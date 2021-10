Diretta Streaming Milan – Torino e Cronaca Live 26-10-2021 ore 20:45

Cronaca Diretta e Streaming Live di Milan – Torino 10° Giornata di Serie A, Martedì 26 Ottobre 2021 ore 20:45

Martedì sera alle ore 20:45 si gioca a San Siro l’anticipo della 10° Giornata di Serie A tra il Milan di Pioli ed il Torino di Juric. I rossoneri dopo aver agganciato il Napoli al comando della classifica di Serie A a quota 25 punti vogliono continuare la corsa.

Cronaca 2° Tempo:

95′ – Finisce la partita. Un Milan, a dir poco concreto, s’impone al Meazza sul Torino per 1-0 in un match valido per la decima giornata della Serie A. Il nono successo, sancito da una rete di Giroud al 14′, consente ai rossoneri di salire a quota 28 e portarsi conseguentemente da soli in vetta al torneo con tre lunghezze di vantaggio sul Napoli impegnato giovedì in casa contro il Bologna. Terzo ko nelle ultime quattro gare per il Torino fermo a 11 punti. I granata, pericolosi nella ripresa con Belotti, Sanabria e Praet, pagano a caro prezzo l’unica vera opportunità concessa agli avversari.

94′ – Sanabria non riesce sottomisura ad intervenire con efficacia sugli sviluppi del corner prolungato di testa da Milinkovic-Savic.

94′ – Quinto corner per il Torino.

93′ – Cartellino giallo per Bakayoko per gioco scorretto su Lukic.

92′ – Tatarusanu controlla in presa alta un traversone a spiovere dalla sinistra di Pobega.

90′ – Segnalati quattro minuti di recupero.

89′ – Fase di gioco estremamente confusa.

88′ – Il gioco ristagna a centrocampo.

86′ – Cambio nel Milan: Ibrahimovic rileva Giroud.

85′ – Occasione Torino: un tentativo di Praet (deviato da Tomori) scheggia la parte superiore della traversa. Quarto calcio d’angolo per i granata.

84′ – Rilevato un fallo di Zaza su Tomori.

83′ – Altro errore di Saelemaekers.

82′ – Si fa vedere il Milan. Hernandez ci prova, senza fortuna, da fuori area: pallone sul fondo.

81′ – Terzo calcio d’angolo per gli ospiti.

80′ – Cambio nel Torino: Zaza sostituisce Ola Aina.

79′ – Milinkovic-Savic controlla con sicurezza in presa alta un traversone dalla destra.

76′ – Palla-gol per il Torino: Tatarusanu si oppone al tentativo da distanza ravvicinata effettuato da Sanabria sull’assist in profondità di Praet.

74′ – Cambio nel Torino: Singo lascia il posto a Vojvoda.

72′ – Potenziale opportunità per il Milan con Giroud che sugli sviluppi di un cross dalla sinistra di Hernandez non si avvede alle sue spalle di Bennacer meglio piazzato per la battuta: l’avanti rossonero fallisce il controllo favorendo il recupero della difesa granata.

69′ – Secondo tiro dalla bandierina per il Milan.

68′ – Apertura di gioco completamente fuori misura di Bakayoko. Gara che continua ad offrire pochissimi spunti di cronaca e tanti errori in fase di costruzione nonostante i ritmi di gioco risultino tutt’altro che trascendentali.

65′ – Doppio cambio nel Milan: Bakayoko e Bennacer subentrano rispettivamente a Tonali e Krunic.

64′ – Buon recupero di Leao su Singo sul versante difensivo di sinistra.

62′ – Secondo calcio d’angolo per il Torino.

61′ – Si scalda Ibrahimovic.

60′ – Errore in fase d’appoggio di Saelemaekers a centrocampo.

59′ – Ottima giocata difensiva di Krunic nella propria area di rigore.

58′ – Brekalo è fermato fallosamente da Tonali che rischia il “giallo”.

