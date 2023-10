Disastro in Nazionale: “Non può venire solo quando vuole lui” | Escluso per sempre?!

Spalletti al lavoro in vista delle imminenti Qualificazioni Europee di ottobre. Scoppia un caso internazionale.

Benedetta vittoria contro l’Ucraina. Riparte da lì Luciano Spalletti in vista del doppio impegno del 14 e del 17 ottobre. La Nazionale riceverà prima Malta, in un San Nicola che sta rispondendo alla grande alla chiamata Azzurra.

Si avviano ad essere circa quarantamila i biglietti venduti per la sfida del San Nicola, in programma sabato 14 ottobre (ore 20.45), in una Bari che riabbraccia gli Azzurri a sette anni di distanza dall’amichevole disputata con la Francia, datata nel settembre 2016.

Poi un banco di prova molto più complesso, ma che potrebbe chiudere il discorso qualificazione per Euro 2024 (in programma in Germania dal 14 giugno al 14 luglio), Inghilterra permettendo. A Wembley si giocherà 17 ottobre.

Aspettando con tanta curiosità le convocazioni del nuovo commissario tecnico della Nazionale, Luciano Spalletti ha incontrato di recente gli staff delle Nazionali giovanili, sotto la supervisione del coordinatore Maurizio Viscidi: “La passione per il gioco del calcio ci unisce – ha esordito il commissario tecnico nell’auditorium di Coverciano – sono le responsabilità che fanno la differenza ed è nelle difficoltà che si vede di che pasta siamo fatti”. Difficoltà, una parola ad hoc per un caso internazionale.

Guai in vista per M’Bala Nzola. Cosa sta succedendo?

Qualificazioni Europee da una parte, qualificazioni Mondiali per molti. In questo 2023 il calendario è fittissimo anche perché dal 13 gennaio 2024 all’11 febbraio 2024, in Costa D’Avorio si disputerà la Coppa d’Africa, non una bella notizia per molto club di Serie A, pieni zeppi di nazionali, uno tra tutti: Victor Osimhen.

Già, giocatori che militano nei nostri campionati, tra questi c’è M’Bala Nzola, storico attaccante dello Spezia che in estate ha fatto il salto di qualità (per obiettivi) entrando a far parte della Fiorentina di Vincenzo Italia. Che sta succedendo?

M’Bala Nzola, un j’accuse in piena regola

L’attaccante viola è stato pesantemente accusato dal vice commissario tecnico dell’Angola, Vitor Gouvxeia, per una storica che si potrebbe accomunare, in un altro sport, alle scelte fatte da Yannick Sinner con l’Italia di Coppa Davis.

“Non sono io il ct – spiega Vitor Gouveia – ma prima di tutto perché M’Bala possa partecipare alla Coppa d’Africa, dovrebbe volerlo lui per primo e scendere a dei compromessi”. Ecco le motivazioni: “Non può funzionare se un giocatore viene qui quando ne ha bisogno, mentre quando non gli serve non viene. Vogliamo gente che sia con noi al 100%”. Palla a Nzola.