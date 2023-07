Disgrazia Juve, l’offerta del Napoli è convincente: costretti a dire di sì

Il gran ballo sulle punte tarda ad iniziare ma potrebbe riguardare anche le squadre italiane: la Juve sarebbe costretta a dire sì, Napoli più convincente.

Il viaggio lampo a Parigi di Victor Osimhen nel giorno di riposo del pre-season del nuovo Napoli targato Rudi Garcia, ha fatto sobbalzare i tifosi azzurri. Un viaggio da Capodichino destinazione Parigi Charles De Gaulle, con volo AirFrance 1579, è bastato questo per l’alert.

Sì, in questi tempi non può essere altrimenti. Parigi è la città da dove inizierà il gran ballo delle punte: Nasser Al Kelaifi sta cercando di vendere a chiunque se lo possa permettere Kylian Mbappé: ci ha provato perfino accogliendo gli arabi dell’Al-Hilal nella capitale francese.

Ma i 300 milioni non li prenderà, né i 400 milioni finiranno nelle casse del Principe di Bondy per un biennale gentilmente rifiutato dal centravanti francese.

Si andrà avanti a oltranza, fin quando l’emiro qatariota non metabolizzerà che Mbappé vuole soltanto il Real Madrid, l’unico club dove Nasser Al Kelaifi non vuole che vada.

Solo un viaggio di piacere (così è… se vi pare)

Nel frattempo l’emiro deve guardarsi attorno, perché a prescindere da Mbappé, il PSG necessita di una punta visto che Kylian non è salito su quell’aereo che ha portato il PSG nella tournee in Giappone. Il che è tutto dire.

Per questo quando si è saputo che Osimhen era a Parigi, hanno tremato in tanti alle falde del Vesuvio. C’è chi è pronto a scommettere che quello di Victor sia stato un viaggio di piacere, di affari privati che nulla hanno a che vedere con il calcio giocato. Ma è naturale pensare che spauracchio parigino sia dietro l’angolo.

Occhi e orecchie su Parigi

L’unica certezza è che Osimhen senza saper né leggere né scrivere ha twittato una propria foto in allenamento con la maglia del Napoli. A scanso di equivoci. La situazione però resta da monitorare per due ordini di motivo: il PSG non ha ancora venduto Mbappé e non può velocizzare da solo l’uscita di chi ha in testa solo il Real Madrid al massimo l’alternativa di rimanere a Parigi fino alla scadenza del contratto. Il Napoli, dal canto suo, non ha ancora trovato la chiave per il rinnovo con il nigeriano.

Nel caso in cui Osimhen dovesse realmente partire per Parigi, stavolta molto di più di una toccata e fuga, il Napoli comunque cadrebbe in piedi, nel senso che avrebbe la forza economica per togliersi un bello sfizio, quello del super attaccante. In questo momento Vlahovic è un papabile, e dinanzi a una proposta da almeno 80 milioni, la Juve non potrebbe dire no, a quel punto anche la Signora si iscriverebbe al gran ballo sulle punte.