Dove vedere Cagliari – Fiorentina in Diretta Tv/Streaming Live e Probabili Formazioni

Dove vedere Cagliari – Fiorentina in Diretta Tv e Streaming Live, 1° Giornata Serie A, Domenica 24 Agosto ore 18:30.

Dopo un finale di stagione amaro che ha visto la Fiorentina scivolare fuori dalla corsa per il quarto posto e la qualificazione in Champions League, il club viola ha deciso di voltare pagina. L’esperienza di Raffaele Palladino sulla panchina toscana è durata meno di un anno, con la dirigenza che ha scelto di affidarsi nuovamente a Stefano Pioli, tecnico esperto e già campione d’Italia con il Milan nel 2022.

Per Pioli si tratta di un ritorno al Franchi, dove aveva già guidato la Viola in passato, e la sua seconda avventura comincia con un obiettivo chiaro: riportare stabilità e risultati. Reduce da un’esperienza non esaltante con l’Al-Nassr in Arabia Saudita, il tecnico è determinato a rilanciarsi e dimostrare di poter ancora incidere in Serie A.

Il precampionato ha mostrato segnali incoraggianti: dopo le vittorie nei test contro Grosseto e Carrarese, la Fiorentina ha affrontato una mini-tournee in Inghilterra. Qui sono arrivate una sconfitta per 2-0 contro il Leicester City e due pareggi di prestigio con Nottingham Forest e Manchester United.

Il vero banco di prova è però rappresentato dalla Conference League: per la quarta stagione consecutiva, la Viola partecipa alla competizione europea che negli ultimi anni le ha regalato soddisfazioni ma anche delusioni, con due finali perse e l’eliminazione in semifinale lo scorso anno. Nonostante l’espulsione di Moise Kean nel primo tempo, la squadra ha dominato il Polissya Zhytomyr imponendosi 3-0 nell’andata dei playoff, ipotecando l’accesso alla fase a gironi.

Le statistiche sorridono a Pioli: contro il prossimo avversario, il Cagliari, il tecnico ha ottenuto 14 vittorie in 23 confronti di Serie A e la Fiorentina è imbattuta negli ultimi nove scontri diretti, vincendo gli ultimi quattro consecutivi. Numeri che alimentano l’entusiasmo di un gruppo deciso a tornare protagonista sia in Italia che in Europa.

Dopo la sconfitta per 2-1 nello scontro diretto dello scorso aprile, il Cagliari cerca il riscatto nella sfida contro la Fiorentina e punta a interrompere una serie negativa che dura ormai da nove confronti consecutivi. I rossoblù iniziano così la loro terza stagione consecutiva in Serie A, con l’obiettivo chiaro di centrare ancora una volta la salvezza e consolidare la propria presenza nella massima serie.

Lo scorso anno, la squadra sarda ha conquistato la permanenza in A con 36 punti, lo stesso bottino della stagione precedente, chiudendo al 15° posto. Il successo per 3-0 contro il Venezia alla penultima giornata è stato decisivo per blindare la salvezza, arrivata con cinque lunghezze di vantaggio sulla zona retrocessione.

Archiviata la gestione Davide Nicola, che ha rafforzato la sua fama di specialista delle imprese salvezza, il club ha deciso di puntare su un volto nuovo: Fabio Pisacane. L’ex difensore, al suo primo incarico su una panchina di Serie A, è reduce dal successo nella Coppa Italia Primavera, vinta a giugno battendo il Milan nella finale, e dovrà dimostrare di poter gestire un gruppo che ha ancora bisogno di certezze.

Il precampionato non ha regalato grandi soddisfazioni, con appena due vittorie in sei test amichevoli, mentre il debutto ufficiale in Coppa Italia ha lasciato più ombre che luci. Contro la Virtus Entella di Serie B, il Cagliari si è imposto solo ai rigori, dopo che un gol di Roberto Piccoli aveva illuso la squadra nel primo tempo. Ora, al secondo turno, la sfida sarà contro il Frosinone, ma la concentrazione è tutta rivolta all’esordio in campionato contro una Fiorentina che negli ultimi anni è stata un autentico tabù.

