Disastro Juve, si è stancato di aspettare | Se ne va in Premier League

Gli effetti collaterali del mercato sostenibile. La Juventus si lascia scappare un affarone per il troppo aspettare. La Premier League ringrazia.

Il mercato sostenibile a cui tutte le big sono dovute sottostare in questa sessione estiva sui generis hanno mostrato pro e contro.

Sicuramente il mercato sostenibile rimette a posto i conti di chi negli ultimi anni ha completamente sbagliato strategia, facendo di fatto il passo più lungo della gamba arrivando al punto di pagare a caro prezzo i propri sbagli.

Il problema, semmai, che in questo mercato dove arabi e le inglesi hanno un potere d’acquisto enorme rispetto alle italiane, lo stallo di una trattativa per cedere, prima, comprare, poi, molto spesso fa sfuggire ciò che era in mano a questo o a quel club.

Proprio questo è successo alla Juventus obbligata, a causa della scellerata politica della gestione Agnelli, prima a vendere gli esuberi, per poi acquistare.

Conti a posto. Ma…

Non è un caso che la Juventus di fatto ha preso soltanto Weah, al netto del ritorno di Andrea Cambiaso, che ha scalato talmente repentinamente le gerarchie di Allegri, da mettere in secondo piano Filip Kostic, pronto a lasciare la Torino bianconera, in nome sì di un mercato sostenibile ma anche per un discorso tattico.

Perché trattenere il laterale serbo, richiestissimo tra l’altro in Premier (dal Nottingham) e Bundesliga, quando ad oggi farebbe panchina a Cambiaso? Mossa certamente azzeccata. Ma il mercato sostenibile porta anche delle delusioni.

Bye bye

Mal digerita la clamorosa retrocessione in Championship, il Leicester sta vendendo i propri gioielli, non tutti perché Enzo Maresca vuole riportare le Volpi di nuovo nel loro habitat naturale, ma tanti. Tra questi una vecchia conoscenza del calcio italiano: Timothy Castagne, uno dei migliori esterni della Serie A grazie soprattutto alla visione di Gasp.

Ebbene, il terzo destro belga, in uscita dalle Foxes, era stato praticamente bloccato dalla Signora, convinta di poterlo prendere senza problemi. E qui tornano di moda le inglesi, nello specifico quel Fulham che con una strategia rock aveva già sorpassato un Milan da andamento lento nella corsa ad Adama Traoré. La storia, ora, sembra ripetersi: secondo SkySportUK, i Cottagers avrebbero superato la Juventus, anche perché Timothy Castagne si sarebbe spazientito nel dover aspettare una Signora alle prese con il mercato sostenibile. Prima bisogna vendere Kostic o Kaio Jorge (Allegri permettendo), poi i bianconeri penseranno al mercato. A patto che sia rimasto del tempo per muoversi.