57′ – Cartellino giallo per Pobega per gioco scorretto su Kessie.

54′ – Doppio cambio nel Torino: Praet e Sanabria sostituiscono rispettivamente Linetty e Belotti.

53′ – Palla-gol per il Torino: Belotti, ottimamente servito da Linetty, colpisce malamente la sfera favorendo la comoda presa di Tatarusanu.

51′ – Una prolungata trama d’attacco dei granata non sortisce effetti.

49′ – Angolo di Rodriguez dalla sinistra e colpo di testa abbondantemente a lato di Pobega.

48′ – Primo corner per il Torino.

46′ – Inizia la ripresa con diverse novità. Tra i padroni di casa Hernandez e Kjaer rilevano rispettivamente Kalulu e Romagnoli. Tra gli ospiti Rodriguez prende il posto di Buongiorno.

Cronaca 1° Tempo:

45′ – Finisce il primo tempo senza recupero. Milan e Torino vanno al riposo con i padroni di casa in vantaggio per 1-0. Decide, per il momento, la rete di Giroud al 14′.

45′ – Occasione Milan: punizione di Tonali dalla sinistra e colpo di testa di poco a lato di Krunic.

44′ – Rilevato un fallo di Buongiorno su Saelemaekers.

43′ – Gara, sin qui, povera di emozioni.

41′ – Si spegne sul fondo un debole tentativo al volo effettuato da Saelemaekers sugli sviluppi della punizione di Tonali dalla sinistra respinta dalla difesa granata.

40′ – Leao è fermato fallosamente da Pobega sulla trequarti di sinistra.

39′ – Possesso palla del Milan a centrocampo.

37′ – Kalulu ricorre nuovamente al fallo per fermare un’iniziativa di Singo.

36′ – Giroud è fermato fallosamente da Bremer.

36′ – Tentativo decisamente impreciso di Leao da fuori area: pallone abbondantemente sul fondo.

34′ – Cartellino giallo per Kalulu per gioco scorretto su Singo.

34′ – Rilevato un fallo di Calabria su Ola Aina.

32′ – Krunic recupera un buon pallone. Sul proseguimento dell’azione Tonali perde banalmente la sfera.

30′ – Bremer, dopo un buon recupero, commette un errore in fase d’impostazione del gioco.

30′ – Segnalato un fuorigioco di rientro di Belotti.

29′ – Milinkovic-Savic è chiamato in causa da una conclusione centrale effettuato dalla distanza da Leao.

28′ – Gli ospiti mantengono costantemente l’iniziativa del gioco in questa fase.

26′ – Tambureggiante azione d’attacco del Torino.

25′ – Un cross di Leao dalla destra è allontanato fuori area da Bremer.

24′ – Cartellino giallo per Singo per gioco scorretto su Leao.

23′ – Rilevato un fallo a centrocampo di Pobega su Kessie.

22′ – Il Milan non gestisce al meglio un contropiede: Saelemaekers, servito sulla destra da Leao, fallisce il cross.

19′ – Djidji regala il pallone agli avversari sbagliando completamente una rimessa con le mani.

18′ – Punizione di Brekalo e colpo di testa abbondantemente sul fondo di Pobega.

18′ – Singo è fermato fallosamente da Tonali.

17′ – Prolungata trama di gioco degli ospiti.

15′ – Romagnoli è fermato fallosamente da Pobega a centrocampo.

14′ – GOL DEL MILAN! 1-0! Giroud porta in vantaggio i rossoneri con un tocco da pochi passi sugli sviluppi di una sponda aerea di Krunic. Ospiti propositivi ma non pericolosi.

13′ – Il primo calcio d’angolo dell’incontro è in favore del Milan.

12′ – Krunic è fermato fallosamente da Lukic.

11′ – Rilevato un fallo in attacco di Leao su Djdji.

10′ – Cartellino giallo per Romagnoli per gioco scorretto su Belotti.

