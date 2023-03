Diretta Streaming Tottenham – Milan su Prime Video Champions League 08-03-2022

Tottenham – Milan, ritorno degli ottavi di Finale di Champions League 20212-23 di mercoledì 8 marzo alle 21:00, sarà trasmesso in esclusiva in Diretta Streaming sulla piattaforma Prime Video di Amazon.

Mercoledì 8 Marzo 2023 alle 21:00 al New White Hart Lane, ci sarà la grande sfida tra il Tottenham di Antonio Conte ed il Milan di Pioli, il match sarà trasmesso in diretta Streaming in esclusiva su Amazon Prime Video.

Dentro o fuori, Senza appello per una tra Tottenham e Milan.

Forte dell’1 a 0 colto all’andata al “Meazza”, il Milan si reca in terra londinese ad affrontare il Tottenham Hotspur nell’omonimo stadio in condizione di leggero vantaggio.

Vantaggio molto leggero in virtù dell’1 a 0 di San Siro che non permette al Milan di dormire sonni tranquilli ma dovrà comunque giocare la sua partita questa sera e cercare di corroborare il risultato mettendo sul piatto reti in aggiunta a quella di Brahim Diaz che consentì alla squadra di Stefano Pioli di prevalere nel primo round.

Lo “sperone caldo” ( questa la traduzione del termine Hotspur) di Antonio Conte, dal canto suo, ha tutta la voglia e la determinazione per ribaltare il risultato negativo sorretto dal pubblico delle grandi occasioni.

Il tecnico ex Inter e Juventus non potrà contare sugli apporti di Bentancur, fermo ai box per la rottura del crociato e Bissouma, alle prese con problemi alla caviglia. Non saranno della partita neanche Sessegnon e il portiere della nazionale transalpina Lloris al cui posto giocherà tra i pali Forster.

Nelle file del Milan Pioli dovrà fare a meno di Bennacer che sarà sostituito da Krunic mentre Messias sarà confermato sulla fascia destra e Giroud partirà titolare dopo il completo ristabilimento.

In classifica, in “Premier League“, il Tottenham occupa il quarto posto con 45 punti alle spalle di Arsenal capolista, Manchester City e Manchester United.

Anche il Milan è quarto in Serie A a quota 47 in coabitazione con la Roma.

I londinesi sono arrivati agli ottavi aggiudicandosi il primo posto nel gruppo D con undici punti davanti a Eintracht Francoforte, Sporting Lisbona e Olympique Marsiglia con un bilancio di tre vittorie, due pareggi e una sconfitta, otto reti segnate e sei subite.

I rossoneri, invece, sono giunti secondi con dieci punti nel gruppo E alle spalle del Chelsea e precedendo Salisburgo e Dinamo Zagabria. Il loro bilancio è di tre vittorie, due pareggi e un passo falso, dieci reti all’attivo e quattro al passivo.

La partita sarà trasmessa alle 21 in diretta su “Amazon Prime Video” in esclusiva.

Come vedere Tottenham – Milan in Diretta Streaming su Prime Video:

Partita: Tottenham – Milan

Competizione: Ottavi di Finale di Champions League

Data: Mercoledì 8 marzo

Orario: 21:00

Streaming: Amazon Prime Video

Tutto pronto per il ritorno degli Ottavi di Finale di Champions League che vedrà il Milan di Stefano Pioli impegnato in trasferta in terra londinese contro il Tottenham di Antonio Conte.

La partita sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su Prime Video con un ampio pre-partita a partire dalle ore 19.30 e calcio d’inizio alle ore 21.00.

In diretta inviati al New White Hart Lane di Londra per Prime Video ci saranno Giulia Mizzoni, Claudio Marchisio, Clarence Seedorf e Luca Toni.

La telecronaca di Tottenham – Milan sarà a cura di Sandro Piccinini con commento tecnico di Massimo Ambrosini.

Nella VAR Room di Prime Video Gianpaolo Calvarese.

Inviati a bordo campo Alessia Tarquinio e Fernando Siani.

Ad animare l’highlight show con i gol di tutti i match dalle 23.15 Marco Cattaneo, Federico Balzaretti e Julio Cesar.

Il match sarà trasmesso in esclusiva sulla piattaforma Prime Video di Amazon tramite App scaricabile su dispositivi Android e iOS su smartphone, tablet, pc, smart tv, console.

Chi non è registrato a Prime Video potrà farlo subito seguendo questo link e beneficiare di 1 mese gratuito di abbonamento senza nessun vincolo (scaduti il mese gratis Prime si rinnova automaticamente se non si cancella l’iscrizione). Una volta scaduto il mese di prova gratuito, il prezzo mensile è di 3,99 euro mentre quello annuale è 36 euro.

Tottenham – Milan potrà essere visto in diretta streaming gratis senza costi aggiuntivi da tutti gli abbonati ad Amazon Prime, il servizio di spedizioni rapide gratuite dell’e-commerce più famoso al mondo.

Quindi chiunque abbia un account Amazon Prime per i classici acquisti online può sfruttarlo per accedere a Prime Video e vedere dunque gratuitamente questa e le altre partite di Champions League che verranno trasmesse ogni mercoledì.

Basterà scaricare l’app e accedere a Prime Video col proprio account per trovare la partita tra i contenuti in evidenza.

Sarò possibile guardare la partita di Champions League anche in 4K se disponibile sul proprio dispositivo, nel menù di accesso (accanto al nome dell’evento) apparirà il logo con la scritta “UHD”, che identifica i contenuti visibili in 4K.

Gli highlights di tutti i match della UEFA Champions League giocati martedì e mercoledì saranno disponibili on demand a partire dalle 23:15 di mercoledì.

Probabili Formazioni di Tottenham – Milan:

TOTTENHAM HOTSPUR: Forster, Romero, Lenglet, Davis, Emerson Royal, Skipp, Hojbjerg, Perisic, Kulusewski, Kane, Richarlison .

A disposizione: Austin, Tanganga, Davinson Sanchez, Pape Sarr, Danjuma, Lucas Moura, Whiteman. All. Antonio Conte.

MILAN: Maignan, Kalulu, Thiaw, Tomori, Messias, Tonali, Krunic, Hernandez, Diaz, Leao, Giroud.

A disposizione: Tatarusanu, Mirante, Ballo-Tourè, Kjaer, Pobega, Bakayoko, Saelemaekers, Rebic, Origi, Dest. All. Stefano Pioli.

Arbitro: Clement Turpin (Francia). Fischietto esperto, ha diretto quaranta partite di “Champions League”