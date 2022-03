Diretta Streaming Napoli – Milan e Cronaca Live 06-03-2022 ore 20:45

Cronaca Diretta e Streaming Live di Napoli – Milan valida per la 28° Giornata di Serie A, Domenica 6 Marzo 2022 ore 20:45

Scontro diretto per lo Scudetto questa sera allo Stadio “Diego Maradona”, chi vince tra Napoli e Milan andrà in testa alla classifica di Serie A.

In caso di parità invece Napoli e Milan aggancerebbero l’Inter a quota 58 punti e ci saranno tre squadre appaiate al primo posto in lotta per lo Scudetto quando mancheranno 10 giornate alla fine del campionato.

Napoli-Milan, ventottesima giornata Serie A 6-3-2022.

Cronaca 2° Tempo

95′ – Finisce la partita. Il Milan si aggiudica il big match del 28° turno della Serie A andando a imporsi al “Diego Maradona” sul Napoli per 1-0. La decima affermazione esterna, sancita da una rete di Giroud al 49′, consente ai rossoneri di prendere, seppur con una gara in più disputata, il comando del torneo con due punti di vantaggio sull’Inter. Si ferma a otto la striscia di risultati utili del Napoli scivolato in terza posizione a tre punti dalla vetta a seguito del quarto ko interno.

95′ – II rossoneri guadagnano un altro corner.

94′ – Palla-gol clamorosa sciupata in contropiede da Saelemaekers a tu per tu con Ospina sull’assist di Hernandez. Sesto calcio d’angolo per il Milan.

93′ – Cartellino giallo per Florenzi su Lozano.

92′ – Cartellino giallo per Ounas per gioco scorretto su Rebic.

91′ – Efficace intervento in piena area di rigore di Hernandez su Mertens.

90′ – Segnalati cinque minuti di recupero.

89′ – Cambio nel Milan: Ibrahimovic fa il suo rientro prendendo il posto di Leao.

87′ – Saelemaekers commette fallo su Mario Rui.

87′ – Preme il Napoli. Si spegne sul fondo un tentativo di Lozano.

86′ – Occasione Milan: Hernandez impegna Ospina con un gran tiro da fuori area.

85′ – Napoli pericoloso: Maignan si oppone sul primo palo al tentativo da posizione defilata effettuato da Osimhen.

83′ – Cartellino giallo per Maignan per comportamento non regolamentare.

83′ – Termina a lato una conclusione da fuori area di Lozano.

82′ – Sesto calcio d’angolo per il Napoli.

81′ – Doppio cambio nel Napoli: Lozano e Anguissa prendono rispettivamente il posto di Lobotka e Zielinski.

80′ – Doppio cambio nel Milan: Saelemakers e Florenzi sostituiscono rispettivamente Messias e Calabria.

79′ – Bennacer subisce fallo da Mertens.

77′ – Sale il nervosismo. Ammoniti Hernandez e Osimhen.

76′ – Occasione Napoli: Termina a lato un tentativo di Ounas.

76′ – Cambio nel Napoli: Mertens prende il posto di Fabian Ruiz.

76′ – Quinto calcio d’angolo per i padroni di casa.

75′ – Quarto corner per il Napoli.

74′ – Fallo in attacco di Tomori su Osimhen.

73′ – Quinto calcio d’angolo per il Milan.

72′ – Leao subisce fallo da Di Lorenzo.

71′ – Termina abbondantemente a lato un tentativo da fuori area di Elmas.

70′ – Krunic subisce fallo da Fabian Ruiz.

68′ – Doppio cambio anche nel Milan: Krunic e Rebic prendono rispettivamente il posto di Tonali e Giroud.

67′ – Doppo cambio nel Napoli: Ounas ed Elmas subentrano rispettivamente a Politano e Insigne.

66′ – Maignan controlla senza problemi un traversone dalla trequarti di sinistra di Insigne.

63′ – Buona chiusura di Hernandez su Politano.

61′ – Un tentativo di servizio a centro area di Hernandez dalla sinistra è allontanato fuori area da Koulibaly.

59′ – Segnalata una palla trattenuta di Bennacer.

57′ – Possesso palla del Napoli.

56′ – Ospina neutralizza un tentativo di testa effettuato da Tomori.

55′ – Milan pericoloso: Ospina devia in angolo una conclusione dal limite dell’area di Bennacer. Quarto corner per i rossoneri.

55′ – Koulibaly allontana fuori area un traversone dalla sinistra di Leao.

53′ – Ravvisato un fallo in attacco di Kessie su Rrahmani.

52′ – Leao chiama in causa Ospina.

51′ – Napoli pericoloso: Osimhen impegna Maignan al termine di uno scambio con Di Lorenzo.

49′ – GOL DEL MILAN! 0-1! Giroud porta in vantaggio i rossoneri correggendo in rete sotto misura un tentativo di Calabria.

48′ – Ravvisato un fallo di Insigne su Hernandez.

48′ – Buona chiusura di Koulibaly.

47′ – Terzo calcio d’angolo per il Milan.

46′ – Leao subisce fallo da Lobotka.

46′ – Inizia la ripresa. Non si registrano variazioni nei due schieramenti.

Cronaca 1° Tempo

49′ – Finisce il primo tempo. Napoli e Milan vanno al riposo sullo 0-0. Gara intensa e giocata a ritmi sostenuti, ma, sin qui, priva di nitide opportunità.

48′ – Segnalato un fallo di Leao su Zielinski. Punizione sulla trequarti di destra per il Napoli.

