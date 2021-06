Dove vedere Belgio-Russia in Diretta TV-Streaming, orario e Probabili formazioni 12-6-2021

Diretta tv e streaming Belgio-Russia. dove vedere la prima giornata del gruppo B di Euro 2021 La partita si giocherà domani allo stadio Gazprom Arena di San Pietroburgo a partire dalle 21:00 e sarà trasmessa dalla Rai.

Belgio-Russia è la partita che apre il gruppo B di Euro 2021. I “Diavoli rossi” iniziano la propria campagna europea contro un avversario ostico come la Russia, già affrontata durante i turni di qualificazione. De Bruyne e compagni sono tra i principali outsider per la vittoria finale e il cammino verso questi Europei lo testimonia: 10 vittorie su altrettante partite giocate, uno score netto che fa il paio con la grande qualità offensiva del collettivo fiammingo. Anche la Russia del gigante Dzuyba ha disputato un buon girone di qualificazione, chiudendo con nove lunghezze di vantaggio sulla Scozia.

Le ultime sulle formazioni di Belgio-Russia

Il Belgio di Martinez si schiererà con un 3-4-2-1. Qualità a cominciare già dall’estremo difensore, quel Courtois che difende i pali del Real Madrid. In difesa tre veterani come Vertonghen e Alderweireld oltre al giovane Denayer. A centrocampo un duo di grande qualità formato da Dendocker e Tielemans, con due esterni come Carrasco e Meunier a spingere sulle fasce. Dietro Lukaku, unica punta, agiranno invece Mertens e Thorgan Hazard, vista l’indisponibilità di De Bruyne, stella della squadra, costretto a restare in ritiro per curare dei problemi fisici, ma che conta di unirsi ai compagni in seguito.

Dall’altra parte troviamo una Russia guidata dal talento del nostro Miranchuck e dai gol di Dzuyba, il colosso dello Zenit che con Azmoun ha formato una coppia offensiva ben assortita. Agli ordini di Cercesov un 4-2-3-1 con Shunin in porta; Karavaev, Dzhikiya, Semenov, Zhirkov in difesa; Zobnin e Ozdoev la coppia di mediani, con Kuzyaev, Golovin, e Miranchuck dietro a Dzyuba, appunto.

Le probabili formazioni di Belgio-Russia

BELGIO (3-4-2-1): Courtois; Alderweireld, Denayer, Vertonghen; Castagne, Tielemans, Dendoncker, Carrasco; Mertens, T. Hazard; Lukaku. CT: Martinez

RUSSIA (4-2-3-1): Shunin; Karavaev, Dzhikiya, Semenov, Zhirkov; Zobnin, Ozdoev; Kuzyaev, Golovin, Miranchuck; Dzyuba. CT: Cercesov

Dove vedere Belgio-Russia in diretta tv e streaming

La gara Belgio-Russia, valevole per la prima giornata del gruppo B, sarà visibile domani su Rai 1, in chiaro, e su Sky Sport Uno per chiunque abbia sottoscritto un abbonamento con la pay tv. La diretta streaming è garantita dal sito Rai Play o dalla piattaforma Now Tv.

I precedenti di Belgio-Russia

Belgio e Russia, come detto in precedenza, si sono affrontate nel girone di qualificazione. Due le vittorie fiamminghe: 3-1 in casa nel marzo 2019 e 4-1 in Russia nel novembre dello stesso anno. Le due nazionali si sono affrontate anche in due edizioni dei Mondiali: nel 2014 vinse il Belgio con il gol di Origi e nel 2002, sempre i “Diavoli rossi”, si imposero con il punteggio di 3-2, gol di Walem, Snock e Wilmots.

