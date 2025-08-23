Dove vedere Como – Lazio in Diretta Tv/Streaming Live e Probabili Formazioni

Dove vedere Como – Lazio in Diretta Tv e Streaming Live Domenica 24 Agosto 2025 ore 18:30.

Domenica 24 agosto allo Stadio Sinigaglia andrà in scena Como-Lazio, match valido per la 1° giornata di Serie A 2025/2026. Una sfida che promette spettacolo, con due squadre che arrivano a questo appuntamento con situazioni completamente opposte.

La Lazio di Maurizio Sarri riparte dopo un’estate complicata: a causa di problemi fiscali il club non ha potuto muoversi sul calciomercato, presentandosi ai nastri di partenza praticamente invariato rispetto alla scorsa stagione. La vera novità, però, è il ritorno del “comandante” Sarri in panchina, deciso a rilanciare le ambizioni biancocelesti dopo un’annata al di sotto delle aspettative.

Il Como, invece, si è reso protagonista di un mercato ambizioso che ha acceso l’entusiasmo dei tifosi. La società ha confermato la guida tecnica a Cesc Fabregas, che dopo l’ottima passata stagione continua la sua avventura sulla panchina del Como.

Per rinforzare la rosa, sono arrivati colpi di grande spessore come Jesús Rodríguez e soprattutto Álvaro Morata, che porta esperienza internazionale e qualità al reparto offensivo.

Dove vedere Como – Lazio in Diretta TV e Streaming

Il match Como – Lazio di domenica 24 agosto alle 18:30 sarà trasmesso in Diretta Tv e Streaming sia su DAZN che su Sky, offrendo diverse soluzioni per i tifosi.

Diretta TV: DAZN tramite app su smart TV Sky Sport Uno (canale 201) Sky Sport Calcio (canale 202) Sky Sport 4K (canale 213) Zona DAZN (canale 214 Sky)

Diretta streaming: App DAZN su smartphone, tablet, console, PC e smart TV NOW per gli abbonati Sky Sky Go per chi ha un abbonamento Sky attivo



Como – Lazio sarà trasmessa in Diretta Tv sia su DAZN che su Sky, che manda in onda tre partite per giornata in co-esclusiva. Su Sky il match sarà visibile sui canali Sky Sport Calcio (202), Sky Sport Uno e Sky Sport 4K (213).

La telecronaca di Como – Lazio su DAZN sarà a cura di Edoardo Testoni con il commento tecnico di Fabio Bazzani. I telecronisti Sky invece saranno Dario Massara e Lorenzo Minotti.

E’ possibile vedere Como – Lazio in Diretta Streaming Live oltre che sull’app DAZN anche su Sky Go (per gli abbonati a Sky Sport) e NOW (in pay per view).

Come arriva il Como:

Il Como si prepara a disputare per la prima volta dagli anni ’90 due stagioni consecutive in Serie A, dopo aver chiuso la scorsa annata con una straordinaria striscia di sei vittorie consecutive che ha suggellato una storica salvezza.

Guidati dall’ambizioso progetto dei proprietari indonesiani Robert e Michael Hartono e dal talento del di Cesc Fabregas in panchina, i lariani hanno concluso il campionato scorso al 10° posto dopo una partenza complicata, dimostrando crescita e solidità.

Dopo vent’anni di assenza dalla massima serie, il Como ha deciso di puntare in alto, mettendo in atto un mercato di grande livello: già nella passata stagione erano arrivati nomi importanti, ma la società ha continuato a investire cifre considerevoli anche in questa sessione estiva con un obiettivo chiaro, puntare all’Europa.

L’acquisto più prestigioso è sicuramente quello di Álvaro Morata, ex compagno di nazionale di Fabregas, che va ad affiancare i nuovi arrivi Jesús Rodríguez e Jacobo Ramón dalla Liga, consolidando così una forte impronta spagnola all’interno del club lombardo.

Il pre-campionato del Como ha offerto segnali incoraggianti: i lariani hanno battuto avversari di livello come Lille, Ajax, Al-Ahli e Real Betis, prima di subire una pesante sconfitta per 5-0 contro il Barcellona. Nonostante il ko, la squadra ha reagito prontamente imponendosi nella prima sfida ufficiale della stagione.

