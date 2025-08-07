Partite Calcio Streaming

Dove vedere Borussia Dortmund-Juventus in diretta TV e streaming

Di Luca M. 2 minuti di lettura
La partita verrà trasmessa in diretta esclusiva su DAZN, disponibile:

  • su smart TV compatibili
  • tramite console PlayStation e Xbox
  • con Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast
  • tramite TIMVISION Box
  • in streaming sul sito web di DAZN
  • oppure sull’app DAZN per dispositivi mobili

📺 In differita, il match sarà disponibile anche sul canale NOVE alle ore 21:30 di sabato 10 agosto, e in streaming gratuito su NOVE.tv.

🎙️ Il telecronista DAZN per l’evento non è stato ancora ufficializzato.

Data e orario

  • 📆 Data: Sabato 10 agosto 2025
  • 🕔 Orario: 17:00
  • 📍 Luogo: Germania (sede ancora non ufficializzata)
  • 📡 Diretta TV: DAZN
  • 💻 Streaming: DAZN / NOVE (differita)

Stato di forma e risultati recenti

Borussia Dortmund

Il club giallonero ha già disputato tre amichevoli estive con risultati positivi, tra cui una vittoria per 3-2 contro il Lille. Prima ancora, il Borussia ha partecipato al Mondiale per Club, uscendo in semifinale contro il Real Madrid.

Ultime 5 partite:

DataAvversarioRisultatoEsito
2 ago 2025Lille3-2✅ Vittoria
30 lug 2025Sportfreunde Siegen8-1✅ Vittoria
5 lug 2025Real Madrid (Mondiale Club)2-3❌ Sconfitta
2 lug 2025Monterrey2-1✅ Vittoria
25 giu 2025Ulsan HD FC1-0✅ Vittoria

📊 Gol segnati/subiti: 16/7
📊 Partite con Over 2.5: 4 su 5
📊 Entrambe a segno: 4 su 5

Juventus

La squadra bianconera ha invece giocato meno test ufficiali. Dopo l’eliminazione al Mondiale per Club (1-0 contro il Real Madrid), la Juve ha affrontato solo la Reggiana pareggiando 2-2. Le prime uscite hanno mostrato una squadra ancora in fase di costruzione.

Ultime 5 partite:

DataAvversarioRisultatoEsito
2 ago 2025Reggiana2-2🤝 Pareggio
1 lug 2025Real Madrid (Mondiale)0-1❌ Sconfitta
26 giu 2025Manchester City2-5❌ Sconfitta
22 giu 2025Wydad Casablanca4-1✅ Vittoria
19 giu 2025Al-Ain5-0✅ Vittoria

📊 Gol segnati/subiti: 13/9
📊 Partite con Over 2.5: 4 su 5
📊 Entrambe a segno: 3 su 5

Precedenti tra Borussia Dortmund e Juventus

Le due squadre si sono affrontate 4 volte negli ultimi anni in gare ufficiali e amichevoli. Il bilancio vede in vantaggio la Juventus con 3 vittorie, mentre il Dortmund ha ottenuto solo una vittoria nel lontano 2015.

DataPartitaRisultato
25 lug 2015Dortmund vs Juventus2-0
18 mar 2015Dortmund vs Juventus0-3
24 feb 2015Juventus vs Dortmund2-1
27 lug 2008Dortmund vs Juventus1-3

📊 Gol totali: Dortmund 4 – Juventus 8
📊 Over 2.5: 3 su 4
📊 Entrambe a segno: 2 su 4

Conclusioni

Borussia Dortmund-Juventus sarà un match utile per valutare il lavoro tattico di due allenatori in costruzione: Igor Tudor da una parte, e Edin Terzić dall’altra. I tifosi bianconeri potranno vedere all’opera nuovi innesti e testare l’intensità della squadra in vista dell’esordio ufficiale in Serie A. L’appuntamento è fissato: sabato 10 agosto alle 17:00 in diretta su DAZN, con replica gratuita in chiaro alle 21:30 su NOVE.

