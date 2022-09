Dove vedere Basaksehir-Fiorentina in Diretta TV-Streaming, orario e Probabili formazioni 15-9-2022

Dove vedere Basaksehir-Fiorentina, partita valevole per la prima giornata della fase a gironi di Conference League, Giovedì 15 Settembre 2022 alle 21:00. Il match sarà trasmesso in Diretta TV e Streaming su SKY e DAZN.

Come vedere Basaksehir-Fiorentina in Diretta TV e Streaming Live

Partita: Basaksehir-Fiorentina

Basaksehir-Fiorentina Data: 8 Settembre 2022

8 Settembre 2022 Orario: 18:45

18:45 Canale tv: Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport (canale 256), Sky Sport Football (canale 203)

Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport (canale 256), Sky Sport Football (canale 203) Streaming: DAZN, SkyGo (App), NowTv (App e sito)

Basaksehir-Fiorentina sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN e sarà visibile per i suoi abbonati sia su smart tv di ultima generazione compatibili con l’app che su tutte le tv collegate ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast, anche in questo caso attraverso l’applicazione.

Scaricando l’App DAZN si potrà vedere Basaksehir-Fiorentina in diretta streaming anche su dispositivi mobili come smartphone e tablet. Su pc o notebook è possibile vedere la partita collegandosi al sito ufficiale DAZN.

Dopo il fischio finale, gli utenti avranno a disposizione gli highlights e la partita integrale per la visione on demand su Dazn.

Sarà possibile vedere il match tra il Basaksehir di Emre Belozoglu e la Fiorentina di Vincenzo Italiano, con calcio d’inizio programmato per le ore 21:00 di Giovedì 15 Settembre 2022, tramite il possesso di un abbonamento Sky comprendente i pacchetti “Calcio” e “Sport”. Il match dello Stadio Başakşehir Fatih Terim sarà visibile attraverso i canali del decoder Sky adibiti al racconto delle tre principali coppe europee (Champions League, Europa League e Conference League) come Sky Sport , Sky Sport Football.

Sarà, inoltre, possibile seguire il match tramite le piattaforme digitali scaricando l’App SkyGo (accessibile a chi ha un abbonamento Sky), NowTV, che non ha bisogno di un abbonamento a Sky ma semplicemente dell’acquisto di un pacchetto, oppure si potrà sentire la diretta della partita via Radio su Rai Radio 1.

Dove ascoltare la Radiocronaca di Basaksehir-Fiorentina

E’ possibile ascoltare la radiocronaca di Basaksehir-Fiorentina in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno oppure cliccando sul pulsante PLAY presente nel player in basso.

La radiocronaca della partita sarà disponibile anche su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Le ultime sulle formazioni di Basaksehir-Fiorentina

Le probabili formazioni di Basaksehir-Fiorentina

Basaksehir (4-1-4-1): Babacan; Sahinr, Duarte, Ndayishimiye, Lima; Traorè, Tekdemir, Biglia, Ozcan, Choular, Okaka.

Fiorentina (4-3-3): Gollini; Venuti, Igor, M.Quarta, Biraghi; Bonaventura, Amrabat, Maleh; Saponara, Cabral, Kouamè.