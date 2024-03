Dove vedere Atalanta-Sporting in diretta TV, Streaming e Probabili Formazioni 14-03-2024

La partita Atalanta-Sporting si giocherà allo stadio “Gewiss Stadium” di Bergamo, giovedì 14 marzo alle ore 21:00. Il match sarà visibile in Diretta tv su Sky Sport e in Streaming su Dazn. Altre opzioni di streaming saranno quelle offerte da Tim Vision, che permette a tutti i propri abbonati l’accesso ai contenuti Dazn, di conseguenza anche allo streaming della partita e quella di Now Tv, la quale consentirà ai propri utenti attraverso l’attivazione del pass sport di accedere ai contenuti calcistici di Sky.

Atalanta e Sporting si ritroveranno ad affrontarsi per la quarta volta in questa stagione, infatti, dopo il doppio confronto avvenuto nella fase a gironi, l’urna di Nyon ha ricollegato nuovamente le due squadre per gli ottavi di finale di Europa League. Si ripartirà dunque da una situazione di assoluta parità dopo la gara d’andata andata in scena la scorsa settimana allo stadio Josè Alvalade terminata sul punteggio di 1-1.

La Dea deve assolutamente ritrovare la via del successo, visto che l’ultima vittoria della squadra allenata da Giampiero Gasperini riale oramai a quasi in un mese fa, precisamente al 17 di febbraio, in quell’occasione i bergamaschi si imposero per 3-0 contro il Sassuolo. Da lì in avanti sono arrivati solamente 2 sconfitte e 3 pareggi, uno di questi ultimi proprio nella trasferta d’andata di Europa League in Portogallo. L’Atalanta si affiderà al suo score positivo contro i portoghesi, il quale vede i nerazzurri uscire fin qui sempre indenni negli ultimi tre testa a testa. Servirà una prestazione da grande Dea per poter strappare un pass per il prossimo step dei quarti di finali di Europa League.

Dall’altra parte, invece, ci sarà lo Sporting di Amorim, il quale avrà tutte le intenzioni di sfatare il tabù Atalanta e approdare alla fase successiva della competizione. I portoghesi arriveranno al match di ritorno in uno stato di forma totalmente differente da quello dei loro avversari, infatti, gli uomini di Amorim sono reduci da ben 12 risultati utili consecutivi incluso il pareggio dell’andata. Score che lo Sporting non vorrà sicuramente interrompere proprio domani in quella che potrebbe essere la gara più importante della stagione per i portoghesi.

Atalanta-Sporting sarà trasmessa in Diretta Tv su Sky, sul canale Sky Sport e in Diretta Streaming su Dazn, ma sarà visibile anche a tutti gli abbonati Tim Vision che dispongono di una Tim Vision Box, da cui potranno accedere a tutti i contenuti Dazn e avviare lo streaming del match direttamente dalla Box.



Al termine delle partite, gli utenti di Dazn avranno a disposizione tutti gli highlights e le partite integrali per poter rivivere qualsiasi momento perso. La partita sarà visibile anche su Sky, dove verrà a messa a disposizione tramite SkyGo.

Lo streaming del match, oltre che su Dazn, potrà essere accessibile anche dalla piattaforma Now Tv, la quale consente a tutti i propri utenti che hanno sottoscritto l’abbonamento al Pass Sport dal costo di 9,99€ di poter accedere ai contenuti Sky e di conseguenza alla visione della gara.

La partita Atalanta-Sporting potrà essere seguita sull’app di Dazn, scaricabile gratuitamente dal proprio store su PC, Smartphone e Tablet, oltre che sul sito Internet della piattaforma eseguendo l’accesso con le proprie credenziali.

Atalanta-Sporting le ultimissime:

Gasperini ripartirà da quella che è stata la formazione dell’andata con al centro dell’attacco il ritorno dal primo minuto di Scamacca ad affiancarlo ci sarà uno tra Lookman e De Keteleare, con il nigeriano leggermente favorito. Sulla trequarti l’inamovibile Koopmainere, mentre alle sue spalle agiranno Ederson e De Roon. Sugli esterni dovrebbero spuntarla a destra Zappacosta e a sinistra Ruggeri. A comporre la retroguardia, invece, ci saranno Kolasinac e Scalvini come braccetti con Djimsiti pilastro centrale. In porta Carnesecchi.

Dall’altra parte Dergu si affiderà ancora una volta tra i pali a Israel, vista l’indisponibilità dello spagnolo Adan. Le chiavi del centrocampo, invece, saranno affidate all’ex Lecce Hjulmand con Morita al suo fianco. Davanti il vero e proprio pericolo numero uno per la retroguardia atalantina resta quello di Gyokeres, autore di già 19 reti messe a segno nel campionato portoghese.

Atalanta-Sporting probabili formazioni:

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Holm, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners, Lookman; Scamacca. All. Gasperini

SPORTING LISBONA (3-4-3): Israel; Diomande, Coates, Quaresma; Catamo, Morita, Hjulmand, Reis; Edwards, Gyokeres, Trincao. All. Degu

