Disastro Juventus: “Salta tutta la stagione” | Il verdetto è pesantissimo

Il club bianconero è preoccupato per il proseguio della stagione. Tra squalifiche ed infortuni, Allegri sembra avere la coperta corta.

La vittoria nel derby contro il Torino aveva un po’ rasserenato il clima in casa Juventus. Una vittoria per 2-0 senza troppe discussioni, l’ennesima stracittadina vinta ed una classifica che comincia a sorridere un po’ di più. D’altronde il terzo posto in classifica, in coabitazione con la Fiorentina, e a soli due punti dall’Inter seconda, non può che far piacere ad Allegri e a tutto l’ambiente.

Domenica sera prossima, poi, nel posticipo del Meazza, c’è il big match contro il Milan capolista, distante quattro lunghezze e, quindi, la possibilità di dare una svolta all’intera stagione e capire una volta per tutte se la Juventus potrà ambire a qualcosa di più del quarto posto o se si dovrà accontentare della zona Champions League.

A pochi giorni dalla sfida contro i rossoneri, però, Allegri deve fare i conti con non pochi problemi di formazione. Chiesa e Vlahovic, non disponibili contro il Torino e non a disposizione delle rispettive Nazionali durante gli impegni europei, non sono ancora al meglio, dovrebbero recuperare per il Milan, ma ancora non si può dare nulla per scontato.

I problemi, però, arrivano soprattutto dagli altri due reparti. In difesa, oltre ai lungodegenti De Sciglio e Alex Sandro, Massimiliano Allegri ha perso anche il suo leader Danilo che, dopo l’infortunio rimediato in Nazionale, dovrà stare fermo circa una ventina di giorni. Le scelte, quindi, sembrano obbligate con Rugani, Gatti e Bremer unici disponibili e titolari a San Siro nella difesa a tre.

Allegri, i problemi di formazione tra difesa e centrocampo

I problemi, però, come detto, Allegri ce li avrà anche a centrocampo. Qui bisognerà fare i conti con le assenze di Pogba e Fagioli che, per due motivi diversi, si protrarranno almeno fino al termine di questa stagione. Se su Pogba e la sua positività al testosterone è già stato detto quasi tutto, c’è grande attesa per quanto riguarda la vicenda del giovane centrocampista bianconero.

Il ragazzo, purtroppo, è implicato nel caso scommesse che sta sconvolgendo il mondo del calcio, e non solo, per l’ennesima volta. Fagioli si è autodenunciato, ha ammesso di avere problemi di ludopatia e di aver scommesso tantissimi soldi in passato.

Juve, in arrivo una maxi squalifica

Ora, la palla passa alla Procura Federale che dovrà emettere un verdetto circa la squalifica del giovane centrocampista. I legali di Fagioli stanno collaborando con la giustizia e vanno nella direzione del patteggiamento. L’obiettivo è quello di ottenere il dimezzamento della squalifica e non far superare i sette-otto mesi.

La Procura chiede un anno, ma probabilmente l’accordo verrà raggiunto a metà strada. Se così fosse, quindi, Fagioli sarà costretto a saltare il resto di questa stagione, per poi essere pronto e pulito per quella successiva. Al momento sembra l’ipotesi migliore e quella che tutti si augurano per il bene del calciatore, ma la mazzata sarà comunque tremenda.