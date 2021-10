Diretta Streaming Roma Milan e Cronaca Live 31-10-2021 ore 20:45

Cronaca Diretta e Streaming Live di Roma – Milan 11° Giornata di Serie A, Domenica 31 Ottobre 2021 ore 20:45

Il posticipo della domenica alle ore 20:45 dell’11° Giornata di Serie A vede di fronte la Roma di Mourinho ed il Milan di Pioli capolista a pari merito con il Napoli.

Cronaca 1° Tempo:

Formazioni Ufficiali di Roma – Milan:

Mourinho manda in campo la sua Roma con il 4-2-3-1 con Rui Patricio in porta e linea difensiva a 4 formata da Karsdorp a destra e Vina a sinistra con Mancini e Ibanez centrale. I due di centrocampo sono Cristante e Veretout. In attacco Abraham punta centrale supportato da Zaniolo, Pellegrini ed El Shaarawy.

Pioli schiera il suo Milan con un 4-2-3-1 speculare con Tatarusanu in porta e davanti a lui Kajer e Tomori centrali con Calabria a destra e Teo Hernandez a sinistra. A centrocampo ci sono Tonali e Bennacer. In attacco Ibrahimovic punta centrale supportato da Leao, Diaz e Saelemaekers.

Roma (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Vina; Cristante, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, El Shaarawy; Abraham. In panchina: Fuzato, Boer, Kumbulla, Calafiori, Missori, Darboe, Bove, Carles Perez, Mkhitaryan, Shomurodov, Zalewski, Felix. Allenatore: Mourinho.

Milan (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Kajer, Tomori, T. Hernandez; Tonali, Bennacer; Saelemaekers, Brahim Diaz, Leao; Ibrahimovic. In panchina: Mirante, Jungdal, Romagnoli, Ballo-Touré, Kalulu, Gabbia, Kessié, Bakayoko, Krunic, Giroud, Pellegri, Maldini. Allenatore: Pioli.

Arbitro: Maresca di Napoli.

Guardalinee: Carbone e Lo Cicero.

Dove vedere Roma – Milan in Diretta TV e Streaming Live:

Roma – Milan, valida per l11° giornata di Serie A, sarà trasmessa in Diretta streaming su DAZN

Gli abbonati a DAZN potranno vedere Roma-Milan in diretta streaming utilizzando l’App dedicata per smartphone, tablet, Playstation 4 e Smart TV oppure direttamente tramite browswer sul sito web.

Ci sono vari dispositivi compatibili e abilitati per scaricare l’App DAZN come Smart TV, smartphone, tablet, Pc e Notebook.

Se non si possiede una Smart Tv si può collegare alla tv un Android Box, Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick e scaricare l’App DAZN. Inoltre sono compatibili con DAZN anche le console PlayStation 4 o Xbox.

E’ possibile vedere Roma-Milan in diretta streaming su pc, smartphone e tablet scaricando l’App DAZN oppure collegandosi al sito ufficiale.

Pre-Partita di Roma – Milan:

La Roma di Josè Mourinho è reduce dalla vittoria in rimonta per 1-2 in casa contro il Cagliari e vuole assolutamente continuare a macinare punti.

I giallorossi nelle prime 10 giornate hanno conquistato 19 punti frutto di 6 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte contro Verona, Lazio e Juventus.

L’unico pareggio della Roma è maturato proprio domenica scorsa all’Olimpico contro il Napoli capolista a pari merito con il Milan con il match che si è concluso a reti bianche.

Il Milan di Stefano Pioli è reduce dalla vittoria casalinga per 1-0 contro il Torino e va a Roma con l’idea di continuare ad incamerare punti.

I rossoneri nelle prime 10 giornate hanno un cammino quasi impeccabile con 9 vittorie ed 1 pareggio a Torino contro la Juventus e hanno 28 punti in classifica.

Partita delicatissima tra due squadre di vertice. Ci sarà da dosare le energie e scegliere gli uomini giusti, dopo questa sfida le due formazioni saranno impegnate nelle Coppe Europee e si dovrà cercare di sbagliare il meno possibile, in questa delicata fase della stagione.

Precedenti e Statistiche di Roma – Milan:

I precedenti all’Olimpico sono 83, con i rossoneri in leggero vantaggio, 28 vittorie contro le 25 dei giallorossi, i pareggi sono 30 tondi tondi, e una particolarità: pari reti, 91 a testa !

Roma che non batte il Milan da poco più di 2 anni, precisamente da Domenica 27 Ottobre 2019, 2-1 per i giallorossi allora guidati da Paulo Fonseca sui rossoneri di Pioli, Edin Dzeko e Nicolò Zaniolo i marcatori romanisti, Theo Hernandez aveva riacceso le speranze milaniste con il momentaneo 1-1.

Stesso risultato il 2-1 anche dell’ultima vittoria rossonera, arrivata proprio nell’ultimo precedente all’Olimpico, datato Domenica 28 Febbraio 2021, lo scorso campionato, 1-2 con le reti di Franck Kessié e Ante Rebic, in mezzo momentaneo pari giallorosso con Jordan Veretout.

L’ultimo pareggio risale a Domenica 3 Febbraio 2019, pari 1-1 fra la Roma di Eusebio Di Francesco – poi esonerato e rimpiazzato da Claudio Ranieri – e il Milan di Gennaro Gattuso, al vantaggio dell’allora astro nascente Krzysztof Piatek rispose a inizio ripresa Nicolò Zaniolo.

