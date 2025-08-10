Dove vedere Borussia Dortmund-Juventus in Diretta Live TV e streaming

La partita verrà trasmessa in diretta esclusiva su DAZN, disponibile:
- su smart TV compatibili
- tramite console PlayStation e Xbox
- con Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast
- tramite TIMVISION Box
- in streaming sul sito web di DAZN
- oppure sull’app DAZN per dispositivi mobili
📺 In differita, il match sarà disponibile anche sul canale NOVE alle ore 21:30 di sabato 10 agosto, e in streaming gratuito su NOVE.tv.
🎙️ Il telecronista DAZN per l’evento non è stato ancora ufficializzato.
Data e orario
- 📆 Data: Sabato 10 agosto 2025
- 🕔 Orario: 17:00
- 📍 Luogo: Germania (sede ancora non ufficializzata)
- 📡 Diretta TV: DAZN
- 💻 Streaming: DAZN / NOVE (differita)
Stato di forma e risultati recenti
Borussia Dortmund
Il club giallonero ha già disputato tre amichevoli estive con risultati positivi, tra cui una vittoria per 3-2 contro il Lille. Prima ancora, il Borussia ha partecipato al Mondiale per Club, uscendo in semifinale contro il Real Madrid.
Ultime 5 partite:
|Data
|Avversario
|Risultato
|Esito
|2 ago 2025
|Lille
|3-2
|✅ Vittoria
|30 lug 2025
|Sportfreunde Siegen
|8-1
|✅ Vittoria
|5 lug 2025
|Real Madrid (Mondiale Club)
|2-3
|❌ Sconfitta
|2 lug 2025
|Monterrey
|2-1
|✅ Vittoria
|25 giu 2025
|Ulsan HD FC
|1-0
|✅ Vittoria
📊 Gol segnati/subiti: 16/7
📊 Partite con Over 2.5: 4 su 5
📊 Entrambe a segno: 4 su 5
Juventus
La squadra bianconera ha invece giocato meno test ufficiali. Dopo l’eliminazione al Mondiale per Club (1-0 contro il Real Madrid), la Juve ha affrontato solo la Reggiana pareggiando 2-2. Le prime uscite hanno mostrato una squadra ancora in fase di costruzione.
Ultime 5 partite:
|Data
|Avversario
|Risultato
|Esito
|2 ago 2025
|Reggiana
|2-2
|🤝 Pareggio
|1 lug 2025
|Real Madrid (Mondiale)
|0-1
|❌ Sconfitta
|26 giu 2025
|Manchester City
|2-5
|❌ Sconfitta
|22 giu 2025
|Wydad Casablanca
|4-1
|✅ Vittoria
|19 giu 2025
|Al-Ain
|5-0
|✅ Vittoria
📊 Gol segnati/subiti: 13/9
📊 Partite con Over 2.5: 4 su 5
📊 Entrambe a segno: 3 su 5
Precedenti tra Borussia Dortmund e Juventus
Le due squadre si sono affrontate 4 volte negli ultimi anni in gare ufficiali e amichevoli. Il bilancio vede in vantaggio la Juventus con 3 vittorie, mentre il Dortmund ha ottenuto solo una vittoria nel lontano 2015.
|Data
|Partita
|Risultato
|25 lug 2015
|Dortmund vs Juventus
|2-0
|18 mar 2015
|Dortmund vs Juventus
|0-3
|24 feb 2015
|Juventus vs Dortmund
|2-1
|27 lug 2008
|Dortmund vs Juventus
|1-3
📊 Gol totali: Dortmund 4 – Juventus 8
📊 Over 2.5: 3 su 4
📊 Entrambe a segno: 2 su 4
Conclusioni
Borussia Dortmund-Juventus sarà un match utile per valutare il lavoro tattico di due allenatori in costruzione: Igor Tudor da una parte, e Edin Terzić dall’altra. I tifosi bianconeri potranno vedere all’opera nuovi innesti e testare l’intensità della squadra in vista dell’esordio ufficiale in Serie A. L’appuntamento è fissato: sabato 10 agosto alle 17:00 in diretta su DAZN, con replica gratuita in chiaro alle 21:30 su NOVE.