9′ – Giroud riprende regolarmente il suo posto al centro dell’attacco rossonero. La gara riprende.

8′ – Gioco fermo per soccorrere Giroud rimasto contuso a terra dopo un contrasto con Buongiorno.

7′ – Torino propositivo in queste prime battute di gioco.

6′ – Cartellino giallo per Buongiorno per gioco scorretto su Saelemaekers.

5′ – Buon recupero a centrocampo di Tonali su Linetty.

4′ – Prolungato possesso palla del Torino.

3′ – La punizione battuta da Brekalo dalla destra è allontanata fuori area di testa da Romagnoli.

2′ – Linetty è fermato fallosamente da Tonali sulla trequarti di destra.

1′ – Inizia la partita. Il calcio d’avvio è battuto dal Milan.

Formazioni Ufficiali di Milan – Torino:

Pioli manda in campo il suo Milan con il 4-2-3-1 con Tatarusanu in porta e linea difensiva a 4 formata da Calabria a destra e Kalulu a sinistra con Tomori e Romagnoli centrali. I due di centrocampo sono Kessiè e Tonali. In attacco Giroud punta centrale supportato da Krunic, Leao e Saelemaekers.

Juric manda in campo il suo Torino con il 3-4-2-1 con Milinkovic-Savic in porta e linea difensiva a 3 formata da Djdji, Bremer e Buongiorno. A centrocampo ci sono Lukic e Pobega in mezzo, Singo a destra e Ola Aina a sinistra. In attacco Belotti punta centrale supportato da Linetty e Brekalo.

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Tomori, Romagnoli, Kalulu; Tonali, Kessiè; Saelemaekers, Krunic, Leao; Giroud. All. Pioli.

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djdji, Bremer, Buongiorno; Singo, Lukic, Pobega, Ola Aina; Linetty, Brekalo; Belotti. All. Juric.

Guarda Milan Torino in Diretta su DAZN!

REGISTRATI SUBITO!

Dove vedere Milan-Torino in Diretta TV e Streaming Live:

Milan-Torino, valida per la 10° giornata di Serie A, sarà trasmessa in Diretta in streaming su DAZN

Gli abbonati a DAZN potranno vedere Milan-Torino in diretta streaming utilizzando l’App dedicata per smartphone, tablet, Playstation 4 e Smart TV oppure direttamente tramite browswer sul sito web.

Ci sono vari dispositivi compatibili e abilitati per scaricare l’App DAZN come Smart TV, smartphone, tablet, Pc e Notebook.

Se non si possiede una Smart Tv si può collegare alla tv un Android Box, Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick e scaricare l’App DAZN. Inoltre sono compatibili con DAZN anche le console PlayStation 4 o Xbox.

E’ possibile vedere Milan-Torino in diretta streaming su pc, smartphone e tablet scaricando l’app DAZN oppure collegandosi al sito ufficiale.

Guarda tutte le partite di Serie A in Diretta Streaming su DAZN.

REGISTRATI SUBITO!

Pre-Partita di Milan-Torino:

Il Milan di Stefano Pioli è reduce dal successo ottenuto in trasferta per 4-2 contro il Bologna e vuole continuare il suo percorso in campionato.

Il Torino di Ivan Juric è reduce dal successo per 3-2, ottenuto in casa contro il Genoa e viene a San Siro a giocarsi le sue carte contro il Milan.

Partita molto interessante . Entrambe le formazioni stanno facendo molto bene e vogliono continuare a macinare punti. I due allenatori dovranno gestire bene le energie, non è facile aver a che fare con il turno infrasettimanale che spesso scombussola i piani delle squadre.

Il Milan dopo 9 giornate ha collezionato 8 vittorie e 1 pareggio ottenuto a Torino contro la Juventus, mentre il Torino ha 11 punti, frutto di 3 vittorie, 2 pareggi e 4 sconfitte.

Migliori Bookmakers AAMS