Guarda Cagliari – Fiorentina in Diretta su DAZN.

REGISTRATI SUBITO

Dove vedere Cagliari – Fiorentina in Diretta TV e streaming:

Voce Dettagli Partita Cagliari – Fiorentina Data e ora Domenica 24 Agosto ore 18:30 📺 Diretta TV DAZN e canale satellitare Zona 214 Sky 📱 Diretta streaming App ufficiale DAZN disponibile su smartphone, tablet, PC, console e smart TV

Diretta TV: DAZN e Zona DAZN (canale 214 Sky)

DAZN e Zona DAZN (canale 214 Sky) Diretta streaming: app DAZN disponibile su smartphone, tablet, PC, console e smart TV

app DAZN disponibile su smartphone, tablet, PC, console e smart TV Gli utenti Sky con pacchetto attivo potranno seguirla anche su Zona DAZN al canale 214 del decoder Sky.

La sfida Cagliari – Fiorentina di Domenica 24 agosto alle 18:30 sarà trasmessa in diretta in esclusiva su DAZN, detentore dei diritti per tutte e 10 le partite di ogni giornata di Serie A, di cui tre in co-esclusiva con Sky Sport.

Per seguire il match basterà scaricare l’App ufficiale di DAZN e sottoscrivere l’abbonamento, con possibilità di visione anche su Smart TV, smartphone, tablet e PC.

Dalla scorsa stagione, con l’arrivo del canale satellitare Zona DAZN (canale 214 di Sky), gli abbonati possono guardare la Serie A anche tramite Sky Calcio. Tuttavia, per accedere a questo servizio resta necessario sottoscrivere un doppio abbonamento sia a Sky Sport che a DAZN, con un sovrapprezzo mensile di 5 euro per gli utenti già iscritti a DAZN.

Probabili Formazioni di Cagliari – Fiorentina:

Nonostante l’espulsione in Conference League, Moise Kean resta il punto fermo dell’attacco viola: l’ex Juventus, reduce da una stagione straordinaria chiusa al secondo posto nella classifica dei capocannonieri 2024-25, è pronto a guidare l’offensiva nel 3-4-2-1 disegnato da Stefano Pioli.

In porta ci sarà David De Gea, che ha rifiutato più offerte per restare a Firenze e mettere la sua esperienza al servizio del gruppo. Tra i nuovi acquisti, spazio a Jacopo Fazzini, Simon Sohm e al veterano Edin Dzeko, rientrato in Italia dopo l’esperienza al Fenerbahce. Il bosniaco, a 39 anni, vanta un record impressionante: è l’unico giocatore ad aver segnato almeno un gol in ciascuna delle ultime 18 stagioni nei principali dieci campionati europei, oltre ad avere realizzato sette reti negli ultimi nove esordi stagionali.

Sul fronte mercato, restano dubbi su Lucas Beltran, escluso dalla lista UEFA per una possibile cessione, mentre la società sta accelerando per chiudere l’acquisto del capocannoniere del Cagliari 2024-25.

Dall’altra parte, il Cagliari deve fare i conti con l’assenza di Leonardo Pavoletti per infortunio e con l’ormai probabile partenza di Roberto Piccoli. In avanti toccherà a Sebastiano Esposito, reduce da otto gol con l’Empoli, sostenuto dal talento di Zito Luvumbo. In difesa, buone notizie per Sebastiano Luperto, rientrato in gruppo dopo il problema al polpaccio: giocherà al fianco di Yerry Mina.

Probabili formazioni Cagliari: Caprile; Luperto, Mina, Obert; Zortea, Adopo, Prati, Folorunsho, Idrissi; Luvumbo, Esposito.

Probabili formazioni Fiorentina: De Gea; Comuzzo, Pongracic, Ranieri; Dodo, Fagioli, Sohm, Gosens; Gudmundsson, Fazzini; Kean.