Il nuovo anno è infatti iniziato con il successo per 3-1 sul Sudtirol in Coppa Italia, un risultato che ha dato fiducia in vista dell’esordio in campionato, dove il Como ospiterà una Lazio ambiziosa e vogliosa di partire forte.

Come arriva la Lazio:

Come i padroni di casa, anche la Lazio punta con decisione a un posto in Europa, ma la situazione societaria ha complicato la programmazione estiva. Dopo il crollo finale della scorsa stagione, che ha visto la squadra mancare la qualificazione alle coppe europee, la società ha deciso di separarsi dall’ex allenatore Marco Baroni e di richiamare Maurizio Sarri, tornato a guidare il club che aveva lasciato nel marzo 2024.

Il ritorno del “Comandante” non è stato semplice: dopo pochi giorni dal suo rientro, Sarri ha dovuto fare i conti con un blocco del mercato che ha impedito qualsiasi rinforzo, costringendo l’allenatore toscano a lavorare praticamente con la stessa rosa della passata stagione. Nonostante ciò, l’ex tecnico del Chelsea ha confermato la propria volontà di restare e lottare per un piazzamento tra le prime sei, sfruttando anche l’assenza delle coppe europee come opportunità per concentrarsi esclusivamente sul campionato.

Il precampionato ha dato segnali incoraggianti, con la Lazio che ha chiuso con successi nelle amichevoli contro Burnley e Atromitos, risultati utili per ritrovare fiducia. A favore dei biancocelesti c’è anche un dato storico significativo: la squadra ha vinto cinque delle ultime sei gare inaugurali in Serie A, un precedente che li pone come favoriti sulla carta. Tuttavia, considerando le assenze in difesa e il rinnovato entusiasmo del Como, tornare a Roma anche solo con un punto potrebbe essere considerato un buon risultato.

Probabili formazioni di Como – Lazio:

In attacco, Cesc Fabregas avrà comunque a disposizione diverse opzioni: resta da capire se punterà subito su Morata o se preferirà schierare Tasos Douvikas, reduce da una doppietta contro il Sudtirol in Coppa Italia. A completare il reparto offensivo ci sarà quasi sicuramente Assane Diao, capocannoniere della scorsa stagione con otto gol in campionato, nonostante il suo arrivo fosse avvenuto solo a gennaio.

Sul fronte opposto, la Lazio di Maurizio Sarri si affiderà ai suoi uomini chiave per partire con il piede giusto. Lo scorso anno i migliori marcatori biancocelesti sono stati Taty Castellanos e Pedro, entrambi a quota 10 gol. Proprio Castellanos, che lo scorso ottobre aveva realizzato una doppietta al Sinigaglia, dovrebbe partire titolare nel tridente offensivo, affiancato da Mattia Zaccagni e probabilmente Pedro.

Le scelte di Sarri saranno però condizionate da numerose assenze. Gustav Isaksen è fermo per malattia, mentre Samuel Gigot e Patric sono out per infortunio. Inoltre, la squalifica di Alessio Romagnoli riduce ulteriormente le alternative in difesa, costringendo il tecnico a soluzioni d’emergenza per il reparto arretrato.

COMO (4-2-3-1): Butez; Vojvoda, Ramon, Kempf, Moreno; Caqueret, Da Cunha; Rodriguez, Paz, Diao; Morata. All. Fabregas

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Provstgaard, Tavares; Guendouzi, Rovella, Dele-Bashiru; Cancellieri, Castellanos, Zaccagni. All. Sarri

Pronostico Como – Lazio:

I precedenti raccontano una Lazio storicamente favorita, ma il contesto attuale rende la sfida molto più equilibrata. Con il Como reduce da un mercato di altissimo livello e la Lazio in emergenza difensiva, i lariani potrebbero approfittarne per centrare una vittoria storica.

Nonostante lo scorso ottobre i biancoblù abbiano subito un pesante 5-1 proprio al Sinigaglia contro i biancocelesti, oggi la squadra di Fabregas arriva a questa sfida con un profilo completamente diverso e la consapevolezza di poter giocare ad armi pari contro avversari di alto livello.

L’ultimo confronto tra Como e Lazio risale allo scorso gennaio, quando allo Stadio Olimpico le due squadre hanno chiuso con un pareggio combattuto per 1-1, un risultato che dimostra come i biancocelesti non possano permettersi di sottovalutare i lariani.

Pronostico: Como vincente o Gol (entrambe le squadre a segno)

Risultato esatto consigliato: 2-1