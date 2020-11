Diretta Tv e Streaming Napoli Roma e Formazioni Serie A 29-11-2020

Napoli Roma è il big match valido della 9° Giornata di Serie A e si gioca domenica 29 Novebre alle 20:45 al San Paolo. La partita Napoli – Roma sarà trasmessa in Diretta Tv e streaming in esclusiva su Sky Sport, Sky Go e Now Tv.

Nella serata di domenica 29 novembre andrà di scena al San Paolo il Big Match della 9° Giornata di Serie A tra Napoli e Roma che sono divise in classifica di soli 3 punti.

I giallorossi sono a quota 17 punti a -3 dal Milan capolista mentre il Napoli è a 14 punti dopo aver perso domenica scorsa lo scontro diretto contro i rossoneri al San Paolo per 3 a 1.

Il Napoli di Gattuso viene da 2 sconfitte consecutive in campionato in casa prima contro il Sassuolo l’1 novembre per 0 a 2 e poi contro il Milan domenica scorsa 1 a 3. In mezzo c’è stata la vittoria in trasferta contro il Bologna per 1 a 0.

Giovedì scorso il Napoli ha battuto in Europa League il modesto Rijeka 2 a 0.

Gattuso dopo la sconfitta interna contro il Milan ha avuto un confronto dai toni forti con i suoi calciatori ed ha voluto dare uno scossone allo spogliatoio in vista del match contro la Roma dove vuole un inversione di marcia.

La Roma di Fonseca sta attraversando un ottimo periodo e viene da 5 vittorie consecutive 3 in campionato contro Fiorentina e Parma in casa e Genoa in trasferta e 2 in Europa League contro il Cluj.

I giallorossi in questa stagione non hanno mai perso sul campo (l’unica sconfitta è stata quella a tavolino contro l’Hellas Verona alla prima giornata) e hanno ottenuto sin qui 5 vittorie e 2 pareggi in campionato che valgono 17 punti in classifica.

I due pareggi sono stati ottenuti contro 2 big, la Juventus in casa per 2 a 2 alla 2° giornata ed il Milan a San Siro 3 a 3 alla 5°.

Grazie a questo ottimo rendimento la Roma è 3° in classifica a quota 17 punti a -3 dal Milan capolista e -1 dal Sassuolo che è a sorpresa secondo con 18 punti.

Dove vedere Napoli Roma in Diretta TV e Streaming live:

Napoli Roma, match valido per la 9° Giornata di Serie A, sarà trasmessa in diretta tv solo su Sky alle ore 20:45 di domenica 29 Novembre al canale Sky Sport HD e Sky Sport Serie A HD (canali numero 201 e 251 del satellite).

La telecronaca di Napoli Roma sarà affidata a Maurizio Compagnoni; commento Massimo Ambrosini; bordocampo Massimo Ugolini e Paolo Assogna

Gli abbonati a Sky Sport potranno seguire Napoli Roma in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go oppure è possibile acquistare la visione del match su Now Tv.

Probabili formazioni di Napoli Roma:

Gattuso dovrà fare a meno di Bakayogo squalificato dopo l’espulsione contro il Milan mentre Osimhen non è ancora al meglio e partirà dalla panchina.

Gattuso schiera il suo Napoli con il 4-2-3-1 con Meret in porta ed in difesa Manolas e Koulibaly centrali con Di Lorenzo destra e Mario Rui a sinistra. I due di centrocampo sono Fabian Ruiz e Demme. In attacco Zielinski, Insigne e Mertens agiranno alle spalle di Mertens punta centrale.

Fonseca schiera la sua Roma con il 3-4-2-1 con Mirante in porta e nella difesa a 3 Mancini, Cristante e Ibanez con Smalling non al meglio e dovrebbe partire dalla panchina.

A centrocampo ci sarà Karsdorp verso la conferma a destra con Spinazzola a sinistra e la coppia Veretout e Lorenzo Pellegrini in cabina di regia.

In attacco Dzeko torna titolare al centro con alle spalle Pedro e Mkhitaryan.

NAPOLI (4-2-3-1), la probabile formazione: Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Demme, Fabian Ruiz; Lozano, Zielinski, Insigne; Mertens. Allenatore: Gattuso.

ROMA (3-4-2-1), la probabile formazione: Mirante; Mancini, Cristante, Ibanez; Karsdorp, Veretout, Pellegrini, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Dzeko. Allenatore: Fonseca.

Precedenti e statistiche di Napoli Roma:

Sono 146 i precedenti giocati in Serie A tra Napoli e Roma ed il bilancio è a favore dei giallorossi che hanno ottenuto 52 vittorie contro le 44 dei partenopei mentre 50 sono stati i pareggi.

Il Napoli di Gattuso viene da 2 sconfitte casalinghe consecutive contro Sassuolo (0-2) e Milan (1-3). Il Napoli sin qui non ha ottenuto nessun pareggio e ha 5 vittorie e 3 sconfitte.

La Roma di Fonseca invece viene da 3 vittorie consecutive in campionato contro Fiorentina, Genoa e Parma.

Il Napoli ha vinto 4 degli ultimi 7 precedenti giocati inSerie A contro la Roma che dal canto suo ha ottenuto 1 sola vittoria mentre 2 sono stati i pareggi.

L’ultimo precedente giocato al San Paolo è del 5 luglio scorso ed il Napoli ha vinto 2 a 1 con i gol di Callejon e Insigne, per la Roma aveva siglato il momentaneo pareggio Mkhitaryan.

