Disastro Mancini: telefonata urgente con il ministro arabo | Il contratto non è stato rispettato

Tempi duri per Roberto Mancini: prima le accuse della FIGC, ora critiche anche in Arabia Saudita, la sua nuova “casa”.

Quante cose sono cambiate da quel 13 agosto, quando un fulmine a ciel sereno si abbatté sulla federazione, sconquassando la Nazionale di calcio Azzurra e alzando un polverone su Roberto Mancini, fin lì uno degli idoli del calcio nostrano, colui che ha riportato l’Italia sul tetto d’Europa, a 53 anni dalla finale-bis di Roma.

Quel giorno caddero tutti dalle nuvole quando si apprese la notizia che Roberto Mancini aveva rassegnato le dimissioni da commissario tecnico della Nazionale di calcio. Per due ordini di motivo.

La prima, probabilmente la più importante, va inquadrata nelle tempistiche che portarono a quella inopinabile decisione: sì perché una settimana prima c’era stato un altro comunicato, tramite il quale si ratificava il nuovo ruolo del commissario tecnico, coordinatore di tutte le nazionali.

Con la seconda motivazione si entra nel campo dell’opinabilità, perché un commissario tecnico che lascia la Nazionale per andare ad allenare l’Arabia Saudita con tanto di portafoglio imbottito di soldi genera inevitabilmente gelosie, attriti, polemiche. A non finire.

FIGC-Mancini, una rabbia ancora non del tutto sopita

Partendo dal presupposto che Mancini non ha fatto nulla di illecito lasciando l’Italia e volando in Arabia Saudita, sono state tutte le giustificazioni, j’accuse nei confronti di Gravina, a spostare le attenzioni sulle vere motivazioni che hanno spinto il Mancio a compiere una determinata azione.

FIGC, però, è andata oltre le parole, avviando l’iter per valutare quali margini legali vi siano per una causa di risarcimento a Roberto Mancini, dopo le dimissioni via pec dello scorso 13 agosto in termini di recesso immediato dal contratto con la presentazione delle dimissioni. In pratica si cerca un parere tecnico legale per capire che opportunità ci possano essere su un’ipotesi di richiesta di risarcimento.

In Arabia Saudita le cose non vanno granché bene

Come se non bastassero il vespaio creato e ipotetici ma possibili ripercussioni dal punto di vista giudiziario (proprio per questo FIGC ha assunto un legale, per un parere tecnico) l’inizio di Mancini sulla panchina dell’Arabia Saudita non è stato affatto positivo.

Due sconfitte una appresso all’altra battuta, 3-1 in amichevole a Newcastle contro la Costa Rica e l’1-0 patito con la Corea del Sud, indizi che non faranno una prova, ma che di certo non rappresentano un buon inizio per la sua nazionale. A questo c’è anche un altro fatto: l’Arabia di organizzare il mondiale 2034 anziché il 2030. Mancio avrebbe voluto guidare i sauditi nel mondiale casalingo ma tra 11 anni l’orizzonte appare troppo lungo. Inevitabile pensare a un ipotetico ma concreto chiarimento con i vertici dello sport arabo. Come è dura l’avventura.