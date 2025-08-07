Dove vedere Chelsea-Milan in diretta TV e streaming: orario, canali e formazioni

Chelsea - Milan

Chelsea-Milan non è una semplice amichevole estiva, ma un vero e proprio test di lusso per entrambe le squadre, che si sfidano sabato 10 agosto 2025 alle ore 16:00 in una cornice prestigiosa. Il Milan di Massimiliano Allegri, dopo il tour tra Asia e Pacifico, vola in Inghilterra per affrontare il Chelsea di Enzo Maresca, tecnico italiano reduce da una stagione straordinaria con la vittoria della Conference League e del Mondiale per Club.

L’incontro rappresenta una tappa fondamentale nella preparazione della stagione 2025-2026, soprattutto per i rossoneri che pochi giorni dopo dovranno affrontare i preliminari di Coppa Italia contro il Bari.

Dove vedere Chelsea-Milan in TV

Il match sarà trasmesso in diretta esclusiva su DAZN, accessibile tramite smart TV compatibili, console (PlayStation e Xbox), Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast, e TIMVISION Box. Per chi preferisce il computer o i dispositivi mobili, sarà possibile seguire la partita anche in streaming sul sito ufficiale di DAZN o tramite l’app DAZN per smartphone e tablet.

Per chi non potrà vedere la diretta, è prevista anche una replica in differita su NOVE alle ore 21:30, e in contemporanea in streaming gratuito su NOVE.tv.

Orario e data dell’incontro

Data: Sabato 10 agosto 2025

Sabato 10 agosto 2025 Ora del calcio d’inizio: 16:00

16:00 Stadio: da confermare (in territorio inglese)

da confermare (in territorio inglese) Diretta TV: DAZN

DAZN Differita TV: NOVE (ore 21:30)

Le probabili formazioni

Al momento non sono state rese ufficiali le formazioni, ma è probabile che entrambi gli allenatori schierino una formazione molto competitiva per testare il livello di preparazione a pochi giorni dall’inizio delle competizioni ufficiali.

Milan (probabile 4-2-3-1)

Maignan

Calabria, Tomori, Gabbia, Theo Hernandez

Reijnders, Bennacer

Pulisic, Loftus-Cheek, Leao

Okafor

Chelsea (probabile 4-3-3)

Petrovic

James, Disasi, Badiashile, Chilwell

Caicedo, Enzo Fernandez, Gallagher

Nkunku, Jackson, Sterling

Come arrivano le due squadre

Il Milan ha brillato nelle recenti amichevoli, battendo Perth Glory (9-0) e Liverpool (4-2), mostrando una grande condizione offensiva. La sola sconfitta è arrivata contro l’Arsenal (0-1), ma la prestazione è stata comunque solida.

Il Chelsea, reduce da una stagione trionfale, ha continuato a vincere anche in amichevole: successi netti contro Paris Saint-Germain (3-0), Fluminense (2-0) e Benfica (4-1). La squadra sembra aver assimilato alla perfezione gli schemi di Maresca e punta ora a iniziare la Premier League con grandi ambizioni.

Precedenti tra Chelsea e Milan

Le due squadre si sono affrontate cinque volte dal 1999 a oggi, con il Chelsea nettamente avanti nel bilancio:

5 ottobre 2022 : Chelsea 3-0 Milan

: Chelsea 3-0 Milan 11 ottobre 2022 : Milan 0-2 Chelsea

: Milan 0-2 Chelsea 3 agosto 2008 : Chelsea 5-0 Milan

: Chelsea 5-0 Milan 26 ottobre 1999 : Milan 1-1 Chelsea

: Milan 1-1 Chelsea 15 settembre 1999: Chelsea 0-0 Milan

Totale: 3 vittorie Chelsea, 2 pareggi, 0 vittorie Milan

Gol segnati: Chelsea 11 – Milan 1

Statistiche recenti

Chelsea

Ultime 5 partite: tutte vinte

Gol segnati/subiti: 14/2

Over 2.5: 4/5

Entrambe a segno: 2/5

Milan

Ultime 5 partite: 4 vittorie, 1 sconfitta

Gol segnati/subiti: 16/6

Over 2.5: 3/5

Entrambe a segno: 2/5

Considerazioni finali

Chelsea-Milan si preannuncia come una sfida ad altissimo livello, nonostante sia “solo” un’amichevole. Il grande valore tecnico in campo, la rivalità internazionale e l’occasione per valutare lo stato di forma delle due squadre la rendono una delle partite più attese dell’estate calcistica 2025. Gli appassionati potranno gustarsela comodamente su DAZN in diretta o su NOVE in differita.

Una partita da non perdere, che potrebbe dare anche preziose indicazioni in chiave mercato e scelte tattiche per la stagione imminente.