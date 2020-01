Diretta tv Sky-Dazn e arbitri 20° giornata Serie A 2019-2020

Ecco il programma della 20° giornata di Serie A con anticipi, posticipi e designazioni arbitrali, e la spartizione delle partite a Sky e Dazn

C’è stato il primo giro di boa, ora è il tempo di chiudere la pratica. Infatti, nel weekend, subito dopo le partite di coppa, ci sarà la 20° giornata di Serie A, 1° turno del girone di ritorno.

Ad aprire le danze sarà la Lazio, che nel primo anticipo del sabato ospiterà la Sampdoria, visibile su Sky, così come subito dopo la trasferta del Torino sul campo del Sassuolo.

L’ultimo anticipo del sabato vedrà il Napoli sfidare la Fiorentina per uscire dalla crisi, visibile su Dazn, così come la prima partita della domenica, in cui il Milan ospita l’Udinese per cercare continuità, e lo scontro diretto per la salvezza tra Bologna e Verona.

Tutte le altre partite saranno visibili solo sul satellite, a cominciare dall’incrocio tra due squadre in crisi, Brescia e Cagliari, e dalla trasferta di Lecce per l’Inter, continuando con la delicatissima sfida tra Genoa e Roma nel posticipo pomeridiano, finendo con la Juventus che ospita il Parma in serata e l’Atalanta la Spal nel Monday Night.

Ecco tutti i canali Sky e Dazn dove saranno trasmesse le partite:

Lazio-Sampdoria – sabato 18 gennaio 2020 ore 15:00 – SKY

Sassuolo-Torino – sabato 18 gennaio 2020 ore 18:00 – SKY

Napoli-Fiorentina – sabato 18 gennaio 2020 ore 20:45 – DAZN

Milan-Udinese – domenica 19 gennaio 2020 ore 12:30 – DAZN

Bologna-Hellas Verona – domenica 19 gennaio 2020 ore 15:00 – DAZN

Brescia-Cagliari – domenica 19 gennaio 2020 ore 15:00 – SKY

Lecce-Inter – domenica 19 gennaio 2020 ore 15:00 – SKY

Genoa-Roma – domenica 19 gennaio 2020 ore 18:00 – SKY

Juventus-Parma – domenica 19 gennaio 2020 ore 20:45 – SKY

Atalanta-Spal – lunedì 20 gennaio 2020 ore 20:45 – SKY

Ecco le designazioni arbitrali e gli arbitri di tutte le partite del turno di campionato:

ATALANTA – SPAL Lunedì 20/01 h. 20.45

LA PENNA

IMPERIALE – VILLA

IV: AURELIANO

VAR: DOVERI

AVAR: RANGHETTI



BOLOGNA – H. VERONA

AYROLDI

DEL GIOVANE – TOLFO

IV: MARIANI

VAR: MAZZOLENI

AVAR: DI PAOLO



BRESCIA – CAGLIARI

GIUA

PASSERI – CALIARI

IV: BARONI

VAR: BANTI

AVAR: MONDIN



GENOA – ROMA h. 18.00

MARESCA

LONGO – VALERIANI

IV: PICCININI

VAR: ROCCHI

AVAR: CECCONI



JUVENTUS – PARMA h. 20.45

DI BELLO

SCHENONE – VECCHI

IV: GHERSINI

VAR: VALERI

AVAR: TEGONI



LAZIO – SAMPDORIA Sabato 18/01 h. 15.00

CHIFFI

VIVENZI – LO CICERO

IV: SACCHI

VAR: MANGANIELLO

AVAR: COSTANZO



LECCE – INTER

GIACOMELLI

LIBERTI – BOTTEGONI

IV: MARINI

VAR: GUIDA

AVAR: FIORITO



MILAN – UDINESE h. 12.30

PAIRETTO

DE MEO – SANTORO

IV: PRONTERA

VAR: CALVARESE

AVAR: DI IORIO



NAPOLI – FIORENTINA Sabato 18/01 h. 20.45

PASQUA

PAGANESSI – COLAROSSI

IV: ABISSO

VAR: FABBRI

AVAR: BINDONI



SASSUOLO – TORINO Sabato 18/01 h. 18.00

MASSA

ALASSIO – CAPALDO

IV: VOLPI

VAR: NASCA

AVAR: MELI

