Dove vedere Atalanta – Roma in diretta TV, Streaming e Probabili Formazioni

Dove vedere Atalanta – Roma, 31° Giornata di Serie A, Lunedì 24 Aprile 2023 alle 20:45. Il match tra l’Atalanta di Gasperini e la Roma di Mourinho sarà trasmesso in Diretta TV e Streaming in esclusiva su DAZN.

In programma lunedì 24 aprile alle 20.45 al “Gewiss Stadium” di Bergamo, la sfida Atalanta- Roma sarà trasmessa su Dazn in diretta Tv e streaming.

Una vuole prenotare un posto in Europa, l’altra in Champions League. Atalanta contro Roma. Una sfida d’alta classifica alla quale sia gli orobici sia i capitolini hanno molto da chiedere.

L’Atalanta non assapora la gioia dei tre punti da tre turni ovvero dalla vittoria ottenuta allo “Zini” contro la Cremonee per 3-1. In classifica i bergamaschi al momento occupano il settimo posto con 49 punti a -4 dal Milan che è sesto con 53 punti.

Diverso la situazione in classifica della Roma di Josè Mourinho che è 4° con 56 punti. La Roma è reduce da tre acuti consecutivi in campionato con Sampdoria (3-0), Torino (1-0) e Udinese (3-0) senza avere subito reti. I giallorossi hanno fatto la voce grossa anche in “Europa League” schiantando la capolista del campionato olandese Feyenoord con un secco 4-1 dopo i tempi supplementari e qualificandosi per la semifinale dove troveranno i tedeschi del Bayer Leverkusen

In classifica, dopo la temporanea restituzione dei 15 punti di penalizzazione alla Juventus per la questione plusvalenza, la Roma staziona al quarto posto con 56 punti con 2 punti di vantaggio sull’Inter che è 5° e a -3 dalla Juventus che è terza.

I precedenti tra le due formazioni sono 120 ed il bilancio è nettamente a favore dei giallorossi che hanno ottenuto 53 vittorie mentre 29 sono stati i successi dell’Atalanta e 38 i pareggi.

Come vedere Atalanta – Roma in Diretta TV e Streaming Live:

Partita : Atalanta – Roma

: Atalanta – Roma Data : Lunedì 24 Aprile

: Lunedì 24 Aprile Orario : 20:45

: 20:45 Canali TV : DAZN (app e sito)

: DAZN (app e sito) Streaming: DAZN (app e sito)

Sarà possibile vedere il match Atalanta – Roma valido per la 31° Giornata di Serie A Lunedì 24 Aprile alle ore 20:45 in esclusiva sulla piattaforma DAZN tramite APP o sul sito ufficiale utilizzando una Smart Tv, Pc, smartphone, tablet o console.

Per poter guardare la partita Atalanta – Roma in diretta Streaming basterà registrarsi su DAZN e attivare l’abbonamento mensile che permette la visione dell’intero campionato di Serie A.

La telecronaca su Dazn sarà a cura di Riccardo Mancini e il commento tecnico di Marco Parolo.

Atalanta – Roma, inoltre, sarà visibile anche su tutti i televisori collegati ad una console come Xbox, Xbox serie X o PlayStation 4 o 5, oppure a un dispositivo Android Box, Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Atalanta – Roma sarà visibile anche su Sky utilizzando il decoder Sky Q e sintonizzandosi sul canale 214 “Zona Dazn”, ossia un canale con contenuti Dazn.

Grazie ai canali Zona Dazn disponibili sul Decoder Sky Q si avrà la comodità di vedere Dazn direttamente sul satellite o digitale terrestre senza problemi di connessione a internet.

I clienti Sky possono vedere i contenuti di Dazn anche direttamente dall’app presente sui disposititi Sky Q oltre che sul canale 214 Zona Dazn.

In ogni caso è necessario essere abbonati a Dazn. La app si può trovare nella sezione apposita del decoder o utilizzando il comando vocale “apri Dazn”. Per il canale Zona Dazn è necessario pagare a Dazn un sovrapprezzo di 5 euro al mese, attivando l’opzione sul proprio account Dazn.

Per vedere il Pacchetto Mondo Dazn su Sky è necessario aggiungere all’abbonamento Sky Calcio (14.90 euro/mese il più economico) anche quello a Dazn (29.99 euro/mese), più altri 5 euro da versare a Dazn per rendere accessibile il canale.

Quindi vedere tutta la Serie A anche sul satellite o digitale terrestre costa 49.89 euro al mese.

Dove ascoltare la Radiocronaca di Atalanta – Roma:

E’ possibile ascoltare la radiocronaca di Atalanta – Roma in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno oppure cliccando sul pulsante PLAY presente nel player in basso.

La radiocronaca della partita sarà disponibile anche su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Probabili Formazioni di Atalanta – Roma:

Sul versante formazioni, Gian Piero Gasperini dovrebbe schierare l’Atalanta quasi in fotocopia della formazione vista all’opera contro la Fiorentina. Sportiello presidierà i pali, sulla fascia difensiva opereranno Toloi a destra, Scalvini a sinistra e Djimsiti nel reparto centrale, sulla fascia di centrocampo spazio a Maehle, De Roon, Ederson e Zappacosta, trequartisti saranno Koopmeners o Pasalic, quest’ultimo tornato a disposizione del tecnico nerazzurro, uno tra Hojlund e Muriel e Zapata troveranno spazio nella zona offensiva. Gasperini senza gli infortunati Hateboer, in preda a una rottura del legamento crociato e per il quale la stagione è arrivata al capolinea, Lookman per distrazione al bicipite femorale, Ruggeri per lesione del bicipite femorale e Worlicky per problemi al ginocchio.

Mourinho schiera la sua Roma con il solito 3-4-2-1 con Rui Patricio a presidiare la porta. Nel reparto difensivo operano Mancini a destra, Llorente a sinistra e Ibanez al centro. Zalewski e Spinazzola occuperano le due ali di centrocampo (destra e sinistra rispettivamente) con Matic e Cristante in mezzo, Pellegrini ed El Shaarawy saranno sulla trequarti a destra e sinistra e Abraham di punta.

Lo “special one” deve fare i conti con le defezioni di Karsdorp, Wijnaldum e Smalling, Il primo è stato fermato da un’operazione di artroscopia al ginocchio e dovrebbe rientrare per fine maggio, il secondo e il terzo da una distrazione al flessore della coscia sinistra.

ATALANTA: Sportiello, Toloi, Dijmsiti, Scalvini, Zappacosta, De Roon, Ederson, Maehle, Koopmeiners, Hojlund, Zapata. All.Gian Piero Gasperini.

ROMA: Rui Patricio, Mancini, Ibanez, Llorente, Zalewski, Matic, Cristante, Spinazzola, Pellegrini, El Shaarawy, Abraham. All.Josè Mourinho.

ARBITRO Massimiliano Irrati di Pistoia