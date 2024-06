La partita Albania-Spagna si giocherà allo stadio “Merkur Spiel-Arena” di Dusseldorf, lunedì 24 giugno, alle ore 21:00. Il match sarà visibile in Diretta Tv su Sky Sport, mentre le alternative streaming saranno rappresentate, da SkyGo e anche da Now Tv Sport, piattaforma dove tutti gli utenti che avranno sottoscritto un abbonamento, avranno accesso a tutti i contenuti Sky.

Dove vedere Albania-Spagna in diretta TV, Streaming e Probabili Formazioni 24-06-2024

Domani andrà in scena l’ultimo turno del Gruppo B degli Europei con Albania e Spagna che si affronteranno tra di loro prima di decretare gli ultimi verdetti definitivi.

L’Albania spera ancora in una vittoria nella prossima gara del Gruppa B contro la Spagna per cercare di strappare una storica qualificazione agli ottavi di finale degli Europei. Gli uomini di Sylvinho sono reduci dalla rimonta subita contro l’Italia e dal primo punto conquistato nel girone strappato nel secondo turno contro la Croazia grazie ad un gol di Gjasula negli istanti finali. Servirà una gara perfetta per espugnare le furie rosse e contemporaneamente bisognerà buttare l’occhio nell’altra gara del girone che vedrà impegnate Croazia ed Italia, nella speranza che queste due possano fermarsi entrambe con un pareggio.

Dall’altra parte ci sarà la padrona incontrastata del gruppo, ovvero la Spagna di De La Fuente, la quale, dopo le vittorie contro Croazia e Italia, è già certa della propria partecipazione agli ottavi e anche della testa del girone. Proprio sulla base di questi presupposi, il tecnico iberico, potrebbe optare per l’attuazione di ampie rotazioni tra gli undici titolari, nel tentativo di preservare le forze per il turno successivo.

Dove vedere Albania-Spagna in diretta Tv e Streaming

Partita : Albania-Spagna

: Albania-Spagna Data: 24 giungo

24 giungo Orario: 21:00

21:00 Diretta Tv : Sky Sport

: Sky Sport Streaming: Now Tv e SkyGo

Albania-Spagna sarà visibile in diretta tv su Sky, con i canali di riferimento che saranno Sky Sport Uno (201) e Sky sport 4k (213).

L’alternativa streaming sarà rappresentata da Now Tv, piattaforma sulla quale, attraverso il proprio abbonamento, sarà possibile accedere a tutti i contenuti Sky, sottoscrivendo l’abbonamento al Pass Sport dal costo di 9,99 euro al mese.

La partita Albania-Spagna potrà essere seguita sull’app SkyGo, scaricabile gratuitamente da proprio store per Pc, Tablet e Smartphone, attraverso la quale, inserendo le proprie credenziali, si potrà accedere allo streaming del match.

Albania-Spagna le ultimissime:

Pochissimi saranno i cambi di Sylvinho apportati alla propria rosa rispetto agli ultimi 11 scesi in campo contro la Croazia. A guidare il centro dell’attacco a tre ci sarà l’ex attaccante delle giovanili dell’Inter, Ray Manaj con Asani e Laci di supporto sui lati. Il centrocampo, invece, sarà a trazione Serie A con Bajrami dietro gli attaccanti e Asllani e Ramadani incaricati di servire al meglio i compagni. In difesa Djimsiti e Ajeti coppia centrale con Hysaj e Mitaj terzini.

Dall’altra parte, come preannunciato, De La Fuente opterà per molte rotazioni già dal primo minuto a cominciare dalla difesa dove Grimaldo prenderà il posto di Cucurella sulla corsia di sinistra con Navas dalla parte opposta e Laporte e LeNormand centrali. Centrocampo invece totalmente rivoluzionato ad eccezione di Fabian Ruiz, che sarà affiancato in mediana da Zubimendi e sull’altro out da Alex Merino. Davanti Joselu potrebbe prendere il posto di Morata, così come Ferran Torres e Oyarzabal faranno rifiatare le due giovani frecce spagnole, Yamal e Williams.

Albania-Spagna Probabili Formazioni:

ALBANIA (4-3-3): Strakosha; Hysaj, Ajeti, Djimsiti, Mitaj; Asllani, Bajrami, Ramadani; Laçi, Manaj, Asani. All. Sylvinho.

SPAGNA (4-3-3): Unai Simon; Navas, Laporte, LeNormand, Grimaldo; Zubimendi, Merino, Fabian Ruiz; Oyarzabal, Torres, Joselu. All. De La Fuente

Seguici su Telegram Rimani aggiornato sulle ultime novità, i Pronostici Scommesse e i migliori Bonus Bookmaker. Seguici (Gratis!)

Copyright © stadiosport.it - È vietata la riproduzione di contenuti e immagini, in qualsiasi forma.