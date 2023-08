Diritto di recompra: Giuntoli lo impone nel nuovo contratto | Controllo Juventus

I bianconeri tengono sotto osservazione i talenti usciti dalla Nex Gen: la mossa su un giovane difensore ceduto ad un club di Serie A.

Il calciomercato estivo 2023 ha imboccato il rush finale. Il conto alla rovescia verso la sera del 1° settembre, ultimo giorno utile per concludere le trattative, entrerà in verità nel vivo solo dopo Ferragosto, o meglio a partire dal 21 agosto.

Nel penultimo weekend del mese, infatti, prenderanno il via i campionati di Serie A e B facendo emergere in maniera più chiara le lacune delle varie squadre e le urgenze alle quali dedicarsi nei giorni tradizionalmente più frenetici dell’intera sessione, durante i quali spesso l’impossibile diventa possibile, ma può anche capitare di vedere sfumare affari proprio per il poco tempo a disposizione.

Le eccezioni però non mancano, legate a quei dirigenti e a quelle società che puntano ad arrivare alla fine del mese con l’ossatura della rosa già formata in modo da dedicarsi solo a eventuali ritocchi, o meglio alle famose “occasioni” che si presentano sempre sul finire del mercato, ma che bisogna essere bravi e fortunati a cogliere.

Del resto i primi punti in palio saranno già molto importanti per i rispettivi obiettivi, in particolare se si parla di una neopromossa ambiziosa come il Genoa. Il club rossoblù è tornato in Serie A dopo una sola stagione tra i cadetti e l’intento della proprietà 777 Partners è quello di vivere un’annata tranquilla per poi alzare lentamente l’asticella.

Genoa, colpo Koni De Winter per la difesa

Il mercato del Grifone ha già detto tanto. Il fiore all’occhiello è rappresentato dall’acquisto di Mateo Retegui, già mattatore con una doppietta al debutto ufficiale in Coppa Italia contro il Modena, ma anche l’esterno sinistro spagnolo Aaron Martin e l’ex Sampdoria Morten Thorsby sembrano già calati negli schemi di mister Gilardino.

Il reparto che ha subito meno ritocchi è stato finora la difesa, che tuttavia nelle ultime ore si è arricchita grazie all’innesto di Koni De Winter. Il belga, classe 2002, utilizzabile al centro e sulla fascia destra, è stato acquistato dalla Juventus con la formula del prestito con obbligo di riscatto fissato a 10 milioni a determinate condizioni. Riguardo alla trattativa è però emerso un dettaglio che dà ulteriore valore alla qualità del colpo messo a segno dal Genoa.

La Juventus non molla De Winter: i dettagli dell’accordo col Genoa

I bianconeri si sono infatti riservati un diritto di riacquisto sul cartellino di De Winter, un segnale chiaro di come a Torino non si voglia perdere il controllo delle prestazioni di un giocatore arrivato alla Juventus a 16 anni e tuttora il più giovane titolare della storia del club in Champions League nel match contro il Malmoe del dicembre 2021.

Nella scorsa stagione De Winter, che al Genoa darà vita ad una difesa fortemente bianconera vista la presenza degli ex Radu Dragusin e Alessandro Vogliacco, ha militato nell’Empoli, acquisendo esperienza nel primo campionato di A della carriera. Qualora il giocatore disputasse un torneo da protagonista la Juve valuterebbe quindi se assicurare al Genoa un premio di valorizzazione o accontentarsi dei 10 milioni.