47′ – Fabian Ruiz non riesce a chiudere uno scambio interessante al limite con Mario Rui.

46′ – Di Lorenzo subisce fallo da Tonali.

45′ – Segnalati quattro minuti di recupero.

45′ – Cross impreciso di Calabria dalla destra.

44′ – Fabian Ruiz sciupa una potenziale opportunità sulla trequarti avversaria con un’apertura imprecisa per Zielinski.

44′ – Osimhen è fermato fallosamente da Kalulu.

43′ – Fase di gioco piuttosto confusa a centrocampo.

42′ – Il Milan si mantiene in zona offensiva.

41′ – Buon recupero a centrocampo di Bennacer molto attivo.

40′ – Efficace chiusura di Di Lorenzo su Leao.

39′ – Cartellino giallo per Giroud per una carica su Ospina proteso in uscita alta.

38′ – Un traversone basso dalla sinistra di Leao è respinto a centro area da Rrahmani.

37′ – Cartellino giallo per Rrahmani per gioco scorretto su Hernandez.

36′ – Altro intervento falloso di Messias su Lobotka.

35′ – Lobotka subisce fallo da Messias.

34′ – Buon rientro difensivo di Insigne su Calabria.

34′ – Prolungato possesso palla del Napoli.

33′ – Giroud è fermato nel tentativo di uno-contro-uno da Rrahmani.

32′ – Efficace chiusura difensiva di Di Lorenzo.

31′ – Buon recupero a centrocampo di Messias.

30′ – Termina abbondantemente lontano dai pali una conclusione di Tonali.

29′ – Secondo calcio d’angolo per il Milan.

28′ – Leao chiama in causa Ospina con un rasoterra da fuori area. Prima conclusione nello specchio del match.

25′ – Gioco fermo per soccorrere l’avanti rossonero.

24′ – Cartellino giallo per Koulibaly per gioco scorretto su Giroud.

22′ – La gara riprende.

21′ – Gioco fermo per soccorrere Osimhen.

20′ – Osimhen, servito in profondità da Di Lorenzo, conclude sul fondo.

19′ – Rilevato un fallo in attacco di Giroud su Mario Rui sugli sviluppi del tiro dalla bandierina.

18′ – Primo calcio d’angolo per il Milan.

17′ – Buon anticipo di testa di Rrahmani.

15′ – Possesso palla del Milan a centrocampo.

14′ – Gli azzurri si mantengono in fase offensiva sul corner dalla destra di Politano respinto dalla difesa rossonera.

13′ – Terzo corner per il Napoli generato da un’iniziativa di Osimhen sulla linea di fondo interrotta dalla chiusura di Kalulu. Timide proteste da parte dei padroni di casa per un contatto fra Tomori e l’avanti azzurro.

11′ – Segnalata una posizione irregolare di Osimhen.

10′ – Un tentativo di Politano da fuori area è respinto da Tomori appostato sulla traiettoria.

9′ – Un servizio in verticale di Calabria si rivela troppo lungo per Bennacer.

8′ – Cartellino giallo per Pioli per proteste.

7′ – Secondo calcio d’angolo per il Napoli generato da un intervento di Bennacer.

6′ – Ritmi sostenuti in questo avvio di gara.

5′ – Pressing alto dei rossoneri.

5′ – Proteste degli ospiti per un leggero contatto in area azzurra tra Bennacer e Koulibaly.

4′ – Un traversone di Koulibaly dalla sinistra è respinto da Kalulu.

3′ – Leao, dopo aver recuperato in fase difensiva un buon pallone a Politano, viene a sua volta fermato da Fabian Ruiz appena varcata la linea di centrocampo.

2′ – Termina abbondantemente a lato un tentativo al volo di Rrahmani sugli sviluppi di un traversone dalla destra di Politano.

2′ – Il primo calcio d’angolo dell’incontro è in favore dei padroni di casa. Corner determinato da una chiusura di Messias su Zielinski.

1′ – Inizia la partita. Il calcio d’avvio è battuto dal Napoli.

Napoli – Milan: formazioni ufficiali

Ecco le scelte di Luciano Spalletti e Stefano Pioli:

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Rui; Ruiz, Lobotka; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Hernandez; Bennacer, Tonali; Messias, Kessie, Leao; Giroud.

Pre-Partita di Napoli – Milan:

Prime in classifica con 57 punti, Napoli e Milan si preparano alla sfida che, domenica alle 20.45, le vedrà affrontarsi, nella splendida cornice del Diego Armando Maradona, in occasione della ventottesima giornata di campionato in Serie A.

I partenopei giungono all’appuntamento coi rossoneri dalla vittoria esterna di domenica scorsa, all’ultimo respiro, contro la Lazio di Maurizio Sarri. I meneghini, invece, messo in archivio il pareggio di ieri sera coi cugini nerazzurri, nell’andata delle semifinali di Coppa Italia, arrivano all’ombra del Vesuvio dai due pareggi consecutivi contro Udinese e Salernitana.

Trovare un favorito per quello che è chiaramente il big di giornata in Serie A è cosa assai difficile viste le motivazioni e i valori delle due squadre. Entrambe puntano ovviamente al successo e, sebbene manchino ancora dieci partite alla fine della stagione, vincere significherebbe fare un importante passo in avanti verso uno scudetto che a Napoli e sulla sponda rossonera di Milano, manca rispettivamente dal 1990 e dal 2011.

