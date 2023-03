Diretta Streaming Napoli- Eintracht Francoforte su Prime Video Champions League 15-03-2022

Napoli – Eintracht Francoforte ritorno degli ottavi di Finale di Champions League 20212-23 di mercoledì 15 marzo alle 21:00, sarà trasmesso in esclusiva in Diretta Streaming sulla piattaforma Prime Video di Amazon.

Mercoledì 15 Marzo 2023 alle 21:00 al “Diego Armando Maradona”, ci sarà la grande sfida tra il Napoli di Luciano Spalletti e l’Eintracht Francoforte, il match sarà trasmesso in diretta Streaming in esclusiva su Amazon Prime Video.

Il Napoli di Spalletti superbo in campionato al comando con 18 punti di vantaggio sull’Inter prima inseguitrice vuole continuare a esserlo anche in “Champions League“.

Il Napoli di Luciano Spalletti si appresta a ricevere mercoledì 15 marzo alle 21 al “Diego Armando Maradona” i tedeschi dell’Eintracht Francoforte per cercare di approdare ai quarti di finale della competizione.

I partenopei partono in condizioni di favore essendosi imposti all’andata al “Deutsch Bank Park” di Francoforte con il punteggio di 2-0 grazie agli autografi realizzativi di Osimhen e Di Lorenzo.

Il Napoli è reduce da un 2 a 0 casalingo contro l’Atalanta che gli ha consentito di riscattare lo 0-1 patito sempre sul campo amico contro la Lazio e di continuare ad ammazzare il campionato con il suo primo posto con 68 punti e ben 18 di vantaggio sulla prima inseguitrice che è l’Inter.

In “Bundesliga”, invece, l’Eintracht è a secco di vittorie da tre gare ed è reduce da due divisioni della posta con Wolsfburg (2-2) e Stoccarda (1-1). In classifica occupa comunque un discreto sesto posto con 40 punti alle spalle di Bayern Monaco, Borussia Dortmund, Lipsia, Union Berlino e Friburgo.

Il Napoli è approdato agli ottavi di finale classificandosi al primo posto del girone A con 15 punti in coabitazione con il Liverpool ma prevalendo sugli inglesi per differenza reti (+14 contro +11). Il bilancio dei partenopei è di cinque vittorie, zero pareggi e una sconfitta con venti reti segnate e sei soltanto subite.

L’Eintracht si è invece piazzato al secondo posto nel D alle spalle del Tottenham con 10 punti frutto di tre vittorie, un pareggio e due sconfitte con sette reti all’attivo e otto al passivo.

Per quanto concerne le formazioni Spalletti ha recuperato Meret che aveva dovuto fare i conti con un problema al polso e Kim, fermato da dolori al polpaccio. Nel reparto offensivo ballottaggio tra Lozano e Politano ma il primo sembra in pole position.

L’Eintracht avrà due defezioni, lo squalificato Kolo Muani e l’infortunato Lindstrom. Al posto del primo dovrebbe essere schierato Borrè. Il tecnico dei tedeschi Oliver Glasner conta poi di schierare Kamada nel reparto avanzato e, in difesa, uno tra Knauff e Buta.

La partita sarà trasmessa alle 21 in diretta su “Amazon Prime Video” in esclusiva.

Come vedere Napoli – Eintracht Francoforte in Diretta Streaming su Prime Video:

Partita: Napoli – Eintracht Francoforte

Competizione: Ottavi di Finale di Champions League

Data: Mercoledì 15 marzo

Orario: 21:00

Streaming: Amazon Prime Video

Tutto pronto per il ritorno degli Ottavi di Finale di Champions League che vedrà il Napoli di Luciano Spalletti impegnato in casa al “Diego Maradona” contro l’Eintracht di Francoforte.

La partita sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su Prime Video con un ampio pre-partita a partire dalle ore 19.30 e calcio d’inizio alle ore 21.00.

In diretta inviati allo Stadio “Diego Maradona” per Prime Video ci saranno Giulia Mizzoni, Claudio Marchisio, Clarence Seedorf e Luca Toni.

La telecronaca di Napoli – Eintracht Francoforte sarà a cura di Sandro Piccinini con commento tecnico di Massimo Ambrosini.

Nella VAR Room di Prime Video Gianpaolo Calvarese.

Inviati a bordo campo Alessia Tarquinio e Fernando Siani.

Ad animare l’highlight show con i gol di tutti i match dalle 23.15 Marco Cattaneo, Federico Balzaretti e Julio Cesar.

Il match sarà trasmesso in esclusiva sulla piattaforma Prime Video di Amazon tramite App scaricabile su dispositivi Android e iOS su smartphone, tablet, pc, smart tv, console.

Chi non è registrato a Prime Video potrà farlo subito seguendo questo link e beneficiare di 1 mese gratuito di abbonamento senza nessun vincolo (scaduti il mese gratis Prime si rinnova automaticamente se non si cancella l’iscrizione). Una volta scaduto il mese di prova gratuito, il prezzo mensile è di 3,99 euro mentre quello annuale è 36 euro.

Napoli – Eintracht Francoforte potrà essere visto in diretta streaming gratis senza costi aggiuntivi da tutti gli abbonati ad Amazon Prime, il servizio di spedizioni rapide gratuite dell’e-commerce più famoso al mondo.

Quindi chiunque abbia un account Amazon Prime per i classici acquisti online può sfruttarlo per accedere a Prime Video e vedere dunque gratuitamente questa e le altre partite di Champions League che verranno trasmesse ogni mercoledì.

Basterà scaricare l’app e accedere a Prime Video col proprio account per trovare la partita tra i contenuti in evidenza.

Sarò possibile guardare la partita di Champions League anche in 4K se disponibile sul proprio dispositivo, nel menù di accesso (accanto al nome dell’evento) apparirà il logo con la scritta “UHD”, che identifica i contenuti visibili in 4K.

Gli highlights di tutti i match della UEFA Champions League giocati martedì e mercoledì saranno disponibili on demand a partire dalle 23:15 di mercoledì.

Probabili Formazioni di Napoli – Eintracht Francoforte:

Spalletti manda in campo il suo Napoli con il 4-3-3 con Meret in porta e davanti a lui Juan Jesus e Rrahmani centrali con Di Lorenzo a destra e Mario Rui a sinistra. A centrocampo c’è Lobotka in cabina di regia affiancato da Anguissa e Zielinski. In attacco il tridente formato da Lozano Osimhen e Kvaratskhelia.

Glasner schiera il suo Eintracht Francoforte con il 3-4-2-1 con Trapp in porta e linea difensiva a 3 formata da Jakic, Tuta, N’Dicka. A centrocampo ci sono Kamada e Sow al centro con Buta a destra e Max sinistra. In attacco il tridente formato da Lindstrom, Gotze e Borré.

NAPOLI (4-3-3) – Meret; Di Lorenzo, Juan Jesus, Rrahmani, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. All.: Spalletti.

EINTRACHT FRANCOFORTE (3-4-2-1) – Trapp; Tuta, Jakic, N’Dicka; Buta, Kamada, Sow, Max; Lindstrom, Gotze; Borré. All.: Glasner.

ARBITRO: Antony Taylor (Inghilterra)