Diretta Tv-Streaming Sky e DAZN 4° Giornata Serie A 17-18/10/2020

Dopo la pausa per le partite della nazionale torna questo week-end il Campionato di Serie A 2020-21 con in programma la 4° Giornata: sabato 17 ottobre si giocano subito 2 big match con Napoli Atalanta in campo alle 15:00 al San Paolo ed il Derby Inter Milan a San Siro alle 18:00.

La 4° Giornata di Serie A si apre subito col Big Match del San Paolo che vede di fronte Napoli e Atalanta e sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Serie A e streaming su Now Tv e Sky Go.

Napoli-Atalanta, 4° giornata di Serie A



Il Napoli di Gattuso ha 6 punti in classifica avendo vinto 2 a 0 a Parma all’esordio e 6 a 0 contro il Genoa alla 2° giornata.

I partenopei non hanno potuto giocare la trasferta a Torino contro la Juventus per il blocco della squadra in isolamento domiciliare causa positività al Covid19 di alcuni calciatori.

L’Atalanta di Gasperini è partita a 1.000 come aveva lasciato lo scorso campionato segnando 13 gol in 3 partite ed è prima in classifica con 9 punti.

I bergamaschi hanno travolto in sequenza Torino e Lazio in trasferta ed il Cagliari in casa.

Napoli e Atalanta si sono incontrate il 2 luglio scorso a Bergamo ed i padroni di casa vinsero 2 a 0 con i gol di Pasalic e Gosens.

L’ultimo precedente giocato al San Paolo il 30 ottobre scorso è terminato 2 a 2.

Si prospetta una partita ricca di gol e spettacolo con due squadre in piena lotta Scudetto che giocheranno per vincere.

Alle 18:00 di sabato 17 ottobre a San Siro si gioca il Derby di Milano Inter-Milan che sarà trasmesso in diretta tv in esclusiva su Sky Sport Serie A e Diretta Streaming su Sky Go e Now Tv.

Si tratta di un vero e proprio scontro al vertice con i rossoneri di Pioli che sono a sorpresa primi in classifica a punteggio pieno con 9 punti.

L’Inter di Conte segue a quota 7 con due vittorie ed 1 pareggio.

Il Milan non ha incontrato finora grandi squadre ma si è mostrato cinico e concreto non subendo neanche un gol e battendo in successione il Bologna 2 a 0 e le due neo-promosse Crotone 2 a 0 e Spezia 3 a 0.

L’Inter di Conte ha battuto all’esordio la Fiorentina 4 a 3 a San Siro ed il Benevento in trasferta 5 a 2 e pareggiato all’Olimpico contro la Lazio 1 a 1.

Sampdoria-Lazio, 4° giornata di Serie A

Sempre alle 18:00 si gioca a Marassi Sampdoria Lazio e anche questo match sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Serie A.

Le due squadre non hanno iniziato al meglio questo campionato.

I doriani hanno perso le prime due partite contro Juventus in trasferta e Benevento in casa per poi vincere a Firenze contro la Fiorentina venerdì 2 ottobre.

La Lazio dopo aver battuto il Cagliari in trasferta all’esordio 2 a 0 è stata sconfitta in casa dall’Atalanta 4 a 1 ed ha pareggiato sempre all’Olimpico contro l’Inter 1 a 1.

Crotone-Juventus, 4° giornata di Serie A.

Alle 20:45 la Juventus di Pirlo scende in campo a Crotone per il posticipo del sabato ed il match sarà trasmesso in esclusiva sulla piattaforma DAZN in diretta Tv e Streaming.

La Juventus ha 4 punti in classifica dopo aver vinto all’esordio contro la Sampdoria 3 a 0, ha pareggiato all’Olimpico 1 a 1 contro la Roma. Poi il match casalingo contro il Napoli non è stato giocato perchè i partenopei non si sono presentati in quanto bloccati in isolamento per i casi di Covid e si attende il verdetto con l’eventuale risultato a tavolino di 3 a 0.

Il neo promosso Crotone è a 0 punti in classifica e ha rimediato 3 sconfitte contro Genoa, Milan e Sassuolo subendo 10 gol e segnandone solo 2.

Guarda la partita Crotone Juventus in Diretta Tv e Streaming su DAZN.

Il Lunch match della domenica alle 12:30 si apre con Bologna Sassuolo che sarà trasmesso in diretta Tv e Streaming in escusiva su DAZN.

Alle 15:00 di domenica 18 ottobre si giocano 2 partite: Spezia Fiorentina che sarà trasmessa in diretta tv su DAZN e Torino Cagliari che sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Serie A.

Alle 18:00 si gioca Udinese Parma che sarà visibile in Diretta TV Su Sky Sport Serie A.

Alle 20:45 si gioca il posticipo domenicale all’Olimpico che vedrà di fronte Roma e Benevento e sarà visibile in Diretta Tv su Sky Sport Serie A.

La Roma di Fonseca dopo aver perso a tavolino 3 a 0 contro il Verona alla prima giornata ha pareggiato in casa contro la Juventus 1 a 1 e vinto in trasferta 1 a 0 contro l’Udinese.

I giallorossi hanno bisogno di una vittoria per continuare la corsa in classifica contro il Benevento neo promosso che ha 6 punti in classifica frutto di due vittorie contro Sampdoria e Bologna.

Lunedì 19 ottobre si gioca un posticipo serale alle 20:45 che vedrà di fronte al Bentegodi l’Hellas Verona ed il Genoa e sarà trasmesso in diretta Tv su Sky Sport Serie A.

Il Verona è la rivelazione di questo campionato ed ha 6 punti in classifica dopo aver battuto 3 a 0 la Roma a tavolino e 1 a 0 l’Udinese alla seconda giornata.

Il Genoa ha battuto all’esordio il Crotone 4 a 1 e poi è stato travolto dal Napoli 6 a 0 al San Paolo.

Il match Genoa Torino è stato poi rimandato per l’epidemia di Covid che ha colpito i calciatori genoani.

Programma partite 4° Giornata Serie A in Diretta TV su Sky e DAZN:

17/10/2020 Sabato 15.00 Napoli-Atalanta Sky

17/10/2020 Sabato 18.00 Inter-Milan Sky

17/10/2020 Sabato 18.00 Sampdoria-Lazio Sky

17/10/2020 Sabato 20.45 Crotone-Juventus DAZN

18/10/2020 Domenica 12.30 Bologna-Sassuolo DAZN

18/10/2020 Domenica 15.00 Spezia-Fiorentina DAZN

18/10/2020 Domenica 15.00 Torino-Cagliari Sky

18/10/2020 Domenica 18.00 Udinese-Parma Sky

18/10/2020 Domenica 20.45 Roma-Benevento Sky

19/10/2020 Lunedì 20.45 Hellas Verona-Genoa Sky

