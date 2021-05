Milan: tifosi chiedono a Donnarumma di non giocare contro la Juventus senza rinnovo entro sabato

Clima non troppo tranquillo in casa Milan. Nonostante la vittoria contro il Benevento, c’è agitazione a Milanello. Ad essere stato preso di mira è il portiere Gianluigi Donnarumma. I tifosi rossoneri non hanno gradito il suo comportante dopo il KO per 3-0 contro la Lazio. Il giocatore è stato a confronto con il tifo organizzato.

Il Milan non sta passando uno dei suoi migliori momenti. Le due sconfitte consecutive contro Sassuolo e Lazio sembrano essere state dimenticate dal successo casalingo contro il Benevento. I rossoneri sono rilanciati per la lotta alla Champions League, eppure sembra non esserci molta tranquillità. In particolare, è emerso un retroscena che riguarderebbe il capitano del Milan ,Gianluigi Donnarumma.

L’estremo difensore rossonero non ha ancora parlato del suo rinnovo. Il Milan non si è ancora seduto a tavolino con il suo agente, Mino Raiola, ma il portiere è finito nell’occhio del ciclone. Infatti, proprio Donnarumma è stato a colloquio con gli ultrà rossoneri per parlare della questione legata al contratto.

Milan, i tifosi danno un ultimatum a Donnarumma

Secondo quanto emerso da diverse fonti, alcuni ultrà del tifo organizzato rossonero hanno chiesto un colloquio col giocatore. Gli ultras rossoneri non hanno digerito la noncuranza del giocatore che, dopo la sconfitta per 3-0 contro la Lazio, rideva e scherzava con Pepe Reina. Oltretutto, si vuole sapere se lui vorrà continuare o meno con la maglia rossonera.

Inizialmente Donnarumma aveva respinto il confronto anche per una questione di ordine pubblico. Poi, però, ha accettato di parlare con i tifosi. Non è stato sicuramente un colloquio tranquillo, anzi, i tifosi hanno espresso a gran voce il loro dissenso. Hanno chiesto a Donnarumma di non giocare contro la Juventus, nel caso in cui non avesse rinnovato col Milan. Proprio il portiere, infatti, è stato accostato molte volte ai bianconeri.

“O rinnovi o non giochi contro la Juventus” questo sarebbe l’ultimatum dei tifosi. L’ipotesi di saltare la partita difficilmente verrà presa in considerazione dal giocatore ma anche dalla società stessa.

