Disastro Juve: “Grazie di tutto” | Se n’è andato a metà stagione: bianconeri sotto shock

Uno degli uomini più importanti della società bianconera ha lasciato la Continassa. Prossima tappa: Spagna.

Il piacere di godersi la vetta della classifica è durato una sola notte, ma il decimo turno di Serie A regala comunque una gioia alla Juventus: la conquista del secondo posto. Il gol di Milik allo scadere e la rimonta del Napoli permettono ai bianconeri di compiere il sorpasso nei confronti del Milan.

La parola d’ordine utilizzata da Massimiliano Allegri nel postpartita di sabato è «equilibrio». Equilibrio non solo nei termini in cui va giudicato il rendimento attuale, ma anche nei riguardi degli obiettivi stagionali. La linea del traguardo è ancora lontana perché alla Continassa si possa pensare a qualunque altra cosa che non sia la qualificazione in Champions League.

Non solo buone notizie, però. Nel corso dell’anticipo di sabato Weah è stato sostituito alla fine del primo tempo per un problema muscolare. Gli esami hanno evidenziato una lesione di basso grado del semitendinoso della coscia sinistra: out venti giorni. Tornerà a disposizione per lo scontro diretto contro l’Inter, in programma il 26 novembre

Un’altra assenza, dunque, che si inserisce nella lista dei giocatori su cui Allegri non potrà fare affidamento per le prossime due sfide contro Fiorentina e Cagliari. Al di là delle situazioni Fagioli e Pogba, anche Danilo e Alex Sandro saranno arruolabili soltanto dopo la prossima sosta per le nazionali.

Ai saluti

Il comunicato sulle condizioni dell’ex esterno del Lille non è stato l’unico pubblicato dalla Juventus nella giornata di lunedì. È stato infatti sancito il divorzio con il capo dello scouting Matteo Tognozzi, che a giorni diventerà il nuovo direttore sportivo del Granada.

«[…] Non possiamo che ringraziarlo per il lavoro e il percorso svolto insieme, e auguragli il meglio per la sua carriera», si legge a margine del post di ringraziamento.

Fondamentale

Tognozzi è arrivato a Torino nel 2017 dopo aver lavorato per diversi anni come osservatore all’estero (Zenit, Amburgo e Bayer Leverkusen) per volere di Fabio Paratici. È stato tra gli artefici della seconda squadra, quella che adesso è nota con il nome di NextGen.

La bontà del suo lavoro è stata testimoniata dalla promozione a capo dell’area scouting nonostante il cambio di management, perché è grazie a lui se sono giunti alla Continassa talenti del calibro di Soulé, Barrenechea, Huijsen e Yildiz, giocatori destinati a rappresentare il futuro del club. I suoi compiti sono stati affidati adesso a Giovanni Manna, che in estate è stato promosso a braccio destro di Cristiano Giuntoli.