mentre in fase difensivo non cambierà nulla con i soliti Mancini, Smalling e Ibanez in difesa con Rui Patricio in porta.

Le probabili formazioni di Empoli-Roma

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Ismajli, Luperto, Parisi; Haas, Grassi, Bandinelli; Pjaca; Satriano, Lammers.

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Camara, Matic, Spinazzola; Dybala, Pellegrini; Abraham.