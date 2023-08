Disastro in Arabia Saudita: rescissione immediata del contratto | Svuota l’armadietto e sale sul primo volo

L’Al Hilal ha deciso di terminare il contratto dell’attaccante per fare posto a due nuovi acquisti.

Quando lo scorso 30 dicembre Cristiano Ronaldo ha firmato un contratto triennale con l’Al Nassr, nessuno immaginava che sarebbe stato l’inizio di una lunga transumanza che avrebbe condotto diversi giocatori europei in Arabia Saudita. Del resto, già in passato altri grandi paesi avevano provato a “rubare” campioni – quasi tutti a fine carriera – ma senza avere successo.

La differenza sostanziale tra quanto fatto da Stati Uniti e Cina rispetto a quanto sta accadendo in questo momento in Arabia è il fine ultimo. Le due superpotenze volevano attrarre le stelle per generare interesse nelle nuove generazioni in questo sport globale per permettergli di attecchire e creare, in futuro, dei movimenti competitivi al punto da poter diventare competitivi anche a livello di nazionali.

Per la monarchia saudita è diverso, invece. Non vi è il minimo interesse di costruire qualcosa nel lungo periodo, tutto è utile soltanto per dimostrare al mondo la propria potenza e diventare ancor più influenti. Il Saudi Vision 2030 è nato con quest’intento, anche se è stato pubblicizzato come un tentativo di «aprire l’Arabia Saudita al mondo».

Il fine ultimo è ospitare un campionato del mondo. Nel 2030 non sarà possibile, a causa delle regole FIFA che impongono almeno un intervallo di due mondiali per tornare in un continente, quindi tutto è rinviato al 2034.

Rescissione

Nelle ultime ore è stato reso noto che l’Al Hilal ha deciso di risolvere il contratto di Moussa Marega, l’attaccante franco-maliano che indossava la maglia biancoblu dal maggio 2021. In totale ha disputato 56 partite e messo a referto 21 gol.

Il suo addio ha permesso al club saudita di poter ufficializzare i due nuovi acquisti, Yassine Bounou e Aleksandar Mitrovic, arrivati rispettivamente da Siviglia e Fulham per una cifra complessiva di 76 milioni di euro.

Parterre de roi

Bono e Mitrovic si uniscono ad una lunga sfilza di giocatori acquistati dall’Al Hilal nel corso di questa estate: Malcom, Ruben Neves, Sergej Milinkovic-Savic, Kalidou Koulibaly e, ovviamente, Neymar.

E potrebbero non essere gli ultimi, perché resta in piedi la trattativa con il Paris Saint-Germain per Marco Verratti. Il centrocampista azzurro ha già da tempo accettato l’offerta dei sauditi, ma manca ancora l’accordo tra le parti.