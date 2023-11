Dove vedere Benfica-Inter in diretta TV, Streaming e Probabili Formazioni 29-11-2023

La partita Benfica-Inter si giocherà allo stadio “Da Luz” di Lisbona, mercoledì 29 novembre, alle ore 21:00. Il match sarà visibile in Diretta Tv su Sky Sport, mentre le alternative streaming saranno rappresentate da SkyGo, Mediaset Infinity e da tutti gli abbonati Now Tv Sport, i quali potranno accedere attraverso il proprio abbonamento a tutti i contenuti Sky.

Simone Inzaghi – StadioSport.it

Con l’ultimo pareggio ottenuto in casa della Juventus nel derby d’Italia, l’Inter resta saldamente in testa alla classifica di Serie A e si appresta a cimentarsi nel quinto turno del Gruppo D di Champions. I nerazzurri sono già certi della loro partecipazione alla fase successiva della massima competizione europea, grazie ai 10 punti totalizzati nelle prima quattro gare, quel che ancora non è certa è la gerarchia al vertice del girone, con l’Inter che si gioca il primato con la Real Sociedad. I nerazzurri avranno, dunque, il compito di uscire quantomeno indenni dalla prossima trasferta portoghese, per poi giocarsi tutto nell’ultimo turno proprio contro gli spagnoli a San Siro.

Dall’altra parte un Benfica totalmente irriconoscibile rispetto a quanto fatto la scorsa stagione in Champions League, dove i portoghesi erano riusciti a sperare largamente il proprio girone, fino ad arrivare ai quarti di finale dove ad eliminarli erano stati proprio i nerazzurri. La squadra capitanata da Schmidt è attualmente ancorata sul fondo del Gruppo D, con 4 sconfitte incassate in 4 match e con solamente una rete segnata in tutti gli incontri, contro le 7 subite, dati estremamente non all’altezza per ambire allo step europeo successivo. Non tutto è perduto però per i portoghesi che hanno ancora alla portata il terzo posto in classifica, distante solamente 3 punti e attualmente presieduto dal Salisburgo impegnato nella trasferta contro la Real Sociedad. In caso di successo contro l’Inter, gli uomini di Schmidt si porterebbero a pari punti con gli austriaci e si giocherebbero l’accesso in Europa League, nell’ultima gara in programma proprio alla Red Bull Arena.

Dove vedere Benfica-Inter in diretta Tv e Streaming

Partita : Benfica-Inter

: Benfica-Inter Data: 29 novembre

29 novembre Orario: 21:00

21:00 Diretta Tv : Sky

: Sky Streaming: Now Tv, Mediaset Infinity e SkyGo

Benfica-Inter sarà visibile in diretta tv su Sky, con i canali di riferimento che saranno Sky Sport Uno (201) e Sky sport 4k (213).



Le alternative streaming saranno rappresentate da Now Tv, piattaforma sulla quale, attraverso il proprio abbonamento, sarà possibile accedere a tutti i contenuti, sottoscrivendo l’abbonamento al Pass Sport dal costo di 9,99 euro al mese. C’è anche l’opzione Mediaset Infinity, altra piattaforma dove verrà trasmesso il match di Champions League, in questo caso l’abbonamento costerà soltanto 7,99 euro al mese.



La partita Benfica-Inter potrà essere seguita sull’app SkyGo, scaricabile gratuitamente da proprio store per Pc, Tablet e Smartphone, attraverso la quale, inserendo le proprie credenziali, si potrà accedere allo streaming del match.

Benfica-Inter le ultimissime:

Nel Benfica, Schmidt, si affiderà ad un 3-4-3 molto propositivo, con capitan Otamendi al centro della difesa e Morato e Silva come braccetti. A centrocampo colui che avrà il compito di iniziare l’azione sarà Florentino, accompagnato dall’ex Joao Mario nella manovra. Sulle corsie laterali ci saranno Neves e Aursnes, mentre in attacco il tridente sarà composto da Di Maria, Musa e Rafa Silva, incaricati di pungere l’Inter.

Dall’altra parte Inzaghi dovrà fare a meno ancora di Pavard e di Bastoni e, quindi, nelle rotazioni potrebbe scamparla nuovamente Bisseck come braccetto di destra della difesa con Acerbi dall’altra parte e De Vrij centrale. Sugli esterni turno di riposo per Dimarco e Dumfires, al loro posto pronti Darmian e Carlos Augusto, con Cuadrado pronto a subentrare. In mezzo al campo ci sarà spazio anche per Frattesi e Asllani che dovrebbero far rifiatare Calhanoglu e Barella, a loro fianco ci sarà Mkhitaryan a completare il reparto. Davanti a tirare il fiato sarà Thuram, con Lautaro Martinez che verrà affiancato da Arnautovic, vista l’assenza di Sanchez.

Benfica-Inter Probabili Formazioni:

BENFICA (3-4-3): Trubin; Antonio Silva, Otamendi, Morato; Joao Mario, Neves, Florentino, Aursnes; Di Maria, Musa, Rafa Silva. All. Schmidt

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, de Vrij, Acerbi; Darmian, Frattesi, Asllani, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Lautaro, Arnautovic. All. Inzaghi