Diritti TV Serie A, scoppia lo scandalo: intercettazioni telefoniche tra Sky e Malagò

Una nuova inchiesta giudiziaria rischia di travolgere i vertici del calcio e dello sport italiano: Giovanni Malagò, presidente del Coni, è finito al centro di intercettazioni telefoniche, che lo vedono protagonista di alcune chiacchierate con Marzio Perrelli, vicepresidente di Sky.

I due avrebbero parlato di Massimo Bochicchio, uomo di fiducia del numero uno del Coni, e broker campano che ha sottratto diverse decine di milioni a vari personaggi di spicco del nostro calcio: Stephan El Shaarawy, Marcello e Davide Lippi, Antonio Conte. L’allenatore leccese, in particolar modo, avrebbe affidato a Bochicchio ben 30 milioni di euro. Somma che il consulente finanziario ha riciclato in altre attività prima di fuggire ai Caraibi, e far perdere le proprie tracce.

Bochicchio lo conosco da 40 anni, mi sta molto simpatico, ma non mi passa manco per l’anticamera del cervello di…non ho investito un euro con lui”. dice Malagò rivolgendosi a Perrelli durante un’intercettazione del 10 luglio, dopo aver ricevuto una telefonata dai toni abbastanza accesi dall’allenatore dell’Inter, che si lamentava degli investimenti sbagliati fatti affidandosi a Bochicchio:

“Lui (Conte) ha messo 30 milioni, altre 7-8 persone ne hanno messi 70… Io mai fatto operazioni con lui”.

Secondo la Procura di Milano, però, dietro ai contatti tra Malagò e Perrelli potrebbe nascondersi qualcosa di più grosso: forse favoreggiamenti nella corsa ai diritti televisivi da parte di Sky. Le indagini vanno avanti e a breve dovremmo conoscere maggiori dettagli su un’inchiesta che promette di fare scalpore.

